Surfoval a oblíbil si San Francisco. Góly ale Radil dává znovu až v Moskvě

S novináři mluvil Radil na dálku z Moskvy po tréninku české reprezentace, která v Rusku odehraje od čtvrtka do neděle turnaj Channel One Cup.

Poslední dvě sezony strávil český útočník bojem o NHL, za dva roky odehrál za Sharks i s play off 56 utkání (11 bodů), 44 duelů zvládl na farmě San Jose Barracuda. Teď se vrátil do Spartaku, v němž působil tři roky před odchodem do USA.

Radilovy gólové sezony 2015/16: Spartak Moskva, 57 zápasů, 13 gólů, 19 asistencí 2016/17: Spartak Moskva, 56 z., 12 g., 21 a. 2017/18: Spartak Moskva, 51 z., 16 g., 22 a. 2018/19: San Jose Sharks, 36 z., 7 g., 4 a. 2019/20: San Jose Sharks, 14 z., 0+0 2020/21: Spartak Moskva: 31 z., 15 g., 4 a.

Sezona v Rusku je tedy z osobního hlediska kvůli covidu náročná?

Měli jsme mít v létě svatbu, tu jsme přesunuli, voláme si přes tyhle „face time“ aplikace, ale je to strašně nepříjemné. Trenérovi Pešánovi jsem se upřímně omluvil z první reprezentační akce v listopadu ve Finsku, protože jsem byl v Moskvě už tři měsíce, aniž bych se viděl s rodinou.

Teď je turnaj v Moskvě, kde žijete, o to to bylo snazší?

Víte, myslím, že by KHL mohla dělat o dost víc. Když to porovnám s Amerikou, je škoda, že to neřeší. Dostatečně nepochopili, že to je překážka, že mít kolem sebe nejbližší je pro hokej hrozně důležité. Ale po Novém roce už to chceme vyřešit, abychom se vídali častěji.

Zmínil jste zámoří. Jak nahlížíte na ty dva roky v Americe?

Jako na jedny z nejlepších, které jsem zažil. Měl jsem štěstí, že to bylo v Kalifornii. Tam máte úžasné vyžití, co navštívit, kam se podívat a jak se zabavit.

Co vás bavilo?

Strašně se mi líbí San Francisco. A z čeho mám radost, naučil jsem se surfovat! Ne, že bych to uměl, ale bavilo mě to (smích). Obecně tam byla pohoda, golf, každý den sluníčko. Moc si vážím, že jsem dostal možnost to poznat, vidět zblízka ty nejlepší hráče a okusit nejlepší hokej. A vlastně jsem i rád, že jsem si zahrál tolik zápasů.

V NHL přes padesát, v AHL ke čtyřiceti.

Odcházel jsem tam úplně vabank. Buď to mělo vyjít, nebo ne. Těch padesát jsem nečekal. Jak jsem se do toho ale dostal, chtěl jsem samozřejmě víc a víc. A i když ta druhá sezona už nebyla podle představ, koukám na to spíš pozitivně. Viděl jsem věci, které jsem netušil, že někdy uvidím.

Myslíte, že už máte uzavřené dveře zpět?

Těžko říct, musím respektovat, že mám nějaký věk. A signály od Sharks byly takové, že už se mnou nepočítají. Dívám se reálnýma očima. Kdyby byla šance a dávalo to smysl, ničemu bych se nebránil, ale je to spíš teorie. Vidím, jak těžko shání práci v NHL lidi, co jim je přes třicet a přitom mají odehráno daleko víc než já.

Čím to, že druhá sezona nevyšla tak dobře?

Dostal jsem šanci ve druhé lajně, ale nesedlo mi to, nedával jsem góly ani nahrávky a týmu se taky nedařilo. A v polovině sezony jsem cítil, že organizace se nějakým způsobem vzdala ambicí na play off. Začala zkoušet mladé, což je logické.

A tak jste zpět v Moskvě.

A tým je tu silnější! Hlavně jsem se chtěl vrátit do prostředí, které dobře znám.

Po 31 zápasech máte patnáct gólů a čtyři asistence. Docela střelecká fazona.

Sedlo mi to se spoluhráči, tak snad to vydrží. Všichni mi odmala vytýkají, že málo střílím, ale o tom sport je... Někdy to jde samo a někdy se můžete snažit dělat cokoliv a nepadne to.