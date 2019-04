Předběhl dobu, měl nadhled, vzpomíná mistr světa Vykoukal na Bukače

Brankář Jiří Králík se stal pod Bukačem mistrem světa v roce 1985 v Praze

Bukač jako trenér. „Byl to jeden z mála trenérů teoretiků, který zaváděl do hokeje teorii. Vzpomínat mohu perfektně od roku 1980, kdy přišli se Standou Neveselým k reprezentačnímu týmu a budovali ho s cílem stát se mistry světa. A to se nám podařilo za pět let. On tam zaváděl hodně teorie. Velký praktik byl Standa Neveselý, který mu sekundoval. Byla to vynikající dvojice.“



O přerušení nadvlády Rusů. „Přišli s tím, že musí pozvednout kondici reprezentačního týmu, takže jsme jezdili hodně na kondiční soustředění. Hlavně je důležité říct, že jsme se naučili proti Sovětům hrát. Od roku 1982, kdy jsme s nimi hráli 0:0, tak v roce 1983 1:1, v 84. roce 0:2, no a potom se nám je podařilo v tom nejdůležitějším utkání v roce 1985 porazit.“

Trenérská dvojice Bukač - Neveselý. „Nemůžete oddělovat poznatky Luďka Bukače, tam je potřeba dát dohromady dvojici se Standou Neveselým. Bukač byl teoretik s určitým přístupem k hokeji, ale bez Standy Neveselého by se takových úspěchů nedosáhlo. Tam je potřeba dávat dohromady teoretický přístup Bukače a praxi Neveselého, který to uměl propojit a působil na mužstvo.“



Osobnost Bukače. „Bukač byl trošku jiný než Standa Neveselý. Ten byl blíž hráčům, Luděk Bukač byl trošku víc nad hráči. Bylo to o tom, ke komu si Luděk Bukač ten blízký vztah vytvořil. Ostatní to neměli těžší, ale Bukač měl svůj přístup a s některými hráči až tak blízký vztah neměl. Proto tam byli oba, kdy fungovali jako hodinový stroj. Oba mužstvu dávali, co potřebovalo.“