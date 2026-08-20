Mistrovství, zásnuby. A teď NHL? Na Floridě se to bude řezat už v kempu, tuší Alscher

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  13:40
Český obránce Marek Alscher se raduje ze vstřelené branky.

Český obránce Marek Alscher se raduje ze vstřelené branky. | foto: Reuters

Marek Alscher slaví s Jiřím Ticháčkem úvodní gól proti Kanadě.
Marek Alscher slaví se spoluhráči úvodní gól českého týmu proti Kanadě.
Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (uprostřed).
Čeští hráči stojí zklamaní po porážce s Norskem.
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V květnu poprvé okusil atmosféru dospělého mistrovství světa. Teď má před sebou další krok. Velký, zásadní, ale stále krajně nejistý. Marek Alscher zabojuje na Floridě o stálé místo v NHL, do které na konci minulé sezony krátce nakoukl. „Ale nechci se k tomu upínat,“ hlásil český hokejista na letním reprezentačním kempu.

Na šampionátu ve Švýcarsku zaujal. Klidem, jistotou, přehledem. Dokonce se dvakrát prosadil, což nemá úplně v popisu práce. Ve dvaadvaceti letech patřil k nejpříjemnějším překvapením české sestavy.

Proto není divu, že se s ním noví trenéři národního mužstva Zdeněk Moták a Pavel Gross chtěli v létě setkat osobně. „Udělali na mě velmi dobrý dojem,“ pochvaloval si Alscher.

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Stejně jako několik dalších hráčů z nastupující generace dostal pozvánku na seznamovací tréninkový kemp. A do Říčan dorazil s radostnou novinkou. Minulý týden se zasnoubil.

Přišlo vám hodně gratulací?
Stalo se to v pátek, s přítelkyní jsme to dali na Instagram až v úterý. Chvíli jsme si to chtěli užít sami. Hodně lidí nám psalo, i tady bylo přivítání fajn. Polovina kluků to věděla, polovina ne, některé gratulace přišly až na ledě.

haladova.julie

Budu si brát nejlepšího parťáka

18. srpna 2026 v 19:37, příspěvek archivován: 20. srpna 2026 v 10:17
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Co říkáte na letní reprezentační tréninky?
První jsme měli už na začátku srpna. S trenéry jsme si sedli, vzájemně se představili a řekli si, jak vidíme sezonu. Ptali se na moji pozici v organizaci na Floridě. Deset patnáct minut jsme si povídali, bylo to příjemné.

Nastínili, jaké s vámi mají plány?
To je spíš otázka na ně. Já jsem strašně šťastný, že jsem si letos mohl zahrát na mistrovství, mém prvním mezi muži. Obrovský zážitek! Budu rád, když se podívám na co nejvíc reprezentačních akcí.

Mladý český obránce Marek Alscher (27) propichuje puk před italským vrstevníkem a útočníkem Marcem Zanettim.

Vidíte už teď změny mezi nimi a Radimem Rulíkem?
Každý kouč je jiný, rozdíly najdete vždycky. Pana Rulíka jsem znal z dvacítky, s pány Motákem a Grossem je to pro mě první zkušenost. Nachystali pro nás super tréninky. Moc si to užívám, atmosféra je skvělá.

Z obránců jste na ledě byl jen s Adamem Jiříčkem.
Taky jsme hned trenérům říkal, že si pro nás připravili hezký kondiční trénink! (směje se) Všechna cvičení jsme odjeli jen ve dvou, bylo to náročnější, pěkně jsem se zapotil. I to je ale potřeba.

Kdy se přesouváte do zámoří?
Letím za týden, šestnáctého září začíná kemp. Do té doby se tam budu chystat s kondičním trenérem a na ledě. A pak? Zatím úplně nevím. Budu makat, uvidím, jak všechno dopadne a kam mě trenéři zařadí.

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Na konci minulé sezony jste v NHL stihl čtyři zápasy s bilancí 0+3. Panthers si vás pochvalují, cítíte šanci usadit se v sestavě nastálo?
Přesné cíle si dávat nechci. Pro mě je hlavní přijet v co nejlepší formě. A že bych koukal, jestli mají místo, koho přivedli... To nemá cenu, nechci se tím svazovat. Vždycky si šanci musím zasloužit hlavně sám.

Florida postavila velmi silný, ale i nepříjemný tým. Marchand, Bennett, Gudas, teď už oba bratři Tkachukovi. Čekáte intenzivní kemp?
Jo, bude to ve velkém tempu. Asi nebude zrovna příjemné se s nimi potkávat v soubojích, čekám, že se to bude pěkně řezat. O to větší zapálení do tréninku ale bude. A pro mě další výborná zkušenost.

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