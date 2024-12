Dětem Vánoce vynahradím, z Reichela jsem byl nervózní. Šmíd o roli u juniorů

Se Šmídem ale zabrouzdáme i mimo hokej. K půlmaratonu. K tomu, jak se mu pletou česká slovíčka Jak málem přispěl ke zranění videokouče... A k rodině, které chybí během vánočních svátků.

Manželce nevadilo, že nebudete na Vánoce doma?

Zprvu ne, ale jak se svátky začaly blížit, trochu líto jí to bylo. I dětem. Dvojčata, která mám s první manželkou, se navíc narodila 24. prosince, takže jsem musel oželet i jejich narozeniny. Ale pochopila to. Snad jim to vynahradím dárky!

Hádal bych, že to bude potřeba.

Vím, že jim nevynahradím, že tam nejsem, ale snad to bude stačit. Děti ví delší dobu, že budu pryč, tak si snad mohly zvyknout. Vzpomínám si, jak jsem jezdil na mistrovství jako hráč, taky jsem na Vánoce nebyl doma. I teď to byla velká příležitost, co se neodmítá.