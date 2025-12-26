Oslabená, i tak nejlepší. Kanada chce ničit sny, na Čechy má spadeno. Jak se změnila?

Autor:
  14:29
Nikoho nechtějí porazit víc než Čechy. Soupeře, který si pro ně při předchozích dvou setkáních připravil nepříjemná čtvrtfinálová překvapení. Třikrát v řadě bez medaile odjížděla Kanada z juniorského mistrovství světa jen na přelomu 70. a 80. let minulého století. I proto se hokejová velmoc snaží změnit. Další malér si nemůže dovolit.
Kanadští junioři se radují z gólu v přípravném utkání se Švédskem.

Kanadští junioři se radují z gólu v přípravném utkání se Švédskem. | foto: Nick IwanyshynAP

Trenér Dale Hunter uděluje pokyny na střídačce.
Kanadský brankář Carter George zasahuje v utkání se Švédskem.
Michael Hage a Brady Martin slaví trefu proti Švédsku.
Kanadský talent Gavin McKenna v akci v přípravném duelu se Švédskem.
48 fotografií

„Každý touží po úspěchu. My chceme ostatním jejich sny zničit,“ zní odhodlaně z kabiny hlavního favorita, který se v sobotu ve 2.30 postaví národnímu týmu na úvod skupinové fáze.

Počítá se jen se zlatými medailemi, jiný výsledek nepřichází v úvahu. Jak lépe odčinit poslední šampionát, kde Kanada selhala a z fiaska se ještě dlouho po turnaji oklepávala?

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Naštvaní fanoušci a tradičně nekompromisní novináři měli políčeno na každého.

Na hráče, kteří ve skupině dopustili historickou blamáž s Lotyšskem, vystupovali jako nesourodá skupinka individualit a sami si škodili alarmující nedisciplinovaností (113 trestných minut v 5 zápasech).

Na nepříliš populárního kouče Davea Camerona, který nedokázal výběr hvězdiček ukočírovat a po vyřazení s Čechy tvrdohlavě opakoval: „Neudělal bych nic jinak.“

Na překvapivou a dle výsledku i nesprávně poskládanou nominaci, v níž se nenašlo místo pro řadu jmen, která prokazovala v juniorských soutěžích výtečnou formu.

Na až příliš benevolentní vedení, které jen sledovalo, jak tým během mistrovství ruší jeden trénink za druhým a mezi závěrečným duelem ve skupině a čtvrtfinálovou bitvou s Čechy se na ledě neukáže vůbec.

Češi, nový nenáviděný nepřítel. Kanada vstřebává šok a tepe sudí: Jaké fauly?

Za kolektivně zpackaným vystoupením se udělala tlustá čára. A výstup z podrobné analýzy zněl jasně: Dvě pátá místa po sobě nelze akceptovat, musíme na to jinak!

Hockey Canada razantně překopala struktury. Provětrala trenérský ansámbl, obměnila náplň přípravných kempů, k juniorům dokonce najala generálního manažera.

„Tentokrát nechceme All-Star tým, ale opravdové, vítězné mužstvo, které si uvědomuje, co je v sázce,“ předsevzal si Alan Millar, odborník s letitými zkušenostmi z mládežnického prostředí.

Narazí a zaseknou se. Augusta řeší výchovu hráčů: Chybí odolnost, moc je peřinkujeme

„Jsme hrdý národ. Když nás někdo zklame, dáme mu to najevo. Nebylo snadné se s kritikou vyrovnat, ale zasloužili jsme si ji. Teď chceme všechno napravit,“ vzkázal útočník Gavin McKenna.

Kanada je motivovaná i zdravě naštvaná. A znovu má nejvyšší ambice.

Kanada v přípravě na MS do 20 let

Kanada - Švédsko 2:1
Kanada - Švédsko 2:4
Kanada - Dánsko 13:2

Možná i pomůže, že nehraje doma, před vášnivým, ale zároveň nemilosrdným publikem, které juniorský šampionát prožívá mnohem víc než mistrovství světa dospělých.

Experti ji řadí i před Američany, kteří poslední dva turnaje ozdobili zlatem, ale tentokrát by neměli mít tak silný ročník. Medailové naděje si dle predikcí mohou dělat už jen Švédové a Češi.

„Kádr jsme budovali na základě dovedností, rychlosti a především soutěživosti. Potřebujeme kluky, kteří se neschovávají, ale v zásadních momentech se automaticky vystavují těžkým situacím a chodí do míst, kde se rozhodují zápasy,“ vysvětloval Millar.

Naladil se na stejnou vlnu s Dalem Hunterem, pětašedesátiletým koučem, pod nímž už zámořská velmoc před pěti lety na vrchol dokráčela.

Trenér kanadských juniorů Dale Hunter.

Po hráčích chce, aby se řídili heslem: Žádné já, ale my! A kdo nebude dodržovat pokyny, na led se zkrátka nedostane. Jednoduché.

K dispozici má vskutku hvězdný materiál.

Hned čtyři jména z elitní šestky letošní dražby talentů NHL (Misa, Desnoyers, Martin, Martone), dalších šest hokejistů, na něž se dostalo ve zbytku prvního kola.

K nim zástup o rok starších borců v čele s Iginlou, Parekhem, Luchankem či Hagem. A také vycházející talenty a nejcennější artikly nadcházejícího draftu McKennu s Verhoeffem.

Místo svetru miliony. Budoucí hvězda mění hokej, při studiu si vydělá víc než profíci

„Silnější výběr na šampionátu nenajdete. Nemají slabinu, což o jejich soupeřích říct nemůžete,“ poznamenal novinář Steven Ellis z webu Daily Faceoff.

Soupiska přitom mohla být ještě našlapanější. A o dost.

V Kanadě ale předem tušili, že si budou muset poradit bez výrazných postav, které věkově do juniorské kategorie ještě spadají, ale výkonnostně už ji převyšují a úřadují v NHL.

Macklin Celebrini se v tabulce produktivity dívá na záda jen McDavidovi a MacKinnonovi, dvacítku pravděpodobně vymění za reprezentaci dospělých, s níž v únoru může vyrazit na olympijský turnaj do Milána.

Kanadský mladík Matthew Schaefer v akci proti Minnesotě.

Kanadský útočník Macklin Celebrini.

Možná ho doplní i Matthew Schaefer, první hráč posledního draftu a pilíř defenzivy New York Islanders, jenž v osmnácti nepřestává udivovat a má nakročeno ke Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony.

V sestavě Anaheimu se usadil Beckett Sennecke, San Jose kromě Celebriniho neuvolnilo na mistrovství ani Sama Dickinsona, Pittsburgh si ponechal Bena Kindela, Berkly Catton ze Seattlu se potýká se zraněním.

„Jde o nezvykle vysoký počet, musíme si s tím poradit. Pro nás je důležité, že tu máme kluky, kteří absolvovali tréninkové kempy. Přípravě letos přikládáme velkou váhu,“ poznamenal Millar.

Hlavně nic nepodcenit, zvolit správné nastavení, podchytit co nejvíce detailů. A v ideálním případě nabrat sebevědomí hned proti Čechům.

Vítězná generálka. Česká dvacítka přetlačila Slováky v prodloužení

„Těšíme se, věříme si, budeme připravení. Máme jim co vracet. Štve nás, že jsme s nimi prohráli, nabíjí nás to,“ připomněl McKenna bolavou lednovou porážku 3:4, kterou zajistil čtyřicet vteřin před koncem základní hrací doby přesilovkový gól Adama Jecha.

Přidejme i čtvrtfinále zkraje roku 2024 a trefu Jakuba Štancla, která rozsekla zápas za vyrovnaného stavu 2:2. Tehdy dokonce až v čase 59:49.

Nepřekvapí, že Kanaďané mají na výběr Patrika Augusty spadeno. Ale nesoustředí se pouze na odplatu, zase chtějí být nejlepší. Pokud cíl nesplní, může přijít další otřes.

Už dva neúspěchy po sobě jsou pro ně až příliš.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Fribourg vs. SpartaHokej - - 26. 12. 2025:Fribourg vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
26. 12. 15:10
  • 1.90
  • 4.48
  • 3.20
Liberec vs. K. VaryHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.85
  • 4.39
  • 3.42
Hradec Kr. vs. LitvínovHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Hradec Kr. vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.62
  • 4.60
  • 4.43
Plzeň vs. KladnoHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Plzeň vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:30
  • 1.78
  • 4.26
  • 3.79
Pardubice vs. TřinecHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 1.77
  • 4.48
  • 3.66
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 2.35
  • 4.20
  • 2.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Nejsilnější Češi za poslední roky. Junioři sklízí v zámoří uznání, cílem aspoň medaile

Jakub Štancl (čelem) slaví se spoluhráči gól proti Švédsku na začátku utkání o...

Jako by tentokrát bylo něco trochu jinak. Už na začátku prosince, když trenér Patrik Augusta nominoval hokejisty na juniorské mistrovství, pronesl trochu netradiční větu. „Měli jsme z čeho vybírat.“...

Oslabená, i tak nejlepší. Kanada chce ničit sny, na Čechy má spadeno. Jak se změnila?

Kanadští junioři se radují z gólu v přípravném utkání se Švédskem.

Nikoho nechtějí porazit víc než Čechy. Soupeře, který si pro ně při předchozích dvou setkáních připravil nepříjemná čtvrtfinálová překvapení. Třikrát v řadě bez medaile odjížděla Kanada z juniorského...

26. prosince 2025  14:29

ONLINE: Sparta vstupuje do Spengler Cupu, na úvod vyzývá obhájce z Fribourgu

Sledujeme online
Alexander Formenton ve vlastním oslabení překonal sparťanského brankáře Jakuba...

Po třech letech se hokejisté Sparty představují na prestižním Spengler Cupu. Do turnaje v Davosu vstupují proti švýcarskému celku Fribourg-Gottéron. Utkání sledujeme od 15.10 prostřednictvím podrobné...

26. prosince 2025

Skaut Oilers k českému svazu: Nevíte, jak fungují v Americe. Kupte trenérům letenky

Premium
Skaut Edmonton Oilers Milan Tichý.

Hledá parťáky pro nejlepší duo světa Connora McDavida a Leona Draisaitla. Český skaut Milan Tichý pracuje pro Edmonton Oilers z NHL a ve světle debaty o výchově českých hokejistů a před mistrovstvím...

26. prosince 2025

Tomášek končí v Edmontonu. NHL mu nevyšla, vrací se zpátky do Švédska

David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Český hokejový útočník David Tomášek podle zpráv ze zámoří i severu Evropy končí v Edmontonu. S klubem se měl dohodnout na předčasném ukončení smlouvy, která mu měla vypršet po této sezoně. Má se...

26. prosince 2025  11:43

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

26. prosince 2025  11:35

Růžička za zenitem? Ústecký kapitán nesouhlasí: Nikdo tady nemá tolik úspěchů

Štěpán Kuchynka, kapitán Slovanu.

Někteří fanoušci ho posílají do starého železa a tvrdí, že Vladimír Růžička je za zenitem. Kapitán ústeckých hokejistů Štěpán Kuchynka, kterých se legendární kouč ve druhé lize ujal, si myslí opak....

26. prosince 2025  9:41

Nejsilnější Češi za poslední roky. Junioři sklízí v zámoří uznání, cílem aspoň medaile

Jakub Štancl (čelem) slaví se spoluhráči gól proti Švédsku na začátku utkání o...

Jako by tentokrát bylo něco trochu jinak. Už na začátku prosince, když trenér Patrik Augusta nominoval hokejisty na juniorské mistrovství, pronesl trochu netradiční větu. „Měli jsme z čeho vybírat.“...

26. prosince 2025

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

26. prosince 2025  6:59

Sportovní zápasy o Vánocích. Co se hraje a kde sledovat sport v TV

Padající Thierno Barry mezi Declanem Ricem a Leandrem Trossardem.

Vánoční čas je období klidu a pohody, rodinných setkání a celkového zpomalení. Tedy pokud máte štěstí. Zároveň je stále nabitý spoustou atraktivních sportovních událostí. Pokud vás omrzí pohádky nebo...

26. prosince 2025  6:58

Vánoce? Vždyť máme práci. Se salátem musím střídmě, mrzí rekordmana Nahodila

Premium
Olomoucký hokejista Lukáš Nahodil má v extralize odehráno přes 700 startů.

Před pár týdny překonal v hokejové extralize metu sedmi set startů. To už je pořádný milník, klobouk dolů! Útočník Olomouce Lukáš Nahodil tak může nejen vzpomínat na hezké zážitky, ale také počítat,...

26. prosince 2025

Show, karaoke a druhý den trénink. Dvacítku znovu čekají netradiční Vánoce

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Tradičně netradiční vánoční svátky čekají hokejovou dvacítku, která se v zámoří chystá na start mistrovství světa. Štědrý den prožije výběr kouče Patrika Augusty společně, ale tím také jakákoli...

24. prosince 2025  14:55

Vánoční dárek pro fanoušky Vítkovic. Yetman, Nellis a Abdul prodloužili smlouvy

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Hokejové Vítkovice oznámily jako vánoční dárek svým fanouškům prodloužení smluv s členy elitní útočné formace. Jindřich Abdul a Kanaďan Chad Yetman budou po uplatnění opce pokračovat minimálně do...

24. prosince 2025  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.