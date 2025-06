Její potomek, který na hokejovém ledě rozdává radost českým fanouškům, v hlavní anketě triumfoval už poosmé v kariéře. Ve čtvrtek večer už potřetí za sebou. A potřetí za sebou také chyběl.

„Tady Pasta,“ poslal vzkaz na dálku. „Mrzí mě, že tam s váma nemůžu být a pořádně si to užít, chtěl bych poděkovat alespoň tímto videem, popřát hezký večer, snad se budete bavit. A moc mi tu mámu na pódiu netrapte, jo?“

Mama Pasta, jak se Ziembové často přezdívá, na něj musela vystoupat hned dvakrát. Momentálně nejlepší český hokejista totiž vyhrál také novou cenu fanoušků.

„On mi vždycky takhle připraví překvapení na konci sezony. Nikdy neví, kdy bude dovolená. Letos už jsem myslela, že sem půjde, ale nevyšlo to,“ povídala Ziembová.

Zatímco Pastrňák si užíval na chatě ve Švédsku, ona se potila ve vyhřáté divadelní budově.

Až prý přemýšlela, jestli si její syn neplánuje volno podle termínu Zlaté hokejky: „Nevím, za co mě trestá.“

Tradičně usměvavý David Pastrňák během tréninku národního týmu.

Díky žádosti v pozdravu bostonského útočníka ale třeba ani při závěrečné ceremonii nemusela pronášet projevy.

„Byla jsem připravená, že si tam s Liborem Boučkem hodím nějakou řeč. Máme spolu takovou chemii, teď mě ušetřil. Jsem nějaká nervózní. Nevím proč... Neměla jsem dva panáky slivovice jako minulý rok, to se přiznám!“ pobavila.

Stejně jako při přenosu, během nějž k hlavní ceně pronesla: „Já ji nechci!“ Poctivou sošku s váhou přes dvacet kilogramů ani radši nezvedala s ohledem na vyhřezlé ploténky. Aby neriskovala.

Marcela Ziembová, maminka hokejisty Davida Pastrňáka.

Čerstvě devětadvacetiletému Pastrňákovi chybí čtyři triumfy na rekordmana Jaromíra Jágra.

„To je ještě daleko,“ usměje se Ziembová, než se zamyslí nad délkou Jágrovy kariéry a zdali ji současný nejlepší tuzemský hokejista nenapodobí. „Snad to takhle nebude! Počítám tak třeba ještě deset let? A pak už pauza, doufám.“

Vážnějším tónem pak už pyšně chválila.

„Cítím se krásně, gratuluji, určitě je to makač, takže asi zasloužené ocenění. Ani bych neřekla, že je to poosmé. Zase překonal hranici sta bodů a hlavně má třetí sezonu s 82 zápasy za sebou, to je úctyhodný výkon.“

Ze skromných podmínek se Pastrňák vypracoval až mezi blyštivou elitu. Bez obětavosti své mámy by se však neobešel. Také to dobře ví.

David Pastrňák z Boston Bruins při střele

„Hned mi volal, před chvilkou jsme dotelefonovali, byl spokojený a šťastný. Říkal, že zrovna dohrál golf, klasika!“ líčila Ziembová.

Teď se těší na první návštěvu Itálie, která v rámci únorových olympijských her po letech pohostí i nejlepší hokejisty z NHL. Její syn tak nemůže chybět.

„Jsem ráda, že to bude zrovna tam, když jsem nikdy v životě v Itálii nebyla. Původně jsem myslela, že pojedu v létě, ale nechám si to moje poprvé teda až na olympiádu. Snad to bude něco zajímavého!“