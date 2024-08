Byla jsem naštvaná, že mě Ivan nechtěl v Naganu. Liběna Hlinková vzpomíná

Jako hráč byl trojnásobným mistrem světa, nakoukl i do slavné NHL. Jako trenér má na kontě také zlatou placku ze světového šampionátu, především ale pobláznil český národ jako lodivod zlatého týmu z olympiády v Naganu v roce 1998. Hlinkova tragická smrt v roce 2004 zasáhla nejen národní tým, který čtrnáct dní poté čekal prestižní Světový pohár, ale především jeho rodinu.

Jsme na zahradě vašeho domu v Krušných horách, v okolí jsou překrásné výhledy na zalesněné kopce. S Ivanem Hlinkou jste ale žili ve velké vile v Litvínově, ne? Proč jste se přestěhovala?

Dům v Janově (část Litvínova) jsme budovali spolu s Ivanem a představoval pro nás útočiště, náš domov. Loučila jsem se s ním hodně nerada. Ale tvořili jsme ho pro nás dva, v určité době a za určitých okolností. Když mi moje děti, které studovaly v Praze, řekly, že se tam vracet nehodlají, co bych v tak rozlehlém domě dělala sama? Bylo to opravdu obrovské, podlahová plocha 680 metrů čtverečních, bazén, dva rybníčky. Několik let jsem to rozhodnutí oddalovala, ale bylo to neodvratné. Provoz takové nemovitosti stojí měsíčně opravdu hodně peněz a taky nekonečně práce. Věřte, že bych v něm raději dál žila s Ivanem. Teď mám svůj domov tady hned u hranic s Německem a jsem spokojená. Motají se tu moji dva psi Alfonz a Barney a taky kočka Glorie. Teď je náš domov tady.