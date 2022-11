Rychleji to nešlo. Díra musela zamrznout, vysvětluje šéf budějovických sportovišť

Postavit kužel na místo trhliny a pokračovat dál, to už je dávná historie. S dírou v ledové ploše se prostě nedá hrát žádné utkání, natož mezinárodní souboj dvou předních evropských reprezentací.

U mantinelu nedaleko české střídačky se odštípl kus ledu, a tak vznikl problém. Nebyla to žádná škvíra, ale pořádná rýha dlouhá zhruba 40 centimetrů, široká okolo tří centimetrů a hlavně dva centimetry hluboká.

„Na základní plochu, kterou využíváme běžně, se nastříká vápno, přidají se reklamy, které má Český svaz ledního hokeje. A na to přijde dvou a půl centimetrová vrstva nového ledu. A ta praskla,“ popsal Tomáš Novák, ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice, do kterých hokejová Budvar aréna spadá.

Možností, jak malér co nejdříve vyřešit, moc nebylo. „Jedinou variantou bylo vzít sníh a nastrouhaný led, prolít ho vodou a čekat. Snažili jsme se tomu pomoci zchlazováním. Využili jsme všech pět zchlazovacích sprejů, co jsme měli k dispozici,“ potvrdil.

Fyzikálnímu procesu tuhnutí přispěchali na pomoc také hasiči s hasícími přístroji. I oni se snažili místo alespoň shora zchladit, aby co nejrychleji promrzlo.

Díra v ledu, která zkomplikovala zápas českých a švédských hokejistů.

Jak se diváci bavili, když při zásahu DJ v aréně vyhrával píseň „Co jste hasiči“, tak zasahujícím ledařům a činovníkům moc do zpěvu nebylo. „Byli jsme hodně nervózní. Všude kamery, řada telefonátů. Nepřidá vám, ani když dobráci píšou od televize chytré smsky. Bylo to hodně vypjaté,“ přiznal Novák.

Zápas národního týmu se Švédskem byl přerušený téměř na hodinu. Po chvíli hráči zamířili do kabin, kapitán s manažery týmu a rozhodčími chodili místo kontrolovat. Nakonec se rozhodlo, že se bude pokračovat.

„Řešilo se, jestli to dohrají. Nejprve to hráči chtěli zkusit, pak se raději prodloužila přestávka. Nakonec led vyzkoušeli, nebylo to ideální, ale rozhodli se, že se bude hrát,“ popsal Novák.

I když byla pauza nepříjemná snad pro všechny v aréně, nakonec si všichni oddechli, když se hráči znovu vrátili do boje. „Jsem přesvědčený, že to rychleji nešlo,“ zdůraznil šéf sportovních zařízení města.

Podobné případy se čas od času stávají. Většinou se vše povede záhy vyřešit, ale už se také končilo předčasně. Pokud by taková nerovnost na ploše zůstala a hráč do ní zajel bruslí, mohlo by z toho být šeredné zranění.

Konkrétní důvod vzniku rýhy ledaři ani Novák neznají. „Těžko říct. U mantinelu se to může stát kdykoliv. Hráči mají s výstrojí sto kilo, a když se jich několik potká u hrazení a začnou tenkou ostrou bruslí zadupávat puk, tak mohou křehkou hranu ledu rozbít. Nejsme první ani poslední, komu se to přihodilo. Stávají se případy, kdy se utkání nedohraje a je to velmi nepříjemné. Naštěstí to u nás nenastalo,“ oddechl si.

Do Budějovic se reprezentace vrátila po pěti letech, kdy před tím město hostilo turnaj Euro Hockey Tour. Tehdy žádné problémy nebyly a Novák si je nevybavuje ani v předchozích letech. Příprava arény byla obdobná jako při podobných akcích.

„Když chcete připravit plochu dřív, zaberete ji běžným uživatelům. Už takhle máme problém pokrýt požadavky nájemců, protože kapacita arén v okolí není taková. Proto jsme nemohli led nachystat třeba deset dní předem. Před pěti lety jsme měli na Euro Hockey Tour přípravu ledu ještě o den kratší,“ srovnal Novák.

Když se zápas dohrál, organizátoři si oddechli. „Byla to velká úleva. Nejspokojenější byli asi hospodští. Ti měli o hodinu delší prostor na prodávání. Pivo asi nedocházelo, ale nevím, řešil jsem jen led. Fanoušky nepotěšil ani výsledek, ale hlavně, že se dohrálo,“ uzavřel.