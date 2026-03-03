Formát 3 na 3 se navzdory kritice nemění. Je to nejlepší varianta, vzkázal šéf IIHF

  14:30
Řešilo se to už během olympijských her v Miláně a později se debaty ještě zintenzivnily. Téma prodloužení na mezinárodních turnajích v současnosti rezonuje světovým hokejem, a to především kvůli svému formátu 3 na 3, se kterým spousta hráčů a odborníků nesouhlasí. Situaci řeší už i Mezinárodní federace ledního hokeje, která ale nic měnit nechce.
Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů. | foto: AP

Slovenského útočníka Igora Libu uvedli do Síně slávy IIHF.
Jágra uvedli do Síně slávy IIHF jako aktivního hráče.
Do Síně slávy IIHF byl uveden Jaroslav Pouzar.
Jaromíra Jágra uvedli do Síně slávy IIHF jako aktivního hráče.
95 fotografií

K celé kauze se vyjádřil i prezident IIHF Luc Tardif. „Musíme naplánovat 30 zápasů v 11 dnech v mužském hokeji a 28 zápasů v ženském hokeji. Dohromady 58 zápasů. To vše v 16 dnech,“ sdělil.

Mezinárodní federace ledního hokeje na pravidlech v nejbližší době žádné změny neplánuje. „Formát 3 na 3 je nejlepší varianta, jak turnaj v tak nabitém programu časově zvládnout,“ dodal Tardif.

Téma vyvrcholilo po olympijském zápase mezi Spojenými státy a Kanadou. Utkání dospělo za stavu 1:1 do prodloužení, v němž vítězný gól vstřelil útočník Jack Hughes a zařídil Američanům zlatý triumf po dlouhých 46 letech.

Zachovali byste stávající formát prodloužení 3 na 3?

celkem hlasů: 0

To by samo o sobě nebylo námětem k debatě. Nastavený čas, v němž k výhře USA došlo, se ovšem dle pravidel IIHF hraje ve variantě 3 na 3.

„Pokud z ledu odstraníte čtyři hráče, hokej už není hokej,“ sdělil po zápase o zlatou medaili kanadský kouč Jon Cooper.

Hokejisté Spojených států navíc nebyli jediní, kdo důležité utkání rozhodl v prodloužení. Stejný scénář se opakoval ve čtvrtfinálových zápasech Švýcarska s Finskem, Švédska s USA nebo Česka, které v nastaveném čase padlo právě s Kanadou.

Kanaďan Toews v útočné akci proti brankáři Hellebuyckovi (22. února 2026)

Nad systémem se rozčiloval i švédský kapitán Gabriel Landeskog. „Představa, že tohle uvidíme v olympijském finále mi přijde děsivá,“ vyprávěl po vyřazení. Na jeho slova později opravdu došlo.

Přitom tato pravidla prodloužení nejsou ve světovém hokeji nic nového. Mezinárodní hokejová federace se k nim uchýlila už v roce 2019. Reagovala tak na to, že finálové boje světových turnajů často dospěly až do samostatných nájezdů.

Před zavedením pravidla 3 na 3 se prodloužení hrálo dvacet minut 4 na 4, pak následovaly nájezdy. IIHF se nakonec přiklonila k první variantě, aby k nim docházelo co nejméně.

Úchvatná i zničující hra ve třech proti třem. Nenastal v hokeji čas na další změnu?

Například v NHL jsou ale pravidla prodloužení jiná, varianta 3 na 3 se používá jenom v základní části.

Ve vyřazovacích bojích se pak v zámoří vrací k variantě 5 na 5, díky čemuž se zápasy mohou protáhnout do několika hodin. To ale na mezinárodních turnajích, kde organizátory tlačí čas, zkrátka není možné.

„Je to řízené televizemi, aby se končilo včas. V bojích o Stanley Cup jsem zažil prodloužení pět na pět, lidé nechtějí sledovat hokejové zápasy, které trvají šest a půl hodiny,“ poznamenal Cooper.

A soudě podle Tardifova vyjádření zastává stejný názor také IIHF.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Frölunda vs. LuleaHokej - - 3. 3. 2026:Frölunda vs. Lulea //www.idnes.cz/sport
3. 3. 19:00
  • 1.83
  • 4.57
  • 3.36
Columbus vs. NashvilleHokej - - 4. 3. 2026:Columbus vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
4. 3. 01:00
  • 2.23
  • 4.04
  • 2.86
Washington vs. UtahHokej - - 4. 3. 2026:Washington vs. Utah //www.idnes.cz/sport
4. 3. 01:00
  • 2.32
  • 4.02
  • 2.75
New Jersey vs. FloridaHokej - - 4. 3. 2026:New Jersey vs. Florida //www.idnes.cz/sport
4. 3. 01:00
  • 2.59
  • 3.88
  • 2.50
Buffalo vs. VegasHokej - - 4. 3. 2026:Buffalo vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
4. 3. 01:00
  • 2.16
  • 4.11
  • 2.97
Boston vs. PittsburghHokej - - 4. 3. 2026:Boston vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
4. 3. 01:00
  • 2.38
  • 4.05
  • 2.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Pardubičtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.

Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o...

Formát 3 na 3 se navzdory kritice nemění. Je to nejlepší varianta, vzkázal šéf IIHF

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Řešilo se to už během olympijských her v Miláně a později se debaty ještě zintenzivnily. Téma prodloužení na mezinárodních turnajích v současnosti rezonuje světovým hokejem, a to především kvůli...

3. března 2026  14:30

Nikdo není lepší než on. Nečas v NHL po pauze září, neuznaný gól ho však rozčílil

Martin Nečas z Colorada se raduje z gólu v utkání s Los Angeles.

Formu z posledních dnů ještě vylepšil, proti Los Angeles zazářil při triumfu Colorada 4:2 hned třemi body. Díky nim si hokejista Martin Nečas ve statistikách vyrovnal osobní maximum v sezoně v jednom...

3. března 2026  12:40

Tříbodový Nečas řádil proti LA, Vladař vychytal výhru na ledě Toronta

Martin Nečas z Colorado Avalanche se pokouší obejít Jeffa Malotta z Los Angeles...

Hokejový útočník Martin Nečas po návratu z olympiády pokračuje ve skvělých výkonech. Ze čtyř posledních startů vyprodukoval úctyhodných devět bodů, naposledy bilancí 1+2 režíroval výhru Colorada 4:2...

3. března 2026  7:14,  aktualizováno  8:06

Zlín prohrál s rezervou Pardubic v předkole play off, je zápas od vyřazení

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi.

Třebíč vyhrála úvodní zápas předkola první hokejové ligy proti Táboru 4:3 v prodloužení. Rezerva Pardubic zvítězila na domácím ledě 3:1 nad Zlínem. Hraje se na dva vítězné zápasy, takže loňský...

2. března 2026  22:12

Melovský má kontrakt v NHL. S New Jersey podepsal nováčkovskou smlouvu

Matyáš Melovský se raduje z gólu v semifinále proti Švédsku.

Český hokejový útočník Matyáš Melovský podepsal v NHL dvouletou nováčkovskou smlouvu s New Jersey. Devils ho draftovali předloni jako 171. hráče v pořadí. Klub informoval o podpisu kontraktu na svém...

2. března 2026  19:54

Smrt oblíbeného lumpa. Příbuzní marně kvapili do špitálu. Stanley Cup se nedohrál

Premium
Hokejista Joe Hall v roce 1917

Místo jásotu jenom bolest, strach a truchlení. Místo reportáže z horlivě vyhlíženého hokejového utkání v novinách krajně znepokojující zpráva. Místo vyvrcholení pustá prázdnota. Místo tradičního...

2. března 2026

Chtěl jsem jít pryč. Flek odbyl rozhovor, naštvaly ho otázky. Reportérce se omluvil

Brněnský útočník Jakub Flek v akci proti Kladnu.

Nešlo si nevšimnout, že po prohře 2:4 s Kladnem není dobře naladěný. Odsekával, nechtěl se vybavovat, zmohl se na čtyři krátké odpovědi, celý rozhovor stihl zhruba za půl minuty. „Taky jsem jenom...

2. března 2026  11:25

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

2. března 2026  10:52

Srdínko, ven! znělo stadionem. Zlín odvrátil blamáž, klid ale nemá

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi.

Úleva z last minute postupu do předkola play off se mísila se vztekem ze sezony, která příznivcům hokejistů RI Okna Zlín zatím přinesla jen pramálo radosti.

2. března 2026  9:47

Rok 2026 a systém nevyblokuje hráče? Šéf Pirátů o kontumaci i rozšíření 1. ligy

Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...

Piráti, sbohem! Anebo ne? Jejich majitel Jiří Sochor patří mezi spasitele chomutovského hokeje, letošní „ujetá“ sezona ho vyždímala jako citron a zvažoval konec, jenže emotivní záchrana první ligy ho...

2. března 2026  9:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rittich s Palátem slavili za Islanders, Dostál jede na vítězné vlně

TŘI ČEŠI V NHL. Zleva Adam Klapka Calgary pod dohledem dvojice Radko Gudas a...

V nedělních zápasech hokejové NHL z Čechů bodoval Ondřej Palát. Útočník Islanders asistoval u výhry 5:4 nad obhájci Stanley Cupu z Floridy, kterým v bráně New Yorku úspěšně čelil David Rittich. Výhru...

2. března 2026  7:16,  aktualizováno  8:15

Vítkovice? Ptejte se v létě, řekl Nestrašil. Extralize by podle něj slušelo posunutí čar

Třinečtí hokejisté David Musil a Andrej Nestrašil se v závěru třetí třetiny...

První gól dal a na třetí, vítězný Libora Hudáčka v prodloužení, nahrával. Andrej Nestrašil byl hlavní postavou nedělního derby mezi hokejisty Třince a Vítkovic. „Z naší strany to byl velmi dobrý...

1. března 2026  21:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.