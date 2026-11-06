Klid uprostřed ledové války. A teď si představte, že v Česku zazní ruská hymna

Robert Rampa
  9:10
Český obránce Radek Kučeřík pálí na švédskou branku.

Český obránce Radek Kučeřík pálí na švédskou branku. | foto: ČTK

Švédští hokejisté slaví vítězství nad českým výběrem.
Švédský útočník Jack Berglund zasouvá puk za českého gólmana Dominika Frodla.
Porada českých trenérů během duelu proti Švédsku.
Český útočník Daniel Voženílek v potyčce během duelu se Švédskem.
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Ostrá bílá světla zhasla a hala se zalila do jemně červené. Zpěvačka krásným operním hlasem přednášela českou hymnu a sedmnáct tisíc lidí ji němě poslouchalo. Procítěná chvíle před zápasem českých hokejistů se Švédskem pohladila na duši, než se autorovi vloudila do hlavy hříšná myšlenka: To si opravdu někdo umí představit, že by jakákoliv aréna v mírumilovném Česku v dnešní době zrudla a prostorem se nesla pyšná hymna Ruské federace?

Protože právě o to se v těchto dnech naprosto vážně hraje.

Čtvrteční zápas Euro Hockey Tour nenabídl bůhvíjaký hokejový zážitek.

Moderátor musel v půlce utkání vyzývat fanoušky, ať se trochu probudí. Švédi celkem poklidně dokráčeli k obratu a výhře 3:2 po nájezdech. Gólově se za Čechy prosadili Radim Zohorna a Matěj Stránský.

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Ale hlavně to byla výmluvná ukázka toho, že sport má slušné lidi sbližovat. Od zlatého finále z mistrovství světa 2024 česká reprezentace v O2 areně nehrála, proto se na ni teď přišel podívat každý, kdo sehnal lístek. Trenér Zdeněk Moták si odškrtl premiéru na střídačce národního týmu.

Neřešila se politika, nikdo se nepral, nehádal ani neobviňoval z toho, co čí vláda způsobila za zvěrstva v cizí zemi. Jen se hrál hokej.

Před několika lety by možná tolik lidí nepřišlo a možná by zápas zapadl mezi běžné. Víc by se řešilo, jak si který útočník poradil s pukem, jestli obránce nechyboval před brankářem Dominikem Frodlem.

Švédský útočník Jack Berglund zasouvá puk za českého gólmana Dominika Frodla.

A ne, že by o to nešlo. Nový trenérský štáb musí řešit hlavně sportovní záležitosti pro případ, že se květnové mistrovství světa v Německu nakonec uskuteční a zase se bude moct bojovat o zlato.

Taky ale hráči i trenéři museli odpovídat na otázky, co říkají na rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS), která nařídila Mezinárodní hokejové federaci (IIHF), aby okamžitě umožnila Rusům vrátit se do soutěží.

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A tak bylo příjemné se v průběhu zápasu porozhlédnout kolem po tribunách. Uvolnění fanoušci ukusovali z párků v rohlíku, zapíjeli je pivem, broukali si a tancovali do rytmu. Občas vykřikli na podporu českých hokejistů na ledě, usmáli se a zamávali do kamer.

Chvíle „hokejového“ klidu v jinak rozbouřených dnech, které vyplňuje jedno prohlášení za druhým, jak se země postupně přidávají k bojkotu „sborné“ v případě její účasti na šampionátech.

V pondělí iniciativu vykoplo Finsko. Brzy se připojily Norsko, Dánsko, Lotyšsko, Švédsko, Česko, Kanada, Rakousko nebo třeba i Francie s Polskem, ač ani jedna země aktuálně nepatří do elitní divize.

Řadu zemí až ve čtvrtek večer narušilo neutrální Švýcarsko, které bojkot (zatím) odmítlo. Válečnou agresi odsoudilo a šéf tamního svazu Marc Lüthi prý rozhodnutí CAS vnímá kriticky.

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„Ale v této chvíli je to o sportovních problémech, ne politických. Jakmile se IIHF rozhodne, co dál, pečlivě si to zanalyzujeme a zkonzultujeme to se všemi relevantními politickými autoritami. Tak velké rozhodnutí nebude naše federace dělat sama od sebe. Spěchat by bylo špatné,“ říkal Lüthi.

A dodával: „Je naprosto klíčové, abychom se na problém podívali z různých úhlů pohledu a situaci zhodnotili v klidu, objektivně a nedělali uspěchaná a emotivní rozhodnutí.“

Slováci, Američané, Maďaři, Němci nebo Kazachstánci zatím mlčí.

Švédští hokejisté slaví vítězství nad českým výběrem.
Švédský útočník Jack Berglund zasouvá puk za českého gólmana Dominika Frodla.
Porada českých trenérů během duelu proti Švédsku.
Český obránce Radek Kučeřík pálí na švédskou branku.
17 fotografií

Z tohoto výběru už se ovšem dá předpokládat, že jen Německo by se mohlo k bojkotu připojit.

Šéf slovenského svazu Miroslav Šatan redakci nezvedá telefon, nicméně dle vyjádření premiéra Roberta Fica, který návrat Rusů vítá, se dá odvodit, jaký postoj zaujme.

Američané zase nemají pod Donaldem Trumpem mnoho důvodů hnát Rusko k odpovědnosti.

A špičky IIHF zatím přehřívají mozkové závity, radí se s právníky a vymýšlejí, jak ze zapeklité situace vybruslit.

PŘEHLEDNĚ: Bojkotující Češi, shovívaví Slováci. Jak se země staví k návratu Rusů?

Pokud to vůbec půjde.

Na jedné straně hrozí IIHF drakonické pokuty a existenční následky, pokud se vzepře rozhodnutí CAS. Na druhé straně, pokud připustí návrat Rusů, celá struktura mezinárodního hokeje (a zejména na té nejvyšší sportovní úrovni) se zhroutí, jako jsou zbořené zimní stadiony na Ukrajině.

Vybuchne bomba, odejdou sponzoři a jejich peníze a zasekne se zásadní většina elitních hokejových zemí.

A co pak? Rozdělí se hokejový svět na dvě části?

Hokej je uprostřed ledové války.

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