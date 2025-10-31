Ligový lídr hlavním dodavatelem. Z Davosu berou Švýcaři na Karjalu devět hokejistů

Patnáct vicemistrů světa z let 2018, 2024 či z letoška zařadil do nominace na Finské hry v Tampere trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru na první díl série Euro Hockey Tour má i jednoho nováčka, kterým je pětadvacetiletý obránce Nico Gross z Davosu.
Z týmu suverénního lídra švýcarské ligy Davosu je v nominaci devět zástupců. Jedním z nich je i obránce Michal Fora, který byl u zisku stříbrných medailí v roce 2018 v Kodani a Herningu, loni v Praze a Ostravě a letos ve Stockholmu a Herningu. U posledních dvou úspěchů byli útočníci Christoph Bertschy z Fribourgu a Ken Jäger z Lausanne, před sedmi lety a loni gólman Reto Berra, Bertschyho klubový spoluhráč.

Posledního světového šampionátu se zúčastnili také gólman Sandro Aeschlimann s útočníkem Simonem Knakem z Davosu, další forvardi Nicolas Baechler z Curychu, Tyler Moy z Rapperswilu, Sandro Schmid z Fribourgu a obránci Tim Berni ze Ženevy a Dominik Egli ze švédské Frölundy, jediný krajánek v nominaci.

Nominace hokejistů Švýcarska na Finské hry

Brankáři: Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg-Gottéron).

Obránci: Michael Fora, Lukas Frick, Nico Gross, Sven Jung (všichni Davos), Tim Berni (Ženeva), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Dominik Egli (Frölunda/Švéd.).

Útočníci: Christoph Bertschy, Attilio Biasca, Sandro Schmid (všichni Fribourg-Gottéron), Tino Kessler, Simon Knak, Valentin Nussbaumer (všichni Davos), Ken Jäger, Théo Rochette (oba Lausanne), Tyler Moy, Jonas Taibel (oba Rapperswil-Jona), Nicolas Baechler (Curych), Fabrice Herzog (Zug), Dario Rohrbach (Langnau), Calvin Thürkauf (Lugano).

O rok dříve v Česku hráli také zadák Sven Jung z Davosu a útočníci Fabrice Herzog z Zugu a Calvin Thürkauf z Lugana. V kádru v roce 2018 byl bek Lukas Frick z Davosu.

Švýcaři vstoupí do turnaje ve čtvrtek 6. listopadu proti domácímu Finsku, v sobotu změří síly se Švédskem a v neděli ve 12.00 SEČ je čeká česká reprezentace.

Výsledky

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

30. října 2025  15:23

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

30. října 2025  15:03

