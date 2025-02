Nejdřív husina, pak nervy opadly. Už nejsem úplně mladý, smál se Reichel

Na vítězství se kromě gólu podílel ještě asistencí na vítězné trefě Jakuba Zbořila. Ve 36. minutě zastavil puk u modré čáry a Michal Kunc následně připravil střeleckou pozici pro pardubického obránce.

„Trošku jsem tam zariskoval, kdybych to nezachytil, asi by ujížděli dva na jednoho na nás. Ale udržel jsem útočné pásmo, Kuncík tam výborně odtáhl dva hráče na sobě a pak to nahrál Zbořkovi,“ popsal Reichel.

Čeští hokejisté se v utkání proti Švédsku radují z gólu Jakuba Zbořila.

Debutoval na poněkud symbolickém místě. Právě v Globenu totiž odehrál jeho slavnější otec Robert poslední zápas své reprezentační kariéry na evropské půdě.

V září 2004 zde slavil výhru 6:1 nad Švédy a postup do semifinále Světového poháru, který pokračoval v Torontu. Tam Češi vypadli s Kanadou 3:4 v prodloužení a Reichel poté v národním týmu skončil.

„Nevěděl jsem to, ale je to určitě příjemná spojitost, asi to tak mělo být. On tu skončil, já začal a ještě jsem dal gól. Hezká vzpomínka!“ ocenil Reichel junior.

„Ale je to jenom jeden zápas a já mám tátu v čem dohánět. Super večer, super výhra, ale zítra je nový den,“ prohlásil po duelu.

Pozvánky se od trenéra Radima Rulíka dočkal ve 26 letech. V létě se po osmi letech vrátil ze zámoří, kde usiloval o místo v NHL ve Winnipegu. Šanci dostal v 15 utkáních, po nichž se rozhodl severoamerickou štaci ukončit.

Brankář Josef Kořenář (vpravo) oslavuje s Kristianem Reichelem vítězství 4:1 na Švédských hrách nad domácím týmem.

Ačkoliv na nejstaršího nováčka na Švédských hrách Petra Koblasu ještě pár roků života postrádá, sám už toho taky spoustu zažil. Proto si se stresem dokázal poradit.

„Při hymně jsem trochu dostal husinu. Ale až mě překvapilo, že jsem nebyl nervózní. Na druhou stranu, už mám něco odehráno a nejsem úplně mladý,“ prohlásil Reichel.

Hlavně ho těšilo, jak se svými spoluhráči zápas zvládli. Favorizované a silné Švédy takticky přehráli a zaslouženě si došli pro tři body.

„A cením si, že jsme byli možná i lepším týmem,“ dodal.

Češi v turnaji pokračují tradičně v sobotu, v poledne vyzvou Finy, kteří ve čtvrtek uválčili těsné vítězství na Švýcarskem 1:0 v nájezdech. S těmi se národní tým utká v neděli ve 12 hodin.