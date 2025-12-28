Blízko další ostudě. Kanadě pomohl i přísný verdikt sudích, Lotyši cítili frustraci

  11:28
Zase sahali po obrovské senzaci. Stejně jako před rokem, kdy se na juniorském šampionátu po heroickém výkonu dočkali historického vítězství. Mimořádně obětaví byli lotyšští hokejisté i tentokrát, ale podruhé v řadě na Kanadu nevyzráli. „Štve nás to,“ shodovali se po prohře 1:2 v prodloužení.
Lotyšští hokejisté utěšují gólmana Nilse Maurinše po prohře s Kanadou.

Lotyšští hokejisté utěšují gólmana Nilse Maurinše po prohře s Kanadou. | foto: Christopher KatsarovAP

Sam O’Reilly se snaží vyzrát na lotyšského brankáře Nilse Maurinše.
Lotyšský brankář Nils Maurinš během utkání s Kanadou.
Kanaďané slaví gól v utkání s Lotyšskem.
Sudí se snaží oddělit Tije Iginlu a Kristse Retenaise.
Kdepak, tohle nebyla reakce týmu, který by na šampionát jen přijel plnit roli outsidera, sbírat zkušenosti a souboje s papírově silnějšími soupeři si především užít.

„Nechceme prohrávat! Věříme si, můžeme uspět v každém zápase, jsme připraveni nechat na ledě úplně všechno. Proto jsme teď frustrovaní,“ líčil po duelu s favoritem na zlato obránce Alberts Šmits.

Mezi Lotyši probublávala i frustrace z výkonu rozhodčích.

Vadil jim překvapivý verdikt z úvodu prostředního dějství, kdy Martin Jobággy a Richard Magnusson poslali předčasně do kabiny Martinse Klaucanse.

Klaucansův faul na Parekha:

Sedmnáctiletý útočník u mantinelu atakoval Zayna Parekha, od dvojice hlavních sudích, kteří si zákrok ještě prohlíželi u videa, vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku.

„Bylo to maximálně na dvě minuty,“ povzdechl si útočník Markus Sieradzkis.

Stejný názor sdíleli i zámořští experti a fanoušci na sociálních sítích. Klaucans si sice před střetem s kanadskou oporou povyskočil, ale pravým ramenem ji zasáhl do hrudníku.

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

I tak následovalo dlouhé oslabení. A do té doby mátožný favorit se rychle ujal vedení, přesilovku už po devětatřiceti vteřinách využil Cole Reschny.

Uklidňovací pojistka ale nepřicházela. Zatímco proti Čechům koncovka svěřencům kouče Huntera fungovala náramně, v utkání s outsiderem střelecké pokusy v síti nekončily.

Velkou roli hrála i lotyšská obětavost. A spolehlivý Nils Maurinš mezi třemi tyčemi.

Lotyšský brankář Nils Maurinš během utkání s Kanadou.

„Chtěli jsme být agresivní, ale s tak rychlým a šikovným týmem nemůžeme hrát otevřený hokej. Když máte zbraň se sto náboji, můžete pálit kamkoliv, ale když máte nábojů deset, musíte být chytří,“ vysvětloval kouč Artis Abols.

Dobře věděl, co dělá. Vždyť stejnou taktiku naordinoval mužstvu přesně před rokem. A byl z toho historický skalp!

Vítězství 3:2 zařídil v osmé sérii samostatných nájezdů Eriks Mateiko, hrdinou zápasu se tehdy stal brankář Linards Feldbergs, který předvedl neuvěřitelných padesát zákroků.

Dejte mi hodinu, ať to vstřebám! Jak Lotyši slavili historický skalp favorita

Také proto Lotyši věřili, že zámořskou velmoc mohou skolit znovu. A když se v čase 58:02 postaral o vyrovnávací gól dorážející Rudolfs Berzkalns, jejich naděje ještě výrazně vzrostly.

Další senzace se ale nekonala. Prodloužení trvalo jen čtyřiačtyřicet vteřin, Michael Hage se neomylně trefil z levého kruhu a vystřelil Kanadě bonusový bod.

„Pořádně se nám ulevilo. Soupeře musíme pochválit, tvrdě makali a předvedli opravdu dobrý výkon,“ uznal Gavin McKenna, jenž pomohl k těsnému vítězství dvěma asistencemi.

Hage rozhodl duel ve prospěch Kanady:

Na straně poražených zavládlo zklamání. „Ale ukázali jsme si, že můžeme hrát s každým,“ shodovali se hráči.

Na Lotyše si musí dát pozor i Češi. V přípravě před startem šampionátu proti nim ztratili dvougólové vedení, výhru 3:2 jim rovněž v prodloužení zajistil Maxmilian Curran.

Znovu se oba celky potkají ve středu večer (21.30 SEČ), v poslední den letošního kalendářního roku. Půjde o závěrečný duel skupinové fáze, tým trenéra Augusty nečeká nic snadného.

