Blízko další ostudě. Kanadě pomohl i přísný verdikt sudích, Lotyši cítili frustraci

Kdepak, tohle nebyla reakce týmu, který by na šampionát jen přijel plnit roli outsidera, sbírat zkušenosti a souboje s papírově silnějšími soupeři si především užít.
„Nechceme prohrávat! Věříme si, můžeme uspět v každém zápase, jsme připraveni nechat na ledě úplně všechno. Proto jsme teď frustrovaní,“ líčil po duelu s favoritem na zlato obránce Alberts Šmits.
Mezi Lotyši probublávala i frustrace z výkonu rozhodčích.
Vadil jim překvapivý verdikt z úvodu prostředního dějství, kdy Martin Jobággy a Richard Magnusson poslali předčasně do kabiny Martinse Klaucanse.
Latvia is handed a five-minute penalty after Martins Klaucans delivered a check to the head of Zayne Parekh. Was this the right call? 🤔 #WorldJuniors pic.twitter.com/VRVq7ox7BW— TSN (@TSN_Sports) December 27, 2025
Sedmnáctiletý útočník u mantinelu atakoval Zayna Parekha, od dvojice hlavních sudích, kteří si zákrok ještě prohlíželi u videa, vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku.
„Bylo to maximálně na dvě minuty,“ povzdechl si útočník Markus Sieradzkis.
Stejný názor sdíleli i zámořští experti a fanoušci na sociálních sítích. Klaucans si sice před střetem s kanadskou oporou povyskočil, ale pravým ramenem ji zasáhl do hrudníku.
I tak následovalo dlouhé oslabení. A do té doby mátožný favorit se rychle ujal vedení, přesilovku už po devětatřiceti vteřinách využil Cole Reschny.
Uklidňovací pojistka ale nepřicházela. Zatímco proti Čechům koncovka svěřencům kouče Huntera fungovala náramně, v utkání s outsiderem střelecké pokusy v síti nekončily.
Velkou roli hrála i lotyšská obětavost. A spolehlivý Nils Maurinš mezi třemi tyčemi.
„Chtěli jsme být agresivní, ale s tak rychlým a šikovným týmem nemůžeme hrát otevřený hokej. Když máte zbraň se sto náboji, můžete pálit kamkoliv, ale když máte nábojů deset, musíte být chytří,“ vysvětloval kouč Artis Abols.
Dobře věděl, co dělá. Vždyť stejnou taktiku naordinoval mužstvu přesně před rokem. A byl z toho historický skalp!
Vítězství 3:2 zařídil v osmé sérii samostatných nájezdů Eriks Mateiko, hrdinou zápasu se tehdy stal brankář Linards Feldbergs, který předvedl neuvěřitelných padesát zákroků.
Také proto Lotyši věřili, že zámořskou velmoc mohou skolit znovu. A když se v čase 58:02 postaral o vyrovnávací gól dorážející Rudolfs Berzkalns, jejich naděje ještě výrazně vzrostly.
Další senzace se ale nekonala. Prodloužení trvalo jen čtyřiačtyřicet vteřin, Michael Hage se neomylně trefil z levého kruhu a vystřelil Kanadě bonusový bod.
„Pořádně se nám ulevilo. Soupeře musíme pochválit, tvrdě makali a předvedli opravdu dobrý výkon,“ uznal Gavin McKenna, jenž pomohl k těsnému vítězství dvěma asistencemi.
MICHAEL HAGE IS THE OVERTIME HERO FOR CANADA! WHAT A GOAL! 🤯 #WorldJuniors pic.twitter.com/hEknZN1q92— TSN (@TSN_Sports) December 28, 2025
Na straně poražených zavládlo zklamání. „Ale ukázali jsme si, že můžeme hrát s každým,“ shodovali se hráči.
Na Lotyše si musí dát pozor i Češi. V přípravě před startem šampionátu proti nim ztratili dvougólové vedení, výhru 3:2 jim rovněž v prodloužení zajistil Maxmilian Curran.
Znovu se oba celky potkají ve středu večer (21.30 SEČ), v poslední den letošního kalendářního roku. Půjde o závěrečný duel skupinové fáze, tým trenéra Augusty nečeká nic snadného.