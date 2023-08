Návrat do Ruska? Skvělý pocit, říká hokejista Klok. O NHL prý nikdy nesnil

Po vynuceném konci v Nižněkamsku vystřídal Klok tři angažmá. Nejprve zámořskou farmu v Tucsonu, švédské Rögle a švýcarské Lugano. V červenci ruský tým oficiálně oznámil jeho návrat na východ.

„Klub pochopil složitou situaci a na jaře roku 2022 mě pustil. Dal jsem slovo, že pokud se do KHL vrátím, tak jedině do Neftěchimiku,“ popisuje Klok.

Příslib dodržel a zatímco před rokem mohli odpůrci ruské agrese jeho odchod ze země kvitovat, nyní spadá spolu se Skleničkou, Jaškinem, Šulákem a Safinem do skupinky reprezentačních vyvrhelů.

„Samozřejmě ne všichni z toho měli radost. Lidé v Česku čtou noviny a odsuzují mě, ale tohle je můj život, moje rozhodnutí. Rodina to přijala a pochopila mě. Jen chci hrát na nejvyšší úrovni a užívat si to, co miluji,“ snažil se Klok vysvětlit, že politika do sportu nepatří.

Otřepané klišé už však dlouho neplatí. Rok a půl Rusové okupují Ukrajinu a kluby z KHL slouží jako propaganda pro Kreml. Během zápasů se na kostce i jinde v hale objevují proruská hesla a symboly, mnohé stadiony lemuje válečné písmeno „Z“, hráči vystupují na marketingových akcích, kde vzdávají holt armádě.

Lukáš Klok se snaží obrat o puk Michaila Grigorenka.

Minimálně do roku 2025 bude v těchto podmínkách hrát také Klok, jenž podepsal s Nižněkamskem kontrakt na dva roky. Definitivně se tak zřekl možnosti reprezentovat rodnou zemi, v jejíž dresu se naposledy představil na únorových Švédských hrách.

Na mistrovství už chyběl právě kvůli předem domluvenému angažmá v Tatarstánu, Klok však tvrdí, že reprezentovat sám odmítl.

„Důvodem byly rodinné problémy a navíc se hromadila zranění. Bylo těžké odmítnout národní tým, ale rozhodl jsem se, že musím trávit více času s rodinou,“ vysvětlil.

Navíc potvrdil, že odchod do Ruska už měl upečený. „Požádal jsem generálního ředitele Igora Larionova, aby nepsal o mém příchodu předem, jinak bych čelil velké vlně nenávisti. Nakonec se o tom v Česku stejně dozvěděli a začalo mi chodit hodně nenávistných zpráv. Ale nevěnuji tomu žádnou pozornost,“ doplnil.

Do Nižněkamsku se vrací po roční odmlce. Do klubu, kde zažil skvělou sezonu 2021/22, když o jediný bod neovládl týmovou produktivitu. Také proto podpis uvítal.

„Nemohu říct, že by to pro mě bylo těžké rozhodování. Chtěl jsem se vrátit už loni, ale nemohl jsem kvůli rodinným záležitostem. Každopádně s ředitelem Larionovem jsme byli neustále v kontaktu a nakonec se domluvili. Je to skvělý pocit,“ zářil.

Také dodal, že o NHL nikdy nesnil, naopak že se chtěl vrátit do KHL poté, co ji poprvé okusil v dresu bratislavského Slovanu před pěti lety.

Klok tak zmizí z hledáčku českých fanoušků, kteří ho se lvem na prsou minimálně v dohledné době neuvidí, možná už nikdy.

Status toho, kdo se vrátil do země krvelačného agresora, však odpáře jen těžce.