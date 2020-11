Pešán alibi nehledá. Ale za názory stojím, s Rusy to bylo zvláštní, říká

Rusové vyhráli i potřetí a ovládli celý turnaj Karjala, Češi skončí po dvou výhrách nad Finskem a Švédském druzí.

Pane Pešáne, co vám chybělo, abyste se Rusům vyrovnali?

Kdybychom proměnili jednu z šancí na začátku utkání, dostali bychom Rusy pod tlak. Oni totiž hráli velmi sebevědomě. A na rozdíl od nás příležitosti proměňovali.

Přitom v úvodu duelu jste Rusy přehrávali, proč jste od té hry potom ustoupili?

Nejde soupeře válcovat celých prvních dvacet minut, potažmo šedesát. Ano, Rusové byli ze začátku konsternovaní, zabrzdění, ale my ten tlak nezužitkovali a po inkasovaném gólu jsme začali chřadnout, oni se víc rozehráli.

Jak velkou roli hrál herní výpadek českých juniorů zařazených do sestavy?

Ten rozdíl byl viditelný od prvních minut. Starší kluci jim pomohli se rozkoukat, ale čím šel zápas dál, víc a víc bylo jasné, že kondice a herní pohoda nám chybí. Vždyť junioři nebyli týdny na hokejce. Nenašli jsme pak sílu to otočit.

Rozhodnutí Rusů přijet s juniorkou jste už před turnajem kritizoval, co udělat pro to, aby se podobná situace neopakovala?

Já jsem se k tomu už vyjádřil dostatečně. Teď to vyjádření bude vypadat nesmyslně, že jsme brali ruskou dvacítku jako degradaci a ona vyhrála. Ale věřte mi, že připravovat se na 19leté kluky místo opravdové bitvy s dospělými, to je ohromný rozdíl. Za tím si budu stát. My jsme udělali dobře, když jsme reagovali nominací vlastních juniorů. Bohužel i slova o herní praxi můžou znít jako alibi, ale mě tyhle názory nezajímají. Chtěl jsem pomoct naší juniorské reprezentaci. Alespoň nějak.

Byl byste ale rád, kdyby se to neopakovalo, kdyby to někdo za český hokej a další země řešil?

Nejsem v pozici, kdy bych to měl komentovat. Ale pravidla o nenasazování takového (juniorského) týmu je v pravidlech. Jenže smlouva o EHT skončila a v současné době covidu stále není uzavřena nová, proto mohli Rusové v podstatě přijet, s kým chtěli.

Mluvil jste o odlišné přípravě. V čem se liší?

Nemyslel jsem přípravu taktickou, spíš mentální a morální. Kdybychom nastoupili proti týmu, který by byl obdobný jako měli Finové a Švédové, vypadalo by to jinak. Už jen ta nominace... Taky jde o uvolnění hráčů starších ročníků. Doufám, že jste to viděli, že jsme Rusy nepodcenili, nic jsme nevypustili.

Splnilo nasazení českých juniorů nějaký účel?

Nejsem si jistý. Nejenže jsme zápas prohráli, ale i ti kluci viděli, v jaké pohodě hrají jejich budoucí soupeři na mistrovství světa juniorů. Ať se na tom podepsala covidová situace jakkoliv, tak rozdíl byl markantní, to musím říct upřímně. Ale byli tam kluci, kteří se dokázali soupeři dneska vyrovnat. Jsem například velmi spokojený s Davidem Jiříčkem, který odehrál fantastické utkání.

Celkový dojem z turnaje bude jaký?

Poslední zápas byl po všech stránkách zvláštní. Ale jinak jsme snad otevřeli další velká jména pro reprezentaci. Hráči ze severu obstáli, i další, co jsme dosud moc neviděli. Možná se tu rodí další garnitura hráčů. A třeba Michael Špaček k nim jednoznačně patří.