Vejmelka dostane šanci, na Karjalu letí za reprezentační premiérou

„Nejspíš přistoupíme na variantu, že pojedeme se třemi gólmany, takže bychom si mohli v jednom utkání vyzkoušet Karla Vejmelku a dát každému z gólmanů jeden zápas,“ nastínil Říha.

K dispozici jsou mu také bývalý brněnský gólman Marek Langhamer (nyní Chabarovsk) a Roman Will ze švédské Rögle. „Zbylo nám jedno místo, tak proč Karla nezkusit a nedat mu prostor,“ dodal Říha.

Vejmelka na srazu přiznal, že v pozvánku doufal. „Díky tomu, že moje výkony byly relativně dobré, tak jsem doufal, že by to mohlo vyjít. Ale člověk nikdy neví,“ podotkl.

Letošní sezona ho zastihla ve vynikající formě, v extralize vévodí důležitým statistikám. Má nejvyšší procentuální úspěšnost zásahů (93,45) i počet vychytaných výher (11). Zároveň na něho šel druhý nejvyšší počet střel (519) ze všech mužů s maskou na obličeji.

Přestože je v takovém zápřahu a zasáhl do všech zápasů Komety v letošním ročníku extraligy, neuvažoval Vejmelka o tom, že by Karjala Cup vynechal a soustředil se na odpočinek. A to byl do pondělka jen náhradníkem a ještě odpoledne nevěděl, jakou roli mu trenér Říha svěří.

„Reprezentace se neodmítá, pro mě to byla jasná volba. Neuvažoval jsem ani chvilku o tom, že bych řekl ne. Jsem tady rád,“ řekl jednoznačně Vejmelka. „Zápasů mám hodně a hlavně jdou po sobě, což je pro brankáře dobré, že se do toho dostane víc. Pozice (v Kometě) je pro mě asi nejlepší, jaká mohla být. Snažím se z toho vymačkat maximum.“

Z Komety jede na Karjala Cup také obránce Filip Pyrochta a zahraje si ho i trojice hokejistů, kteří dříve oblékali dres Komety: obránce Jakub Krejčík (Kärpät Oulu) a útočníci Hynek Zohorna (Chabarovsk) a Radim Zohorna (Mladá Boleslav).

„Doufám, že si to v nároďáku užiju. Je to čest, že byl o mě zájem. Beru to jako zadostiučinění, že se moje sezona vyvíjí správným směrem. Jedním z cílů bylo se letos do reprezentace podívat,“ uvedl.

Jediným stínem na reprezentační zkušenosti byl pro Vejmelku den starý závěrečný výbuch Komety na Spartě, kde Brňané inkasovali 4x za 10 minut a prohráli 4:5.

„Tím mi to každopádně zhořklo,“ souhlasil 23letý brankář. „O to hůř, že se to stalo před pauzou. Snad jen to, že máme čas se na to podívat a zapracovat na tom, je dobrý,“ pokrčil rameny.

Jeho však místo rozboru chyb v Kometě čeká reprezentační debut.