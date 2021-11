Hokejové strasti: bída ve Skandinávii a neradostné vyhlídky Čechů před hrami

Zanedlouho to bude rok, co Filip Pešán pronesl výroky, které v českém hokeji rozpoutaly vášnivé debaty. V neděli reprezentační šéftrenér a kouč národního týmu před televizní kamerou hodnotil zpackané vystoupení na turnaji Karjala a použil při tom obdobné věty: „Musíme zabrat v mládeži. Musíme daleko víc trénovat. Mladí a silní Rusové ukázali, že nám světová konkurence utekla. A pokud tomu nebudeme dávat tolik co svět, pořád budeme ti vzadu.“