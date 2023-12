Prezident pohrozil Rusům vyloučením z IIHF. Ti vzkazují: Ještě nás budete prosit

„Chce Ruská hokejová federace být členem IIHF? Teď vše závisí jen na její reakci na rozhodnutí disciplinární komise. Pokud Rusové chtějí zůstat součástí mezinárodní rodiny, musí přinutit CSKA Moskva a Fedotova, aby začali dodržovat rozhodnutí IIHF,“ cituje Tardifa ruský server Mač TV.

Fedotovův případ udivuje už dlouhou dobu. V roce 2022 chtěl talentovaný brankář prorazit v NHL, podepsal kontrakt s Philadelphia Flyers. Jenže místo zářné kariéry za mořem ho vlastní stát zatknul. Prý se vyhýbal službě v armádě, navíc měl falšovat dokumenty, aby se dostal přes hranice do Spojených států.

Roční službu v armádě mu rozdělili mezi základnu ruské národní flotily pár desítek kilometrů od polárního kruhu a vojensko-námořnickou akademii v Petrohradu.

Když ho z armády propustili, Fedotov podepsal smlouvu s CSKA Moskva. Dost možná mu ani nedali na výběr.

Jenže svazek s Flyers v tu dobu stále platil, takže se zámořský klub ozval, ostatně mezi NHL a KHL platila a stále ještě by platit měla dohoda: Máš-li podepsáno v jedné soutěži, nemůžeš podepsat v druhé.

Za minulého prezidenta Reného Fasela by se IIHF možná postavila na stranu Rusů tak jako v minulosti třeba v případu Alexandra Radulova. Vzhledem k napjatým vztahům a současné vojenské agresi na Ukrajině ale světový hokej zaujal jasné stanovisko.

27letému Fedotovovi zastavil od prvního září činnost na čtyři měsíce a CSKA potrestal ročním zákazem mezinárodních hráčských transferů.

KHL trest ignorovala, hráč i klub se proti rozhodnutí IIHF odvolali a Fedotov během letošního podzimu normálně chytá. Nastoupil už do třiadvaceti zápasů (úspěšnost zákroků 91,7 procent).

Ovšem o víkendu disciplinární komise obě odvolání zamítla. „Rozhodnutí nezávislého orgánu jsem uvítal, potvrzuje naše přesvědčení, že by všechny profesionální smlouvy měly být respektovány,“ uvedl Tardif.

A v ruských médiích navíc přidal pohrůžku úplného vyřazení z mezinárodního hokeje. Už teď Rusové nesmějí hrát na světových šampionátech všech kategorií. Vyřazení z IIHF by je izolovalo kompletně.

„Nevidím v tom žádný problém. Náš tým stejně nikde nehraje, takže musíme vyvinout vlastní šampionát, sami vychovat mladé a dát jim příležitost hrát. Jsem přesvědčený, že náš národní tým dřív nebo později hrát na mistrovství světa nebo olympiádě zase bude,“ řekl olympijský vítěz Andrej Kovalenko.

„Teď na nás každý útočí, ale myslím si, že pravda přetrvá a nakonec se ukáže, že je na naší straně,“ věří trenér Vjačeslav Bucajev.

Brankář Ivan Fedotov si jako jeden z mála ruských hokejistů nenasadil stříbrnou medaili po prohraném olympijském finále. (21. února 2022)

Viceprezident KHL Valerij Kamenskij zašel ještě dál: „Předně musíme náš hokej rozvinout. Pak IIHF přijde sama a bude nás prosit, abychom se mezinárodních turnajů účastnili. Musíme dosáhnout vyšší úrovně, pak nás budou všichni žádat a bude to za našich podmínek. Musíme zůstat nezávislí. Naši hráči mají ve světě respekt.“

Rusové mají ještě jednu možnost, jak s rozhodnutím IIHF o Fedotovovi bojovat. A to je dovolat se k Arbitrážnímu soudu (CAS) do Lausanne.

Zatím Rusové zůstávají jednou nohou uvnitř IIHF. Nehrají mistrovství, ale zůstávají v žebříčku IIHF na třetím místě se stejnými body.

A to proto, aby se mohli jednou vrátit do elitní kategorie MS a nemuseli začínat v nejnižších divizích. Z praktického hlediska to smysl dává. Pakliže by se museli probíjet nahoru, na několik let by se systém postupů a sestupů kvůli předpokládané ruské dominanci devalvoval.