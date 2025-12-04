Mají hokejisté kde hrát? V Miláně nestíhají a z NHL zní: Dávno mělo být hotovo!

„Stihnou to!“ je si jistý generální sekretář hokejového svazu Jan Černý po inspekci přímo v Miláně.
Od zástupců NHL ale přicházejí daleko pesimističtější postřehy.
Kolem zimní arény pro čtrnáct tisíc lidí se totiž pořád tyčí vysoké červené jeřáby a jde prakticky o velké staveniště. „Plán B nemáme,“ přiznávají navíc organizátoři.
„Kdybychom turnaj dělali my, tohle by se nestalo. Chcete mít hotovo rok dopředu, abyste všechno stihli ozkoušet,“ čílil se šéf NHL Gary Bettman před dvěma týdny. „Jenže my to nekontrolujeme, a i když nás lidé z Mezinárodního olympijského výboru a Mezinárodní hokejové federace, kteří jsou za to zodpovědní, uklidňují, určitě si to přijedeme zkontrolovat.“
NHL dovolila svým hráčům účast na olympiádě po dlouhých dvanácti letech. Naposledy si proti sobě v reprezentačních dresech zahráli v roce 2014 v Soči a návrat rozhodně neprobíhal jen tak. NHL nechce litovat, a především ohrozit zdraví hvězd.
„Dělníci jedou nonstop. A třeba rychlobruslařka Martina Sáblíková už zaledováno má,“ říká Černý. „V menší hale už jsou nainstalované mantinely, technologie pro led je připravená i ve velké hale, tribuny taky stojí a stavějí se kabiny, které jsou teď v surovém stavu.“
Otevírají se ale i témata, jaká byste nečekali. Třeba o rozměru hřiště, který je dávno určený.
Přesto asistent hlavního kouče kanadského výběru Peter DeBoer před pár dny všechny zmátl, když prohlásil: „Nerozumím tomu, jak se to mohlo stát, ale hřiště bude ještě menší než v NHL.“
„Sice jen o trochu, ale pořád to rozdíl je,“ dodal a v zámoří kolem toho média dlouze spekulovala.
Pro porovnání: NHL se hraje na rozměrech 60,9 na 25,9 metrů, evropský hokej 60 na 30.
V Miláně stvoří „hybrid“. Evropská délka, americká šířka – 60 na 26.
Sekretář Černý ale tomuto „zmatku“ nerozumí. „Na všechno dohlížejí a konkrétně ledovou plochu stavějí experti z NHL. Třeba mantinely dovezli letadly z Ameriky a řekli nám, že to je normální rozměr NHL. Pár desítek centimetrů v délce takový rozdíl není. Důležitá je vždycky šířka, ta zůstává jako v NHL na 26 metrech.“
K tomu přidává: „Všechno bude v nejvyšší kvalitě s důrazem na bezpečnost a maximální komfort. Takový jsem ještě neviděl. Mantinely při nárazech pruží, NHL nenechala nikoho na pochybách a poslala své lidi.“
Já už představu mám, říká Rulík k nominaci na olympiádu. AHL vidět nepotřebuje
Hlavní trenér Radim Rulík k rozměrům hřiště ve středu řekl: „Je pravda, že to je jiný hokej než evropský. Ale na rovinu, třeba Američané teď na mistrovství světa hráli NHL hokej na velkém hřišti. Tím směrem musíme jít.“
Tým se mu sejde jen pár dní před turnajem. Hráči ze Severní Ameriky by měli do Evropy dorazit osmého února a letět hromadně ze třech velkých měst.
Český tým do základní skupiny vstoupí dvanáctého února proti Kanadě. „Představu o nominaci už mám,“ tvrdí Rulík na začátku prosince.