Energie vyprchala. Jalonen překvapil, zničehonic ukončil trenérskou kariéru

„Cítím, že moje energie vyprchala,“ přiznal šestašedesátiletý kouč, který s národním mužstvem získal bronzové medaile na světovém šampionátu v roce 2022.
Když se jeho mise v Česku o rok později uzavřela a na střídačce jej nahradil Radim Rulík, tehdejší trenér juniorské reprezentace, dal si od hokeje pauzu.
Vrátil se až na sezonu 2024/25. S Kolínem nad Rýnem nejprve v nejvyšší německé soutěži dosáhl na druhé místo, uplynulý ročník pro něj skončil semifinálovou porážkou s Eisbären Berlín.
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Do Tappary, kde působí i český útočník Ondřej Pavel, přišel s jasným cílem: získat pátý mistrovský titul z posledních šesti let.
Start se celku z Tampere nepovedl. Ve třinácti zápasech získal pouze devatenáct bodů, v tabulce se drží až na jedenáctém místě. O změně kouče se ale ani tak neuvažovalo.
Ani Jalonen na sobě nedal předem nic znát, dokonce vedl i pondělní trénink. „Hráči pak normálně odjeli domů, odpoledne jim ale začaly pípat telefony. Dostali pokyn, ať se do hodiny dostaví do Nokia Areny,“ napsal server Ilta-Sanomat.
Trenér před nimi měl pronést emotivní projev, hovořil o tom, že už jej hokej přestal naplňovat.
„Vždycky jsem si zakládal na energii a nadšení, které mě posouvaly dál. Teď cítím, že je to pryč. Udělal jsem velké osobní rozhodnutí, v médiích ho dál nechci rozebírat,“ vzkázal později.
Členové vedení o jeho záměru věděli od rána. „Sešli jsme se soukromě, všechno si řekli a pak to začali řešit. Byl jsem opravdu překvapený. Přišlo to jako blesk z čistého nebe, nečekal jsem to,“ poznamenal generální manažer Janne Vuorinen pro web Iltalehti.
Náhrada se našla rychle, z pozice asistenta povýšil Fredrik Norrena, bývalý brankář, který s Jalonenem spolupracoval také na střídačce české reprezentace a Kolína nad Rýnem.
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„Je to vynikající kouč, věřím, že je tím správným člověkem, který tu bude pokračovat v nastaveném procesu. Pořád máme silný a kvalitní trenérský štáb s velkými znalostmi a zkušenostmi,“ prohlásil Vuorinen.
Jedna úspěšná kariéra se tedy nachýlila ke konci.
Na domácí ligové scéně získal Jalonen sedm titulů. Dvakrát triumfoval se švýcarským Bernem, s finskou reprezentací si odvezl stříbro z šampionátu v roce 2016.
Na závěr poděkoval Tappaře za příležitost. „Je to špičková organizace, kde vše funguje přesně podle mých představ. Jsem vděčný, že jsem mohl být součástí této rodiny. Klubu přeji úspěšný závěr sezony a vše nejlepší,“ vzkázal.