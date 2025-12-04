Mají hokejisté kde hrát? V Miláně nestíhají a z NHL zní: Dávno mělo být hotovo!

Robert Rampa
  7:15
Dva měsíce před hokejovým turnajem na olympijských hrách vyvstává spousta pochyb a otázek, jaké byste tak krátce před akcí řešit nechtěli a neměli. Na čem se bude hrát? Bude to bezpečné? Jak komfortní zázemí Italové připraví? A stihnou vůbec stadion dostavět?
Fotogalerie3

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října. | foto: Profimedia.cz

„Stihnou to!“ je si jistý generální sekretář hokejového svazu Jan Černý po inspekci přímo v Miláně.

Od zástupců NHL ale přicházejí daleko pesimističtější postřehy.

Kolem zimní arény pro čtrnáct tisíc lidí se totiž pořád tyčí vysoké červené jeřáby a jde prakticky o velké staveniště. „Plán B nemáme,“ přiznávají navíc organizátoři.

Stavební práce na Santagiulia Ice Hockey Areně, která bude hostit olympijský turnaj v Miláně. Foceno v lednu 2025.

„Kdybychom turnaj dělali my, tohle by se nestalo. Chcete mít hotovo rok dopředu, abyste všechno stihli ozkoušet,“ čílil se šéf NHL Gary Bettman před dvěma týdny. „Jenže my to nekontrolujeme, a i když nás lidé z Mezinárodního olympijského výboru a Mezinárodní hokejové federace, kteří jsou za to zodpovědní, uklidňují, určitě si to přijedeme zkontrolovat.“

NHL dovolila svým hráčům účast na olympiádě po dlouhých dvanácti letech. Naposledy si proti sobě v reprezentačních dresech zahráli v roce 2014 v Soči a návrat rozhodně neprobíhal jen tak. NHL nechce litovat, a především ohrozit zdraví hvězd.

„Dělníci jedou nonstop. A třeba rychlobruslařka Martina Sáblíková už zaledováno má,“ říká Černý. „V menší hale už jsou nainstalované mantinely, technologie pro led je připravená i ve velké hale, tribuny taky stojí a stavějí se kabiny, které jsou teď v surovém stavu.“

Pokračující stavba Santagiulia Ice Hockey Areny v Miláně, v níž se bude hrát olympijský turnaje. Foceno v lednu 2025.

Otevírají se ale i témata, jaká byste nečekali. Třeba o rozměru hřiště, který je dávno určený.

Přesto asistent hlavního kouče kanadského výběru Peter DeBoer před pár dny všechny zmátl, když prohlásil: „Nerozumím tomu, jak se to mohlo stát, ale hřiště bude ještě menší než v NHL.“

„Sice jen o trochu, ale pořád to rozdíl je,“ dodal a v zámoří kolem toho média dlouze spekulovala.

Pro porovnání: NHL se hraje na rozměrech 60,9 na 25,9 metrů, evropský hokej 60 na 30.

V Miláně stvoří „hybrid“. Evropská délka, americká šířka – 60 na 26.
Sekretář Černý ale tomuto „zmatku“ nerozumí. „Na všechno dohlížejí a konkrétně ledovou plochu stavějí experti z NHL. Třeba mantinely dovezli letadly z Ameriky a řekli nám, že to je normální rozměr NHL. Pár desítek centimetrů v délce takový rozdíl není. Důležitá je vždycky šířka, ta zůstává jako v NHL na 26 metrech.“

K tomu přidává: „Všechno bude v nejvyšší kvalitě s důrazem na bezpečnost a maximální komfort. Takový jsem ještě neviděl. Mantinely při nárazech pruží, NHL nenechala nikoho na pochybách a poslala své lidi.“

Já už představu mám, říká Rulík k nominaci na olympiádu. AHL vidět nepotřebuje

Hlavní trenér Radim Rulík k rozměrům hřiště ve středu řekl: „Je pravda, že to je jiný hokej než evropský. Ale na rovinu, třeba Američané teď na mistrovství světa hráli NHL hokej na velkém hřišti. Tím směrem musíme jít.“

Tým se mu sejde jen pár dní před turnajem. Hráči ze Severní Ameriky by měli do Evropy dorazit osmého února a letět hromadně ze třech velkých měst.

Český tým do základní skupiny vstoupí dvanáctého února proti Kanadě. „Představu o nominaci už mám,“ tvrdí Rulík na začátku prosince.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Columbus vs. DetroitHokej - - 5. 12. 2025:Columbus vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 2.31
  • 4.05
  • 2.63
Carolina vs. TorontoHokej - - 5. 12. 2025:Carolina vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 1.80
  • 4.37
  • 3.62
NY Islanders vs. ColoradoHokej - - 5. 12. 2025:NY Islanders vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 3.57
  • 4.26
  • 1.83
Florida vs. NashvilleHokej - - 5. 12. 2025:Florida vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 1.81
  • 4.21
  • 3.71
Tampa vs. PittsburghHokej - - 5. 12. 2025:Tampa vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 1.78
  • 4.35
  • 3.72
Ottawa vs. NY RangersHokej - - 5. 12. 2025:Ottawa vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 2.08
  • 4.00
  • 3.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Premium
NESMRTELNÝ MOMENT. Český obránce Marek Malík z New York Rangers v ikonickém...

Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na...

Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Premium
Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Vejmelka vynuloval Anaheim, Dobeš slavil výhru nad Winnipegem

Jakub Dobeš slaví, vychytal výhru Montreal Canadiens nad Winnipeg Jets.

Ve středu se v NHL zrodily dva sedmigólové výprasky. Anaheim propadl 0:7 s Utahem, za který uhájil čisté konto český gólman Karel Vejmelka. San Jose pak před svými fanoušky zklamalo pro změnu po...

4. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  8:10

Mají hokejisté kde hrát? V Miláně nestíhají a z NHL zní: Dávno mělo být hotovo!

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

Dva měsíce před hokejovým turnajem na olympijských hrách vyvstává spousta pochyb a otázek, jaké byste tak krátce před akcí řešit nechtěli a neměli. Na čem se bude hrát? Bude to bezpečné? Jak...

4. prosince 2025  7:15

Jihlava využila zaváhání Slavie, po výhře nad Zlínem se přiblížila první příčce

Jihlavští hokejisté slaví gól.

Hokejisté Jihlavy zvládli reprízu posledního finále první ligy, Zlín doma porazili 4:0 a na vedoucí Slavii po 28. kole ztrácejí už pouze pět bodů. Berani, kteří v pátek po deseti nezdarech za sebou...

3. prosince 2025  21:13

Nominace na dvacítky, první extraligový gól. Super den, pochvaluje si Kubiesa

Třinecký útočník Matěj Kubiesa (v bílém) v utkání s Hradcem Králové sleduje puk.

Čas 37:47. Třinecký útočník Matěj Kubiesa si najel mezi kruhy a švihem střílel k pravé tyči. Poosmé nastoupil v extralize a vsítil svůj první gól, čímž zvýšil na 3:1. Svou trefou zlomil dohrávku...

3. prosince 2025  21:03

Třinečtí deklasovali Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Souboj týmů, které v extralize zažívají slabší období, vyzněl jasně pro třinecké hokejisty. V dohrávce 7. kola porazili Hradec Králové 6:1. Trvá bídná série Vítkovic. Bez jediného bodu skončily už...

3. prosince 2025  20:15

Seguin má přetržený vaz v kolenu. Zřejmě zmešká zbytek sezony, sdělil kouč Dallasu

David Kämpf z Vancouver Canucks a Tyler Seguin z Dallas Stars bojují o puk.

Hokejisté Dallasu včetně Radka Faksy budou znovu dlouhou dobu bez zraněné ofenzivní hvězdy Tylera Seguina. Rok poté, co musel na operaci s kyčlí, přijde o další měsíce kvůli přetrženému zkříženému...

3. prosince 2025  18:51

Od soudu zpět až do NHL. Osvobozený Hart čekal 682 dní, vítězný návrat ho dojal

ZPĚT MEZI ELITOU. Hokejový brankář Carter Hart se po 682 dnech vrátil do NHL,...

Obránce Shea Thedore proměnil vítězný nájezd, spoluhráči z Vegas ale nejeli za ním. Skoro všichni se vydali netradičně na druhou stranu, kde se radoval Carter Hart. Zdaleka nejen kvůli výhře nad...

3. prosince 2025  18:05

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

3. prosince 2025  16:41

Věřme si, ale udržme pokoru! Augustu těší ofenzivní beci, Sikoru nechce brzdit

Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

Tři medaile v řadě, to už není pouhá náhoda. Přibude k nim čtvrtá? Patrik Augusta odvážná prohlášení tolik nemusí, zároveň nezastírá, že hokejová dvacítka odjíždí na mistrovství světa v silném...

3. prosince 2025  16:10

Stop baráži už příští rok? Majitel Dukly je realista, extraligu si chce vybojovat

Gólman Jihlavy Adam Beran a obránce Filip Dundáček zasahují během baráže o...

Většina prvoligových hokejových týmů podporuje iniciativu s názvem Stop baráži, která bojuje za sportovní spravedlnost v českém hokeji. Dostat se do extraligy je totiž za současných podmínek téměř...

3. prosince 2025  15:29

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Takhle jsem nikdy nechytal! Brankářům v NHL vládne nováček, boří i letité rekordy

Brankář Jesper Wallstedt z Minnesoty zasahuje v utkání s Edmontonem.

V NHL předvádí nejlepší výkony za desítky let, momentálně byste nenašli lepšího gólmana. Jesper Wallstedt z Minnesoty zastavil v úterním utkání s hokejisty Edmontonu (1:0) všech 33 střel soupeře a v...

3. prosince 2025  15:23

Já už představu mám, říká Rulík k nominaci na olympiádu. AHL vidět nepotřebuje

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Radim Rulík nominoval na další reprezentační turnaj v Evropě, ale témata už povětšinou mířila k únorovým olympijským hrám v Itálii. Ostatně Švýcarské hokejové hry jsou posledním testem před největším...

3. prosince 2025  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.