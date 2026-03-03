Formát 3 na 3 se navzdory kritice nemění. Je to nejlepší varianta, vzkázal šéf IIHF

K celé kauze se vyjádřil i prezident IIHF Luc Tardif. „Musíme naplánovat 30 zápasů v 11 dnech v mužském hokeji a 28 zápasů v ženském hokeji. Dohromady 58 zápasů. To vše v 16 dnech,“ sdělil.
Mezinárodní federace ledního hokeje na pravidlech v nejbližší době žádné změny neplánuje. „Formát 3 na 3 je nejlepší varianta, jak turnaj v tak nabitém programu časově zvládnout,“ dodal Tardif.
Téma vyvrcholilo po olympijském zápase mezi Spojenými státy a Kanadou. Utkání dospělo za stavu 1:1 do prodloužení, v němž vítězný gól vstřelil útočník Jack Hughes a zařídil Američanům zlatý triumf po dlouhých 46 letech.
To by samo o sobě nebylo námětem k debatě. Nastavený čas, v němž k výhře USA došlo, se ovšem dle pravidel IIHF hraje ve variantě 3 na 3.
„Pokud z ledu odstraníte čtyři hráče, hokej už není hokej,“ sdělil po zápase o zlatou medaili kanadský kouč Jon Cooper.
Hokejisté Spojených států navíc nebyli jediní, kdo důležité utkání rozhodl v prodloužení. Stejný scénář se opakoval ve čtvrtfinálových zápasech Švýcarska s Finskem, Švédska s USA nebo Česka, které v nastaveném čase padlo právě s Kanadou.
Nad systémem se rozčiloval i švédský kapitán Gabriel Landeskog. „Představa, že tohle uvidíme v olympijském finále mi přijde děsivá,“ vyprávěl po vyřazení. Na jeho slova později opravdu došlo.
Přitom tato pravidla prodloužení nejsou ve světovém hokeji nic nového. Mezinárodní hokejová federace se k nim uchýlila už v roce 2019. Reagovala tak na to, že finálové boje světových turnajů často dospěly až do samostatných nájezdů.
Před zavedením pravidla 3 na 3 se prodloužení hrálo dvacet minut 4 na 4, pak následovaly nájezdy. IIHF se nakonec přiklonila k první variantě, aby k nim docházelo co nejméně.
|
Úchvatná i zničující hra ve třech proti třem. Nenastal v hokeji čas na další změnu?
Například v NHL jsou ale pravidla prodloužení jiná, varianta 3 na 3 se používá jenom v základní části.
Ve vyřazovacích bojích se pak v zámoří vrací k variantě 5 na 5, díky čemuž se zápasy mohou protáhnout do několika hodin. To ale na mezinárodních turnajích, kde organizátory tlačí čas, zkrátka není možné.
„Je to řízené televizemi, aby se končilo včas. V bojích o Stanley Cup jsem zažil prodloužení pět na pět, lidé nechtějí sledovat hokejové zápasy, které trvají šest a půl hodiny,“ poznamenal Cooper.
A soudě podle Tardifova vyjádření zastává stejný názor také IIHF.