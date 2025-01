V Kanadě stále řeší křivdu ze čtvrtfinále. Omluvte se za sudí, vyzývali šéfa IIHF

Sám to neměl v plánu, ale v průběhu povídání se zástupci médií dostal otázku: „Někteří kanadští hráči se za zklamání omluvili, stejně jako vedení Hockey Canada. Omluvíte se při této příležitosti za to, co předvedli rozhodčí?“

Dotaz přišel od kanadského novináře Dona Brennana, který konkrétně upozorňoval na dvě situace ze čtvrtfinále.

Pozastavil se nad soubojem Miroslava Holinky s Gavinem McKennou, zmínil také faul kolenem Andrewa Gibsona na Ondřeje Kose, který přišel v závěru utkání a nabídl Čechům přesilovku, v níž rozhodl Adam Jecho.

„V aréně sedělo téměř dvacet tisíc lidí a jen dva z nich to neviděli. Oba měli na sobě pruhované dresy,“ dorážel na šéfa IIHF naštvaný novinář, jehož počínání další přítomné na tiskové konferenci zarazilo.

Prezident Mezinárodní hokejové federace Luc Tardif.

Překvapený Tardif nechtěl být konkrétní, zvolil poněkud vyhýbavou odpověď: „Pokud po mně chcete omluvu, klidně to udělám. Chápu vás, ale ve své funkci musím rozhodčí chránit. Jsou pod velkým tlakem.“

Zároveň přiznal, že sám neměl z některých verdiktů během šampionátu radost. Podle něj se Mezinárodní hokejová federace snaží s rozhodčími pracovat tak, aby se neustále posouvali a do průběhu jednotlivých duelů zasahovali co nejméně.

„Od toho máme supervizory, kteří zpětně všechno analyzují. I tak se občas stane, že sudí zápas ovlivní. Nezapomínejte, že to jsou pořád jen lidé, stejně jako hráči mohou mít špatný den. Nemůžete na to pak svádět výsledky.“

Kanada po čtvrtfinálovém vyřazení cítila křivdu, emoce rozdmýchal i tvrdý zákrok kolenem Colea Beaudoina na Petra Sikoru, po němž následovalo pětiminutové vyloučení.

„Nejen že neměl dostat tak vysoký trest, vůbec si nejsem jistý ani tím, že to byl faul. Podle mě zasáhl primárně střed těla, opravdu dobrý a čistý hit,“ prohlásil ve vysílání televizní stanice TSN uznávaný expert Bob McKenzie.

Třinecký útočník to ve zbytku turnaje schytával. V semifinále se Spojenými státy americkými se na tribuně objevil transparent naznačující, že celou situaci přihrál.

Kanadští hokejisté smutní po vyřazení ve čtvrtfinále, které s Českemna mistrovství světa juniorů nezvládli.

Při každém kontaktu s kotoučem slyšel v Canadian Tire Centre pískot, fanoušci na něj bučeli i v průběhu duelu o bronz proti Švédsku. A to i během samostatných nájezdů.

Sikora sice trestné střílení neproměnil, ale mrzet jej to nemuselo. V závěru si společně s ostatními užíval bronzové oslavy a prodloužení české medailové série na juniorských šampionátech.

Naopak zámořská velmoc podruhé v řadě skončila ve čtvrtfinále, za očekáváním zaostala i výkonnostně. Experti po vyřazení okamžitě zpochybňovali nominaci i jiné kroky kouče Davea Camerona.

Kanaďané mají o čem přemýšlet. Musí se zabývat mnohem zásadnějšími záležitostmi než výroky rozhodčích.