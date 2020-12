S Rusy to je vždy nejvíc vyhrocené. Je úžasné je porazit, zářil Pařík

Jaký máte z výhry dojem?

Je to úžasný pocit, těžko jej popsat. Neuvěřitelné. S Rusy je to pro nás vždycky speciální, bývá to s nimi asi nejvíc vyhrocené, už od šestnáctky (věkové kategorie). Já se na ně pokaždé dokázal nějak připravit.

Vy jste proti ruským juniorům nastoupil už v listopadu na seniorském turnaji Karjala, tehdy z toho ale byla prohra. Čím to?

Myslím, že ty zápasy nemůžu srovnávat. Dnes jsme jako tým podali skvělý výkon, díky tomu jsme dokázali vyhrát. Dodržovali jsme systém, to mi moc pomohlo. Na ledě bylo znát, že jsme dělali minimum chyb.

Vybavujete si první gól v zápase? Rusové vás před ním dostali pod pořádný tlak.

Díky rotaci nás zavřeli v obranném pásmu, jednou to bek Karel Klikorka chytře poslal na zakázané uvolnění, potřebovali jsme si trošku odpočinout a nabrat síly. Věděli jsme, že nás znovu zavřou, ale podařilo se nám z toho tlaku ujet do situace dva na jednoho.



Jakub Rychlovský zvolil místo střely pěknou nahrávku na Filipa Koffera.

Kuba sklopil hlavu, dal ji mezi ramena, nakopl to a Filip to dobruslil. Zahráli to krásně. Myslím, že po těch ubráněných minutách jsme si to zasloužili.

Věděl jste dopředu, že budete chytat místo Nicka Malíka?

Věděl, jsem rád, že mi trenéři dali šanci. A teď už se musíme soustředit na další zápas proti Spojeným státům (v úterý od 20 hodin).

Pozápasová radost, Pařík skončil na zádech pod spoluhráči: