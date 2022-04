Češi trápili olympijské vítěze. Musíme si věřit, řekl spokojený Jalonen

Neobával jste se, jak souboj dopadne, když jsem proti Finům nasadil výběr se spoustou hráčů z extraligy?

To ne. Sám jsem šest nebo sedm finských kluků trénoval. Nebojím se nikoho. Hráčům jsme před zápasem dali informace, z nichž se osmdesát procent týkalo naší hry a jen dvacet procent bylo o Finech. Musíme si věřit.

Povedlo se?

Byl to skvělý hokejový večer. Moc se mi líbila atmosféra v hale. Fanoušci podporovali celý náš tým. Samozřejmě to bylo výjimečné i pro mě, protože jsme čelili Finsku. Poslechl jsem si finskou hymnu. Dnes večer jsem viděl spoustu pozitiv a rád bych řekl něco k zápasu.

Povídejte, trenére.

Byl to jednoznačně náš nejlepší zápas v přípravě před mistrovstvím světa. Jsem šťastný a hrdý na kluky, jak dnes hráli. Vítězný styl zahrnuje, že máme rychlost. Líbilo se mi, že i naši menší kluci vyhrávali osobní souboje. To je hokej, jaký chceme hrát. Samozřejmě jsme trošku zklamaní z nájezdů, ale je to loterie, u které nikdy nevíte. Ale je to vážně dobrý start do turnaje.

Už jste to nakousl, jak jste se cítil při finské hymně?

Bylo to zvláštní, ale jsem ale profík. Ani jsem se nespletl střídačky a zamířil jsem na správnou (usměje se).

Zazpíval jste si vaši národní píseň?

Ne ne, nezpíval jsem. A musím zmínit, že už u české hymny znám její příběh. Vím, že je to o tom, kde je domov můj (usměje se).

Zpět trochu k hokeji. Určitě vás musel potěšit výkon druhého útoku s Červenkou, Špačkem a Blümelem, že?

Ano, ale líbily se mi všechny lajny, jak hrály. To je způsob, jakým musíme hrát. Všechny formace musí hrát naplno. Skoro půlku soupeřova týmu tvořili zlatí olympijští medailisté, Finové mají už skoro hotový tým pro Tampere. O to si cením víc náš výkon.

Zdálo se, že vás Finové ani nepřebruslili, což je jedna z jejich předností.

Jsem spokojený, ale musíme si to zanalyzovat. Jsme ve fázi procesu, kdy se můžeme pořád zlepšovat. To je práce u videa pro nás trenéry, hráči svoji práci dnes zvládli.

Naroste jim sebevědomí?

Sebevědomí je v našem sportu velice důležité. Musíme si ho pěstovat. Sebevědomí souvisí s týmovým duchem a ten je teď velmi dobrý. Jsem šťastný, že dobře pracujeme a věříme našemu systému. Proti Finsku to přesně tak vypadalo. Když budeme hrát takhle, máme šanci.

Máte v hlavě už změny na sobotní přípravu se Švédy?

Všichni víme, že ještě nebude hrát David Krejčí a uvidíme co dál. Pobavíme se nejprve s doktory, jestli jsou všichni zdraví. Uvidíme, jak budou hráči cítit po probuzení. Všichni ze současného týmu dostanou na turnaji aspoň šanci v jednom zápase.