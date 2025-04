Skvělý start a cena od Pavlové. To je nejvíc, juchala útočnice. První dáma šla i do šatny

Neposedný kotouč od přihrávající Kateřiny Mrázové sice Kaltounková chvíli krotila na hokejce, pak ale z pravého kruhu vyslala luxusní úder. Patnáct sekund před koncem první třetiny napálila puk do horního rohu švýcarské branky a zahýbala s lahví uloženou ve vaku na zadní síti.

Postarala se tak o důležitou trefu, který Češkám nadělil dvougólovou výhodu.

„Bylo fajn, že jsme ho dali takhle do šatny, nakoplo nás to,“ povídala dvaadvacetiletá hokejistka novinářům ke svému přesilovkovému zásahu. „Trefujete to cíleně, ale já se to snažila jenom propálit, protože nahrávka byla trochu za mnou. Chtěla jsem jenom nějak vystřelit. Gólmanku skautujeme, věděly jsme, že nahoře je trošku slabší.“

Debutantka na mistrovství světa se do národního týmu vrátila v této sezoně, po více jak třech letech. Mužstvo opouštěla kvůli neshodám s předešlým trenérem Tomášem Pacinou, k minulosti se však logicky vracet nechtěla.

„Co bylo, bylo. Všechny vztahy tady jsou skvělé, trenéři a tým mě hned vzali k sobě a jsem za to jedině ráda,“ pochvalovala si. „Důležité je, že jsme tady a teď.“

Před vyprodanou budějovickou halou, s necelými šesti tisícovkami fanoušků v ochozech. Taková atmosféra dovede vyvolat nervozitu.

Česká hokejová útočnice Kristýna Kaltounková slaví vstřelený gól.

„Tohle ale byla spíš ta zdravá, na hře se to neprojevilo,“ zdůraznila Kaltounková. „I když jsou samozřejmě věci, ze kterých se musíme poučit... Byla ale vidět týmová hra a že máme hodně velký potenciál.“

Hráčka působící na Colgate University v zámořské NCAA i navzdory pár nedostatkům prohlásila, že je na tým pyšná. A že si měla co užívat.

„Žiju v Americe, hraju tam osm let, ale tohle pro mě znamená nejvíc,“ culila se. „Být v Česku, doma, před rodinou a kamarády... Ale bez holek kolem, trenérů a celé podpory by to nebylo. Jsem ráda, že se mi vrátilo, jak makám.“

Kaltounkovou i týmový výkon ocenila rovněž zmiňovaná Pavlová, která utkání přihlížela v hledišti a posléze se vydala také do kabiny.

„Moc jsem vám držela palce, děkuju za vaše úsilí, energii, dřinu, tréninky a za tu skvělou atmosféru, kterou jste nám všem daly. Prostě tam patříte, chcete to dělat a děláte to ze srdce. Chlapi říkají, že ženská hokej nemůže dělat. Ale výsledek je, že to dělat může. A skvěle. Jste dynamický, mnohdy mě přijde že jste rychlejší než ty mužský,“ pronesla. „Tak jen se nezranit a do nich!“

Na závěr pak vyzdvihla brankářku Kláru Peslarovou, která pochytala všech šestadvacet střel soupeřek, k čemuž se připojila také Kaltounková: „Kakina nás podržela!“