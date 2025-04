Rusy rozběsnil výrok kapitána Lotyšska: Haškův syndrom, budete nám líbat zadky!

„Dokud bude válka trvat, doufáme, že Rusku nebude umožněna účast na olympijských hrách,“ řekl Daugavinš pro lotyšskou TV3.

Rodák z Rigy v největší evropské zemi působil sedm sezon. Na podzim oznámil konec v reprezentaci, který si ale rozmyslel, a na nadcházejícím mistrovství světa bude chtít zopakovat nečekaný bronz z roku 2023.

Dres národního týmu by také rád oblékl na únorové olympiádě. Nevyloučil ale ani případný bojkot, pokud by se v Miláně měli představit i Rusové.

„Pokud se tak stane, bude to pro nás velmi těžké rozhodnutí. Myslím si, že otázka účasti lotyšské reprezentace by se měla rozseknout na státní úrovni,“ uvedl šestatřicetiletý forvard.

Jeho slova nezůstala v Rusku bez odezvy. Výroky lotyšského útočníka, jenž momentálně působí ve slovenských Michalovcích, ostře zkritizoval například bývalý trenér sborné Vladimir Pljuščev. A opřel se i do Dominika Haška, který dlouhodobě proti ruské účasti na mezinárodních turnajích bojuje.

„Haškův syndrom. Tak se tomu říká. Nechce se prosadit na ledě, ale tlacháním. Proč tomu věnovat pozornost? Právě teď probíhá protiruská kampaň,“ stěžoval si Pljuščev pro server sport-express.ru.

„Všichni nám ještě budou líbat zadek, i Daugavinš. Takoví jsou to lidé. Jeho slova nemají žádnou váhu. O tom, zda se Rusko zúčastní olympiády, nerozhoduje on,“ doplnil sedmdesátiletý bývalý kouč.

Pokud by Rusové na únorovém turnaji přece jenom nastoupili, narazili by ve skupině na Spojené státy, Slovensko a právě na Lotyšsko.

„S návratem našeho týmu do mezinárodních soutěží se šance lotyšské reprezentace na jakýkoli výsledek snižují. Bez naší účasti by se jim mohl nějaký úspěch podařit, ale ruský tým by jim nedovolil ani pomyslet na medaile,“ má jasno poslanec Státní dumy Dmitrij Sviščev.

„Mají pocit bezmoci, závisti a úzkosti. Neměli by volat na pomoc politiky, ale více trénovat a pokusit se nás porazit ve férovém boji,“ hlásí Sviščev.

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) už v únoru rozhodla o neúčasti ruských hokejistů na světovém šampionátu v příštím roce. O tom, zda nakonec zasáhnou do olympijského turnaje, rozhodne Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Ten ovšem obvykle potvrzuje stanovisko IIHF.