Reichel opět v nároďáku: Hraju úplně jinak než táta. Buduju si vlastní jméno

Slavné příjmení se na soupisce národního mužstva objevuje poprvé od roku 2004. Robert Reichel, Kristianův otec, tehdy na Světovém poháru vedl Čechy v roli kapitána.

V hokejovém prostředí platí za jednu z ústředních postav úspěšné generace, jeho syn loni po sedmi sezonách opustil zámoří a momentálně podává solidní výkony v Mannheimu.

Rulík ho měl vyhlédnutého už delší dobu, ale při skládaní nominací na jednotlivé akce Euro Hockey Tour respektoval přání německého klubu.

„Jejich kouč mě poprosil, jestli bychom ho kvůli ligovému programu vzali na první nebo třetí turnaj,“ vysvětloval na tiskové konferenci před Švédskými hokejovými hrami.

Reichel po úvodním tréninku v Holešovicích dorazil mezi novináře. Bylo poznat, že si šance v reprezentaci váží: „Super pocit, chci to zvládnout nejlépe, jak to půjde.“

Táta vám před srazem něco poradil?

Doma jsem se stavil po nedělním zápase v Kolíně nad Rýnem, dali jsme si oběd a pak jsem vyrazil zase do Prahy. Jen jsme se krátce pobavili, popřál mi hodně štěstí, to bylo zhruba všechno. Nebylo moc času, ale jsem rád, že jsem rodiče viděl.

Český reprezentant Kristian Reichel na prvním tréninku před Švédskými hokejovými hrami.

Děti bývalých výjimečných sportovců to kolikrát nemají lehké. Kdy jste začal poprvé cítit, že hrajete sám za sebe?

Asi po odchodu do Ameriky. První dva roky v extralize byly těžké i kvůli mému jménu. Přesunem do zámoří jsem se od toho oprostil, vybudoval si vlastní jméno, naučil se hrát trochu jiným stylem než táta. Návratem do Evropy mi sebevědomí ještě narostlo. Dokazuji si, že hokej hrát umím.

Zdědil jste po tátovi něco z hokejových dovedností?

Táta byl techničtější, já mám větší tah na branku. Možná po něm trochu mám čtení hry, vhazování, ale jinak jsme oba úplně odlišní hráči.

Odchod z farmy Winnipegu tedy berete jako správný krok?

Určitě. Máme v Německu docela dobrou sezonu, pozvánka do reprezentace také ukazuje, že jsem se rozhodl správně. Budu se snažit předvést, chci to zvládnout co nejlépe.

Máte v hlavě případný návrat do zámoří?

Rád bych tu odehrál pár dobrých sezon, pak se uvidí, třeba se vrátím zpátky. Kluci odchází do NHL i ve starším věku, šance se může naskytnout. Abych byl upřímný, moc se k tomu neupínám, soustředím se na to, aby se mi dařilo teď a příští sezony jsem na dobré výkony navázal.

V Mannheimu jste nastřádal 30 bodů ve 42 zápasech, patříte k oporám. Německá nejvyšší soutěž vám vyhovuje?

Sedla mi. Hodně i tím, že tam působí spousta cizinců, hokej je podobný tomu severoamerickému. Hraje se na větším ledě, na všechno je víc času. Očekávám, že v reprezentaci to bude tvrdší a rychlejší, proti nám se postaví nejlepší evropští hráči. Musíme se dobře připravit.

Pod koučem Rulíkem jste ještě nehrál. Co ukázal první trénink?

Všechno bylo v tempu. Je tady hodně nových kluků, takže musíme trochu pochopit systém, který po nás trenéři chtějí. Taktickým věcem jsme se museli věnovat víc.

Premiéra vás čeká v sezoně, která navazuje na titul z mistrovství světa. Je to závazek navíc?

Asi ano. Je skvělé, že se to klukům povedlo, ale máme tu nový rok. Všichni se chceme ukázat, porvat se o šanci. Pro mě i další hráče je to skvělá zkušenost a splněný sen.