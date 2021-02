Šulák si zvykl na zlomený nos. Covid jsem tak ani moc nepocítil, říká

Jak odlišné je hrát v helmě s celoobličejovým krytem?

Jak jsem si teď na tréninku s reprezentací vzal normální helmu s kratším plexi, tak to rozdíl je. V životě jsem s tím nehrál, na druhou stranu je to pro všechny v lize stejné, musíte si zvyknout.

Nepřekáží to ale třeba ve výhledu?

To je právě ono, když si to budete říkat, překážet to bude. (úsměv) Když se od toho zkusíte oprostit, bude to v pohodě. Jen si to musíte nastavit v hlavě. Není to nic příjemného, některé úhly jsou hůř vidět, tím spíš pod tlakem, ale čekám, že to budeme mít až do konce sezony.

Jak taková helma vypadá? Podívejte se u toho rovnou i na Šulákův gól z půlky ledna:

Sám jste nemoc covid-19 prodělal, jak jste zvládl průběh?

Ztratil jsem akorát chuť a čich, měl jsem trochu kašel, ale teplotu jsem neměl, unavený jsem taky nebyl. Vlastně jsem to nějak nepocítil, jak mám zlomený nos, tak to s ním mám stejně horší.

Promiňte, odkdy máte zlomený nos?

Už z Ruska (první půlka sezony 2019/20). Trefili mě ze strany na hlavu, mám zlomenou přepážku. Dýchám vlastně jednou a půl dírkou.

Nebyl prostor na spravení?

Ono by to operativně spravit šlo, ale zase tolik mě to neomezuje, nebolí to a nechtěl jsem v létě vypadnout z přípravy a podstupovat nějaký zákrok.

Tak máte radost, že se zadařilo a přišla pozvánka do národního týmu?

Konečně se to povedlo, měl jsem jet už na podzim, ale chytil jsem covid, ten mi to trochu pokazil. Každopádně je super být nominovaný.

Podzim byl celý náročný, viďte?

Bylo to špatný. Měl jsem jet na repre, pak přišel covid, pak jsem hrál asi dva zápasy a do karantény šel na deset dní celý tým, načež jsem dostal stopku na dva zápasy a po návratu se soutěž v prosinci na několik týdnů přerušila celá. Škoda, že se liga zastavila, Fini nechtěli hrát bez diváků, přitom se teď bez nich stejně hraje.

Jaký je život ve Finsku v době covidu?

Ve Finsku je vše otevřené. Jasně, neměli bychom někam chodit po večerech, protože bychom mohli poslat celý tým do karantény, kdybychom se nakazili... Všichni jsou ohleduplní, nárůsty tu jsou malé. Vím od bráchy nebo rodičů, že v Česku mají vše zavřené, my na kafe můžeme, restaurace fungují.

Libor Šulák v Kärpätu:

Vám Finsko sedí, že? Hrál jste tu před odchodem do zámoří, minulou sezonu se vám po příchodu z Ruska dařilo v KooKoo (31 zápasů, 16 bodů), teď jste v Kärpätu.

V KooKoo mi to sedlo parádně, škoda, že se nedohrála sezona, to mě mrzelo. V Kärpätu se to taky rozjelo pěkně, měli bychom teď hrát hodně zápasů. Je pravda, že nejvíc povedené části kariéry jsem strávil tady. Liga je dost nahoru dolů, bruslivá, Finové jsou zarputilí, nevypustí souboj, to mi vyhovuje.

Kärpät je k tomu velmi ambiciózní klub.

Lidi nás víc sledují. Týmy z Helsinek nebo Tappary s námi dokonce odkládaly zápasy, protože proti nám nechtěly hrát bez diváků. Jsme zajímaví, lidi se na nás chodí dívat, takže tlak určitě vnímám.

Nekoukáte ještě po zámoří?

Vrátit by se chtěl asi každý, ale já to v hlavě nemám, sezonu dokončím, kde jsem. Uvidíme, co se vyvine po ní. O tom bych mluvil předčasně.