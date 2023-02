Šéf hokeje lobbuje za návrat Rusů: Nemáme za úkol řešit světové problémy

Že Tardif o návrat Rusů stojí, není novinkou. „Turnaje bez nich nejsou takové,“ povzdechl si už loni v létě. Letos na začátku roku zase pronesl, že pořadatelství juniorského šampionátu bylo Rusku sebráno kvůli bezpečnosti fanoušků, nikoliv kvůli politickým přešlapům.

IIHF dobře ví, že prestižní mezinárodní akce s ruskou účastí přitáhnou větší pozornost, tím pádem federace zinkasuje i více peněz. A tak se Tardif snaží být tak apolitický, jak je jen možné.

„Umožnění startu ruským a běloruským hokejistům by dokázalo, že válka je u konce,“ vykládal brzy sedmdesátiletý Kanaďan v Helsinkách.

„Teď je to složité, Rusové ani Bělorusové nemůžou cestovat. Třeba by to nebylo nemožné, ale rozhodně náročné. Jakmile bude po válce, všechno se změní,“ říkal.

Momentálně je jasné, že reprezentace zemí zodpovědných za konflikt na Ukrajině se nezúčastní květnového šampionátu v Tampere a Rize. První reálná šance na návrat je tak o rok později, kdy hokejovou elitu přivítá Česko.

Rok 2024 celkově může být přelomový, čím dál častěji se zmiňuje možný start ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži. Pokud by na něj došlo, přiblížil by se i návrat hokejistů.

„Nenecháme žádné politické tlaky, aby ovlivnily naše přemýšlení. Musíme se rozhodovat bez ohledu na otázku morálky,“ překvapil Tardif. „Pořádáme hokejové akce, nemáme za úkol řešit světové problémy.“

Poslední velkou akcí, které se ruští hokejisté zúčastnili, byly olympijské hry loni v únoru. Krátce poté vojska prezidenta Vladimira Putina za podpory spřáteleného Běloruska napadla Ukrajinu, oběma federacím vzápětí vystavila IIHF stopku. Ale třeba už ne nadlouho.