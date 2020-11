Vykoukal: Výsledek nároďáku je super, přesto důvod k optimismu nemáme

Ukazuje se, že to s českým hokejem nebude zas tak zlé, když i s podceňovaným výběrem na Karjale obstál? Nebylo už dost pesimismu? Neukázalo se, že je pořád dost hráčů, kteří dokážou uspět na mezinárodní scéně?

„Zůstal bych opatrný,“ reaguje Vykoukal.

Proč? Vždyť na nadcházejícím mistrovství světa 2021 nebudou hráči z NHL.

Ono je to těžké srovnávat, protože mistrovství je specifické. Uvidíme, jestli se vůbec bude hrát. Víte, ono je strašně složité říct, jestli máme být optimisty, nebo pesimisty. Je potřeba pracovat dál, protože k optimismu pořád moc důvodů nemáme. Může se začít blýskat na lepší časy, ale pokud jde o juniorskou reprezentaci, tak jsme bez medailí. V seniorské jakbysmet. Ale pomalými kroky můžeme jít dopředu.

Jak moc pomalými?

Musíme táhnout za jeden provaz. Dokud si budeme říkat, že támhle to dělají špatně a já to vím nejlíp, dokud nepojedeme podle jednotné metodiky, tak se nemůžeme posunout dál. V opačném případě se můžeme dočkat posunu v horizontu několika let.

Jinými slovy byste výsledek na Karjale nepřeceňoval?

Neřekl bych, že bych ho nepřeceňoval. Je skvělé, že tým hrál velice dobře. Ale musíme to předvádět opakovaně. Nejen na dvou turnajích a ne jen jeden rok. Musíme se o to snažit po dobu několika let. Rok co rok to opakovat a rok co rok to posouvat dál. To půjde jedině tehdy, když lidi kolem hokeje potáhnou za jeden provaz. Metodika musí být sjednocená a musí se dodržovat. Není to otázka několika týdnů nebo měsíců. Je před námi pořád hodně práce, protože světová špička nám trošku utekla. My do ní nepatříme, to si nemusíme nalhávat.

Přesto výsledky na Karjale příjemně překvapily. Vás ne?

Víte, musíme vnímat, že v kádru byli kluci, kteří hrajou v zahraničí, tolik hokejistů z české extraligy tam nebylo. A nároky na cizince v zahraničí jsou vždycky extrémní. Navíc ti kluci byli rozehraní, to bylo vidět. Celkově byl projev mužstva hezký. Gólmani, obrana i útočnici. Líbila se mi kompaktnost týmu. Naše zápasy byly fakt pěkné a bylo vidět, že to má nějaký systém, který kluci plnili.

Byla poznat práce nového trenéra Filipa Pešána?

Na hodnocení je příliš brzy, ale i podle rozhovorů, které jsem četl, určitě trenéři dbali na všechny detaily, reagovali na hru soupeře. V tomhle to bylo znát. Kdo trošku sleduje zápasy nároďáku, tak viděl, že se snaží najít varianty, které budou platit proti jednotlivých týmům.

Karjala Cup 2020 Příloha iDNES.cz

Velké pozitivum jsou brankáři, o které se trenéři mohou opřít. Bartošák i Hrachovina chytali velice dobře.

S gólmany jsme na tom celkově velice dobře. Když se podíváte, kolik dalších výborných brankářů působí v zahraničí, tak si myslím, že tam problém mít nebudeme. Trochu jiné je to u beků, ti nám chybí pořád. Je potřeba, aby nám dorůstali, a ti současní, aby se vyhráli a posunuli. V útoku máme dost hráčů, kteří umí dát gól. Jde jenom o to, aby všichni dodržovali, co mají.

Co jste říkal na mladé, kteří dostali velký prostor?

Mladí kluci se mi líbili. Je jedině dobře, že tam byli a dostali šanci se otrkat na mezinárodní scéně. I v posledním zápase, byť se s Rusy prohrálo, to byl pro ně super debut. Byli pro mě milým překvapením. Těžko hodnotit ruskou dvacítku, protože nikdo neví, jak dlouho jsou pohromadě, jak spolu trénují. Podle mě všechno směřují k tomu, aby vyhráli mistrovství. Ten tým byl neskutečně sehraný.

Na závěr se vrátím k trenérům. Bylo vidět, že si nová trojice sedla?

Sedla a určitě je doplnil i Petr Nedvěd, který do toho přinesl dobrou atmosféru. Filip Pešán už má úspěchy, byť je pořád relativně mladý trenér. Je doplněný Martinem Strakou a Jardou Špačkem - oba výborní hokejisti, kteří měli úspěchy na střídačce i v Plzni. Hráči jejich přítomnost vnímají. Petr Nedvěd má také co říct a kluci to také respektují. Jestli tenhle čtyřlístek bude fungovat i dál, tak budeme všichni rádi.