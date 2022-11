Co vás zajímá? Jalonen svolal kouče. Smutné, že nás spojil až Fin, říkali

Když mají čas poklábosit, většinou jeden z nich bývá zákonitě rozezlený nebo zklamaný.

„Bylo to trochu jiné, než když si podáváme ruce po zápasech,“ pousměje se liberecký kouč Patrik Augusta. A jeho trenérský kolega z Vítkovic Miloš Holaň přikývne: „Do extraligy se dostává víc kluků podobného věku. Je fajn, že máme možnost si v klidu popovídat.“

Dopoledne před čtvrtečním utkáním se Švédy (1:4) trenérům vykládal o vlastní filozofii či vedení porad. Jeho trenérský pobočník Martin Erat přibližoval nácvik přesilovek. O videorozborech hovořil další člen reprezentačního realizačního týmu, Denis Havel.

„Bavili jsme se o hokeji, systémech a tréninkovém procesu. Kari nám ukázal, co upřednostňuje a čemu věří. A když se sejdou lidi, které hokej baví, diskuse je vždycky zajímavá,“ poví Augusta.

Obdobné trenérské sešlosti pamatuje z vyprávění otce Josefa, který na přelomu tisíciletí dovedl národní tým ke zlatému hattricku. „Za dob táty nebo Ivana Hlinky to bývalo naprosto běžné. Trenéři se scházeli, rozebírali nominace a bavili se o hokeji,“ líčí Augusta. „Je trošku smutné, že to k nám musí vrátit Fin, abychom se takhle sešli.“

Někteří Jalonenovi předchůdci o spolupráci s kluby spíš mluvili, než jednali. Pokud se takový Holaň chtěl něco přiučit, spíš se přihlásil na zámořský online seminář. „Nemáme to v povaze. Je to poznat třeba na kulturních besedách. Lidé se do nich moc nezapojují, stydí se. Možná to má mladší generace už jinak, ale my to v sobě nemáme,“ přemítá vítkovický kouč.

O nezvyklém kroku dost vypovídal i původní (ne)zájem, na který už minulý týden upozorňoval šéf svazu Alois Hadamczik: „Je správné, že trenér reprezentace chce být propojený s extraligou. Ale z ní se přihlásilo jen pět trenérů.“

Samotná účast nakonec nebyla zcela zoufalá. V první řadě hltal Jalonena a spol. liberecký Augusta. Vedle něj poslouchal Robert Reichel, který zastupoval litvínovskou delegaci. U vedlejšího stolečku se uvelebili sportovní manažer Václav Nedorost z Boleslavi s koučujícím šéfem Olomouce Janem Tomajkem. V zadních lavicích se ukrýval kouč domácího Motoru Jaroslav Modrý nebo hradecký Tomáš Martinec. Nechyběla plzeňská družina s majitelem Martinem Strakou. Holaň si zase výklad rovnou názorně ukazoval s brněnským bossem Liborem Zábranským, který se na jaře přesunul k reprezentaci.

Kouč libereckých hokejistů Patrik Augusta v rozmluvě s reprezentačním trenérem Jalonenem.

„Zaujalo mě bránění nároďáku středního pásma. S týmem ho hraju trochu jinak. S Liborem jsme na stole šíbovali skleničkami jako s figurkami a ukazovali si, jak se hráči při dané situace na ledě pohybují,“ usměje se Holaň.

Zatímco Jalonenův výběr čeká na turnaji Karjala sobotní duel s domácími Finy (15.30) a v neděli se Švýcary (11.30), v trenérských kamrlících napříč zemí se už uvažovalo, zda se hra extraligových mančaftů nezačne víc podobat reprezentaci. „Zaujal mě způsob jedné přihrávky při přesilovce. Ve Vítkovicích už jsme to s kolegy prodiskutovali, že to není špatný nápad,“ naznačí Holaň. A Augusta dodá: „Nic převratného se asi nikde měnit nebude. Bylo to ale dost obohacující.“