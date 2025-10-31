Ligový lídr hlavním dodavatelem. Z Davosu berou Švýcaři na Karjalu devět hokejistů

Z týmu suverénního lídra švýcarské ligy Davosu je v nominaci devět zástupců. Jedním z nich je i obránce Michal Fora, který byl u zisku stříbrných medailí v roce 2018 v Kodani a Herningu, loni v Praze a Ostravě a letos ve Stockholmu a Herningu. U posledních dvou úspěchů byli útočníci Christoph Bertschy z Fribourgu a Ken Jäger z Lausanne, před sedmi lety a loni gólman Reto Berra, Bertschyho klubový spoluhráč.
Posledního světového šampionátu se zúčastnili také gólman Sandro Aeschlimann s útočníkem Simonem Knakem z Davosu, další forvardi Nicolas Baechler z Curychu, Tyler Moy z Rapperswilu, Sandro Schmid z Fribourgu a obránci Tim Berni ze Ženevy a Dominik Egli ze švédské Frölundy, jediný krajánek v nominaci.
Nominace hokejistů Švýcarska na Finské hry
Brankáři: Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg-Gottéron).
Obránci: Michael Fora, Lukas Frick, Nico Gross, Sven Jung (všichni Davos), Tim Berni (Ženeva), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Dominik Egli (Frölunda/Švéd.).
Útočníci: Christoph Bertschy, Attilio Biasca, Sandro Schmid (všichni Fribourg-Gottéron), Tino Kessler, Simon Knak, Valentin Nussbaumer (všichni Davos), Ken Jäger, Théo Rochette (oba Lausanne), Tyler Moy, Jonas Taibel (oba Rapperswil-Jona), Nicolas Baechler (Curych), Fabrice Herzog (Zug), Dario Rohrbach (Langnau), Calvin Thürkauf (Lugano).
O rok dříve v Česku hráli také zadák Sven Jung z Davosu a útočníci Fabrice Herzog z Zugu a Calvin Thürkauf z Lugana. V kádru v roce 2018 byl bek Lukas Frick z Davosu.
Švýcaři vstoupí do turnaje ve čtvrtek 6. listopadu proti domácímu Finsku, v sobotu změří síly se Švédskem a v neděli ve 12.00 SEČ je čeká česká reprezentace.