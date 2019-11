Čeští hokejisté vyrukují na Finy s Langhamerem v brance

„Dneska půjde do branky Marek Langhamer, Roman Will dostává volno,“ potvrdil po sobotním rozbruslení novinářům v Helsinkách asistent trenéra Karel Mlejnek. Will odchytal úvodní duel ve čtvrtek v Leksandu proti Švédsku a spolehlivým výkonem pomohl k výhře 3:1.

ONLINE: Finsko vs. Česko Podrobnou reportáž sledujte v sobotu od 16:30

Trenéři se tak prozatím drží původního plánu, že každý zápas turnaje odchytá jiný gólman. V neděli na závěr proti Rusům by měla být řada na Karlu Vejmelkovi. „Ještě to všechno bude předmětem diskuze po skončení dnešního utkání,“ podotkl Mlejnek.

Hru Finů trenéři studovali ze záznamu jejich vystoupení proti sborné (4:3). „Utvrdili jsme se v tom, co Finové hrají. Je to velmi kompaktní mužstvo, většinu ho tvoří hráči z mistrovství světa. Mají výborně sehrané přesilovky, velmi detailně jsme to z tohoto úhlu rozebírali,“ prozradil Mlejnek.

„Věříme, že v oslabení budeme úspěšní, ale hlavně že budeme minimálně vylučovaní. Také jsme se připravovali na to, jak překonat výborný forčekink soupeře. Na finském týmu je každopádně velmi dobře patrný rukopis, s nímž se představili na mistrovství světa v Bratislavě. Ty vzorce a koncept hry, to je stejné,“ doplnil Mlejnek.

Obránce Petr Zámorský finského soupeře označil za velmi rychlého a bruslivého: „Musíme se dobře připravit, abychom stačili hlavně bruslařsky a byli úspěšní. Finové moc slabin nemají, my se ale musíme soustředit na svůj výkon a být alespoň o ten jeden gól lepší.“