Problém pro Rusko? Kanada je proti jeho účasti na MS juniorů, podnikne kroky

Právě tento turnaj má být tím prvním, na kterém se od začátku války na Ukrajině představí ruští hokejisté. Tak o tom rozhodl Sportovní arbitrážní soud (CAS).
Jenže Kanaďané jsou proti.
„Kanada trvá, stále stejně jako od roku 2022, na tom, že Rusko by nemělo být zastoupeno na mezinárodních sportovních soutěžích, dokud bude pokračovat jeho nelegální a neospravedlnitelná invaze plného rozsahu na Ukrajině,“ napsal ve vyjádření kanadský tajemník pro sport Adam van Koeverden.
„Zachováme omezení účasti ruských sportovců na akcích pořádaných v Kanadě, které jsou financovány kanadskou vládou, a prozkoumáme další možnosti, jak zajistit, aby byla ruská vláda volána k odpovědnosti,“ doplnil záhy.
Federální vláda Kanady zatím neposkytla organizátorům světového šampionátu žádné finanční prostředky. Jakmile by tak učinila, Rusové by podle kanadských restrikcí nebyli do země vpuštěni.
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Doposud peníze rozdělovala jen provinční vláda, která v roce 2024 poskytla jedenáct milionů dolarů (zhruba 240 milionů korun) na organizaci všelijakých sportovních akcí, včetně mistrovství světa juniorů 2027 v Edmontonu a Red Deeru.
„Kanada je s rozhodnutím CAS nesmírně zklamaná, důrazně se proti němu ohrazujeme. Budeme i nadále uplatňovat vlastní omezení týkající se účasti ruských sportovců na akcích pořádaných v Kanadě, které jsou financovány z federálních prostředků,“ potvrdila van Koeverdenovo vyjádření i kanadská ministryně zahraničních věcí Anita Anandová.
Do startu juniorského šampionátu zbývá pouhých 56 dní. Turnaj je ve finální fázi příprav, má zajištěný logistický plán, je samozřejmě dávno rozlosovaný, lístky jsou už několik měsíců v prodeji.
CAS ale rozhodl, že na akci má figurovat i Rusko. V pondělí zasedá Rada Mezinárodní hokejové federace (IIHF), která projedná další kroky.
Jak by ale vypadal šampionát dvacítek, pokud by se na něm skutečně měli objevit i Rusové?
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IIHF v červenci stanovila, že se Bělorusové vrátí na MS do 18 let. Tento krok odnesli Švýcaři, kteří postoupili do elitní skupiny, ale kvůli Bělorusům setrvají v druhé divizi.
Kdyby to samé mělo nastat na úrovni dvacetiletých, kvůli návratu Ruska by se sesunuli do nižší divize postoupivší Norové. Ti mimochodem sdílí skupinu v Edmontonu i s Českem a dále s domácí Kanadou, Lotyšskem a Švýcarskem.
Znamenalo by to, že by Rusové přímo nahradili Norsko ve skupině A a sehráli by vzájemný zápas s Českem?
To se zatím neví. Dávalo by smysl skupiny opět nalosovat znova, aby byly vyrovnanější, jenže to by znamenalo výrazné logistické změny, navíc fanoušci už si zakoupili vstupenky na již existující zápasy.
Ty by najednou zanikly?
Rovněž hned několik federací vyjádřilo stejně jako Kanada s návratem Rusů velkou nespokojenost. Finové nebudou nutit své hráče reprezentovat, jasný postoj zaujali i Češi, Švédové nebo Němci.
Odmítli by pak proti Rusům nastoupit? Nebo by snad celou akci bojkotovali úplně?
Rozhodnutím CAS vzniklo spoustu otázek s nejistými odpovědmi. IIHF se je pokusí vyřešit.