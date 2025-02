Vítězství pro celou zemi. Kanaďané si rýpli do soupeře: Velké řeči se občas vymstí

Kanadský kapitán Sidney Crosby zdvihá nad hlavu trofej pro vítěze Four Nations. | foto: Profimedia.cz

Kdo jiný měl rozhodnout než právě on? Nejlepší hokejista současnosti vystoupil z řady v nejdůležitějším momentu celého Four Nations.

Když se uvolnil v prostoru mezi kruhy a svižnou ranou poslal puk nechytatelně pod horní tyč, na kostce nad ledem v bostonské TD Garden svítil čas 68:18.

McDavid nechtěl zažít další bolestivou finálovou porážku. Poté, co Edmonton před osmi měsíci v sedmizápasové bitvě o Stanley Cup nestačil na Floridu, se neubránil slzám.

Teď z něj sálala euforie. Kanaďané si moc přáli uspět, druhou porážku v řadě s největším rivalem by těžko kousali nejen oni, ale také fanoušci.

Podívejte se na rozhodující trefu Connora McDavida:

ESPN @espn CONNOR MCDAVID WINS THE 4 NATIONS FOR CANADA IN OVERTIME 😱🇨🇦 https://t.co/7XIdlj4c75 oblíbit odpovědět

„Obrovská odměna, velké vítězství. Asi nemá takovou cenu jako třeba olympijské zlato, ale to nás teď nezajímá, užíváme si to,“ popisoval hvězdný útočník novinářům.

Podstatná část pozornosti mířila dle očekávání na něj, ale v kanadském mužstvu byste našli i další hrdiny, kteří k odplatě za skupinovou porážku 1:3 výrazně přispěli.

Mitchell Marner nebyl v dosavadním průběhu turnaje tolik vidět, ale v pravý čas vytáhl dvě asistence, u McDavidovy trefy se prokázal rychlou reakci a výborný přehled.

Connor McDavid (číslo 97) se raduje z vítězné trefy proti Američanům.

Jordan Binnington v souboji brankářů přechytal opěvovaného Connora Hellebuycka. Předvedl jedenatřicet zákroků, v prodloužení spoluhráče několikrát podržel.

„Všichni v kabině jsou vděční za to, že tady mohli být. Nechtěli vyhrát pro sebe, ale pro čtyřicet milionů lidí doma. Doufám, že je na nás celá Kanada hrdá, všichni jsme tohle vítězství potřebovali,“ hlásil na tiskové konferenci kouč Jon Cooper.

Jeho svěřenci zvládli utkání bez vyloučení, na trestnou lavici usedl jen Vincent Trocheck. Velký rozdíl oproti prvnímu vzájemnému duelu na turnaji, který přinesl hned tři bitky v úvodních devíti vteřinách.

Tentokrát se obě strany víc soustředily na hru, možná až nezvykle v klidu zůstali i bratři Brady a Matthew Tkachukovi, kteří se několikrát snažili rozvířit napětí i přes média.

„Dělají to i v NHL, ale tady je to něco jiného. Asi se trochu unáhlili. Když máte velké řeči, občas se vám to vymstí,“ rýpl si další známý provokatér Brad Marchand.

„Těší nás, že se nakonec radujeme my. Souboje s Američany stojí vždycky za to, teď přitáhly ještě větší pozornost, než jsme čekali,“ dodal Nathan MacKinnon, nejužitečnější hráč Four Nations.

Poměrně narychlo uspořádaný turnaj se vydařil. A ještě umocnil natěšenost na hokejové klání na olympijských hrách, které za rok hostí Milán a Cortina.