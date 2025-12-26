Oslabená, i tak nejlepší. Kanada chce ničit sny, na Čechy má spadeno. Jak se změnila?

„Každý touží po úspěchu. My chceme ostatním jejich sny zničit,“ zní odhodlaně z kabiny hlavního favorita, který se v sobotu ve 2.30 postaví národnímu týmu na úvod skupinové fáze.
Počítá se jen se zlatými medailemi, jiný výsledek nepřichází v úvahu. Jak lépe odčinit poslední šampionát, kde Kanada selhala a z fiaska se ještě dlouho po turnaji oklepávala?
|
MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
Naštvaní fanoušci a tradičně nekompromisní novináři měli políčeno na každého.
Na hráče, kteří ve skupině dopustili historickou blamáž s Lotyšskem, vystupovali jako nesourodá skupinka individualit a sami si škodili alarmující nedisciplinovaností (113 trestných minut v 5 zápasech).
Will Team Canada be killing dreams at this year's World Juniors? 😤🇨🇦 #WorldJuniors pic.twitter.com/zetY31U5Xb— TSN (@TSN_Sports) December 24, 2025
Na nepříliš populárního kouče Davea Camerona, který nedokázal výběr hvězdiček ukočírovat a po vyřazení s Čechy tvrdohlavě opakoval: „Neudělal bych nic jinak.“
Na překvapivou a dle výsledku i nesprávně poskládanou nominaci, v níž se nenašlo místo pro řadu jmen, která prokazovala v juniorských soutěžích výtečnou formu.
Na až příliš benevolentní vedení, které jen sledovalo, jak tým během mistrovství ruší jeden trénink za druhým a mezi závěrečným duelem ve skupině a čtvrtfinálovou bitvou s Čechy se na ledě neukáže vůbec.
|
Češi, nový nenáviděný nepřítel. Kanada vstřebává šok a tepe sudí: Jaké fauly?
Za kolektivně zpackaným vystoupením se udělala tlustá čára. A výstup z podrobné analýzy zněl jasně: Dvě pátá místa po sobě nelze akceptovat, musíme na to jinak!
Hockey Canada razantně překopala struktury. Provětrala trenérský ansámbl, obměnila náplň přípravných kempů, k juniorům dokonce najala generálního manažera.
„Tentokrát nechceme All-Star tým, ale opravdové, vítězné mužstvo, které si uvědomuje, co je v sázce,“ předsevzal si Alan Millar, odborník s letitými zkušenostmi z mládežnického prostředí.
|
Narazí a zaseknou se. Augusta řeší výchovu hráčů: Chybí odolnost, moc je peřinkujeme
„Jsme hrdý národ. Když nás někdo zklame, dáme mu to najevo. Nebylo snadné se s kritikou vyrovnat, ale zasloužili jsme si ji. Teď chceme všechno napravit,“ vzkázal útočník Gavin McKenna.
Kanada je motivovaná i zdravě naštvaná. A znovu má nejvyšší ambice.
Kanada v přípravě na MS do 20 let
Kanada - Švédsko 2:1
Možná i pomůže, že nehraje doma, před vášnivým, ale zároveň nemilosrdným publikem, které juniorský šampionát prožívá mnohem víc než mistrovství světa dospělých.
Experti ji řadí i před Američany, kteří poslední dva turnaje ozdobili zlatem, ale tentokrát by neměli mít tak silný ročník. Medailové naděje si dle predikcí mohou dělat už jen Švédové a Češi.
„Kádr jsme budovali na základě dovedností, rychlosti a především soutěživosti. Potřebujeme kluky, kteří se neschovávají, ale v zásadních momentech se automaticky vystavují těžkým situacím a chodí do míst, kde se rozhodují zápasy,“ vysvětloval Millar.
Naladil se na stejnou vlnu s Dalem Hunterem, pětašedesátiletým koučem, pod nímž už zámořská velmoc před pěti lety na vrchol dokráčela.
Po hráčích chce, aby se řídili heslem: Žádné já, ale my! A kdo nebude dodržovat pokyny, na led se zkrátka nedostane. Jednoduché.
K dispozici má vskutku hvězdný materiál.
Hned čtyři jména z elitní šestky letošní dražby talentů NHL (Misa, Desnoyers, Martin, Martone), dalších šest hokejistů, na něž se dostalo ve zbytku prvního kola.
K nim zástup o rok starších borců v čele s Iginlou, Parekhem, Luchankem či Hagem. A také vycházející talenty a nejcennější artikly nadcházejícího draftu McKennu s Verhoeffem.
|
Místo svetru miliony. Budoucí hvězda mění hokej, při studiu si vydělá víc než profíci
„Silnější výběr na šampionátu nenajdete. Nemají slabinu, což o jejich soupeřích říct nemůžete,“ poznamenal novinář Steven Ellis z webu Daily Faceoff.
Soupiska přitom mohla být ještě našlapanější. A o dost.
V Kanadě ale předem tušili, že si budou muset poradit bez výrazných postav, které věkově do juniorské kategorie ještě spadají, ale výkonnostně už ji převyšují a úřadují v NHL.
Macklin Celebrini se v tabulce produktivity dívá na záda jen McDavidovi a MacKinnonovi, dvacítku pravděpodobně vymění za reprezentaci dospělých, s níž v únoru může vyrazit na olympijský turnaj do Milána.
Možná ho doplní i Matthew Schaefer, první hráč posledního draftu a pilíř defenzivy New York Islanders, jenž v osmnácti nepřestává udivovat a má nakročeno ke Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony.
V sestavě Anaheimu se usadil Beckett Sennecke, San Jose kromě Celebriniho neuvolnilo na mistrovství ani Sama Dickinsona, Pittsburgh si ponechal Bena Kindela, Berkly Catton ze Seattlu se potýká se zraněním.
„Jde o nezvykle vysoký počet, musíme si s tím poradit. Pro nás je důležité, že tu máme kluky, kteří absolvovali tréninkové kempy. Přípravě letos přikládáme velkou váhu,“ poznamenal Millar.
Hlavně nic nepodcenit, zvolit správné nastavení, podchytit co nejvíce detailů. A v ideálním případě nabrat sebevědomí hned proti Čechům.
|
Vítězná generálka. Česká dvacítka přetlačila Slováky v prodloužení
„Těšíme se, věříme si, budeme připravení. Máme jim co vracet. Štve nás, že jsme s nimi prohráli, nabíjí nás to,“ připomněl McKenna bolavou lednovou porážku 3:4, kterou zajistil čtyřicet vteřin před koncem základní hrací doby přesilovkový gól Adama Jecha.
Přidejme i čtvrtfinále zkraje roku 2024 a trefu Jakuba Štancla, která rozsekla zápas za vyrovnaného stavu 2:2. Tehdy dokonce až v čase 59:49.
Nepřekvapí, že Kanaďané mají na výběr Patrika Augusty spadeno. Ale nesoustředí se pouze na odplatu, zase chtějí být nejlepší. Pokud cíl nesplní, může přijít další otřes.
Už dva neúspěchy po sobě jsou pro ně až příliš.