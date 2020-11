Maladěc Askarov. Proti Čechům to bylo nejlehčí, řekl ruský rekordman

Na Karjala Cup přijel úplně jiný brankář než na loňský juniorský šampionát v Ostravě. Působil sebevědomě, jen nevyrážel puky, hlídal si pozici. Byl středobodem úspěchu ruských mladíků proti o mnoho starším a zkušenějším hráčům soupeře.

Jeho výkony měly navíc vzestupnou tendenci. Finové ho překonali dvakrát, aby odvrátili domácí ostudu. Švédům už povolil jen jeden gól. A Češi? Ti na něj recept nenašli.

Jaroslav Askarov v roce 2020 SKA Petrohrad (KHL)

4 zápasy - 96 % - 1,10 SKA Neva (VHL)

2 zápasy - 90 % - 2,52 Reprezentace

3 zápasy - 96,2 % - 0,98



„Upřímně, utkání s Čechy pro mě bylo nejlehčí na turnaji. Jak totiž zápasy přibývaly, cítil jsem se lépe. Vůbec nejsložitější to bylo proti Finsku, protože jsem dlouho předtím nechytal,“ překvapil Askarov prohlášením po svém prvním reprezentačním turnaji za dospělé v životě.



Je znát, že Česko si bude dlouho pamatovat. V Ostravě zažil propadák, který se od gólmana jeho kvalit nečekal. Za jeho ustálenými výkony a sebedůvěrou stojí jiný velikán ruského i zámořského hokeje Nikolaj Chabibulin.

Kliďas, elegán v brance a vůbec první ruský gólman s vyrytým jménem na Stanley Cupu. Není divu, že jeho škola Askarovovi svědčí.



„Nikolaj býval výborným hráčem a s našimi gólmany strašně dobře pracuje. Žasnu, když vidím, jak se rozvíjí jako kouč,“ řekl na jeho adresu trenér ruské reprezentace a bývalý spoluhráč Igor Larionov.



Ti dva si rozumějí a vzájemně si pomáhají. Askarov a Chabibulin spolupracují dlouhodobě už od jeho výpadku na šampionátu. Výsledky práce jsou na jeho brankářském stylu, pohyblivosti, reflexech i mentální přípravě vidět.



„Nemá žádný strop možností, protože disponuje všemi potřebnými vlastnostmi. Je tvrdohlavý a cílevědomý, nerad prohrává a snaží se zlepšovat. Mám rád jeho charakter. Navzdory své výšce je velmi mobilní, rychle se pohybuje, dobře čte hru,“ hodnotil pokroky svého svěřence Chabibulin.

Askarova přibrzdil jen koronavirus, kvůli němuž nemohl letos odchytat víc zápasů. Ale od opuštění karantény zase válí. Stal se druhým nejmladším mužem s maskou, který kdy chytal KHL. Na konci října získal cenu pro nejlepšího brankáře i nováčka měsíce. Potom už následoval životní večer, kdy v Rusku přepisovali všechny milníky.



Hlavní skaut televizní stanice TSN Craig Button pasoval Askarova ještě před draftem na první pětku. „Je to nejlepší brankář na draftu od dob Careyho Price,“ tvrdil.



Nesejde na tom, že si jej nakonec až z 11. místa vybral Nashville. Osmnáctiletý borec se stal nejlépe postaveným brankářem od dob Jacka Campbella (11. celkově v roce 2010) a Jonathana Berniera (11. místo, 2006). A vůbec nejvýše vybraným ruským gólmanem všech dob.

„Neměl jsem ponětí, jaký tým si mě vezme. Jen nějaké náznaky, že by to mohl být Nashville. Popravdě, měli jsme prý dostat jedenatřicet kšiltovek a jednu z nich si nasadit podle toho, komu budu patřit. Tak jako zámořští hráči. Ale do Petrohradu nic nedorazilo,“ vtipkoval Askarov při rozhovoru s reportéry webu Sport-Express.



Překonal i Andreje Vasilevského (19. místo, 2012) a dokonce svého učitele Chabibulina, jehož si před sezonou 1992 zamluvili Winnipeg Jets až z 204. pozice.

„Jestli ho chcete s někým srovnávat, pak s Vasilevským. Mají podobnou postavu i styl. Mnohokrát jsem viděl, jak si hráč myslí, že ho oblafnul kličkou a poslal do opačného směru. Když z ničeho nic přiletěla do dráhy střely rukavice nebo beton a nebyl to gól,“ vypráví Chabibulin.



Na další zářez do historie čekal jen do listopadu. To se stal ve věku 18 let a 142 dní nejmladším reprezentačním gólmanem historie ruské sborné.



„Znám Jaroslava do morku kostí. Víte, ten šampionát v Ostravě nebylo jeho nejpovedenější představení. Pracoval jsem s ním na kempech a také během mistrovství a můžu říct, že to pro mě bylo vážně potěšení,“ rozplýval se Nikolaj Chabibulin.



„Berte v potaz, že první dva až tři roky Careyho Price v NHL také nebyly nejlepší. Obzvlášť v play off. Ale pak se krok po kroku zlepšoval až tam, kde je teď,“ dodal slavný ruský gólman.

Chabibulin soudí, že jeho svěřenec je momentálně jedním z nejlepších gólmanů v KHL, přestože tam ještě neodchytal ani jednu kompletní sezonu. Už proto, že se nebojí rozehrávat puky a vstupovat do hry. Věří, že jak budou Askarovovi přibývat roky i zkušenosti, pochopí, jak věci dělat správně.



Petrohrad si ho nejspíš vychová podobně jako Igora Šesťorkina. „Myslím, že v SKA rádi pracují na rozvoji mladých kluků. Gólmani dospívají o trochu později. Je těžké být jako Marc-Andre Fleury a naskočit v osmnácti do NHL. Takže si myslím, že pro něj bude nejlepší zůstat do 22 let doma v Rusku, posbírat nějaké starty v KHL a teprve potom odejít. Je to nejlepší pro jeho rozvoj,“ je přesvědčený Chabibulin.

A do té doby bude mít Askarovovův hráčský i osobnostní růst na starost. Brzy se spolu zase setkají na místě ledovému sportu zasvěceném. V Edmontonu, kde je hokej náboženstvím a kam se letos vydají ti nejlepší světoví junioři. Tam poprvé Treťjakův i Chabibulinův nástupce okusí atmosféru prostředí NHL.