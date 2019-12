Sázka na Dostála. Mladík vycepovaný Finskem má být klíčem k úspěchu na MS

Právě on bude ústřední postavou, od níž se budou odvíjet výkony hokejové reprezentace do 20 let na sledovaném mistrovství světa v Ostravě a Třinci. Lukáš Dostál je z domácího výběru jediný, kdo o sobě může říct, že je oporou týmu z nejvyšší seniorské soutěže.