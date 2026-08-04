Roste Česku generační talent? Šikovný bek je nejlepší v ročníku, připomíná Galvase

Dvakrát se prosadil, s pukem ukazoval fascinující kousky, na ledě se jako by vznášel.
Kdo ho znáte už delší dobu, asi vás nepřekvapil. Jestli jste ho však viděli poprvé, jistě vás upoutal.
Říkali jste si: Kdo je ten malý šikula?
„Možná největší talent ročníku 2009 ze všech obránců. Skvělý ofenzivní bek, to je jeho největší síla. My to o něm víme a chceme ho rozvíjet,“ říkal o něm ještě před létem pro iDNES.cz liberecký sportovní ředitel Michal Birner.
Stále je mu teprve 16 let. A už tak naskočil do 13 extraligových zápasů. Když v Liberci spatří talent, nezdráhají se mu dát prostor i v té největší konkurenci.
Kachlířovi konkrétně už ve čtrnácti letech. Jen rok poté, co se na sever Čech přesunul z Havlíčkova Brodu, si zahrál za áčko Bílých Tygrů modelové utkání.
Věřili mu. A věří mu i doposud. I proto v létě podepsal první profesionální smlouvu, po Pavlu Zachovi jako druhý nejmladší hráč v historii klubu. „Díky výbornému charakteru, pracovitosti a talentu dělá obrovské pokroky,“ uvedl Birner.
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Po stopách Zachy. Šestnáctiletý obránce Kachlíř podepsal první smlouvu s Libercem
Zmíněného talentu má vskutku obrovské množství. Dóza s potenciálem se zatím zdá býti bezedná, mezi dospělými ho ale čeká těžká zkouška. V uplynulém ročníku si k extralize přičuchnul, teď by rád dostal větší porci.
Proto se rozhodl zatím nepřecházet do zámořských juniorských soutěží, byť by se to v jeho případě a při útlé postavě (173 cm) přímo nabízelo.
„Je možná menšího vzrůstu, ale celkově má jinak neskutečné hokejové dovednosti a IQ. Příští sezonu ho budeme vídat v A-týmu. Chceme ho rozvíjet, je to vůči práci s akademií závazek, že přesně těmto hráčům musíme ten prostor najít,“ dodával Birner.
Kachlířova cesta tak trochu lemuje tu Tomáše Galvase. I on se v extralize ukázal velmi brzy, v Liberci pak dostal šanci, které se zhostil přímo bravurně.
Stal se jedním z nejlepších ofenzivních beků v soutěži, konečně se dočkal i draftu do NHL, kde si ho vybral ve druhém kole Pittsburgh. A v neposlední řadě si zahrál na letošním světovém šampionátu.
Pro celou rodinu Kachlířových tak může sloužit Galvas jako ideální vzor pro kariérní růst. Byť úplně nečekejte, že by je trenéři měli nasadit do jednoho obranného páru. To by bylo pořádné kamikaze!
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Hokejová osmnáctka zahájila Hlinka Gretzky Cup prohrou s Američany
„Jejich cesta by mohla být docela podobná. Oba jsou vzrůstem spíše menší a drobnější, což doufám, že se časem zlepší, ale právě díky bruslení a hernímu pojetí by ho mohl následovat. Pevně v to doufáme,“ říkal v dubnu pro liberecký klubový web Marcel Kachlíř, otec talentovaného hokejisty.
Na draftu v roce 2027 by mohl atakovat první kolo. Dovednosti na to má nepochybné, jen hrozí, že týmy zvolí poněkud ostražitější přístup kvůli jeho fyzickým parametrům. Koneckonců přesně jako u Galvase, kterého týmy z NHL dva roky zcela opomíjely.
Už loni se na Hlinka Gretzky Cupu prezentoval parádními výkony, ve čtyřech zápasech čtyřikrát bodoval.
A v pondělí opět patřil k nejlepším na ledě.
„Měl jsem sebedůvěru. Věřím si, že jsem schopný dát gól, teď už to jenom přenést do dalších zápasů a pomoct týmu,“ říkal po prohře se Spojenými státy.
Jeho dvě branky k výhře nestačily. Češi nenavázali na povedený přátelák s Kanadou, tentokrát měli k ideálu daleko.
Ale početné zástupy skautů na tribunách i u videa zpozorněly. A Kachlířovo jméno si ve svých bločcích jistě několikrát podtrhli.