Kanada - Česko v TV: kdy a kde sledovat semifinále MS v hokeji do 20 let?

Autor:
  5:59
Čeští hokejoví junioři se chystají na další bitvu s Kanadou. Na mistrovství světa do 20 let se s největším favoritem na zlato utkají o postup do finále. Oba týmy se už střetly v základní skupině B. V divácky atraktivním a vyhroceném utkání zvítězila Kanada 7:5. Kde a kdy sledovat souboj mezi Kanadou a Českem živě i další informace najdete v našem přehledu.

Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida. | foto: Christopher KatsarovAP

Kdy a kde sledovat zápas Kanada - Česko v TV?

Semifinálový zápas MS hokejistů do 20 let mezi Kanadou a Českem můžete živě sledovat na stanici ČT sport i na platformách ČT sport Plus a Oneplay.

Datum:pondělí 5. ledna 2026 od 2:30 SEČ
Dějiště:Grand Casino Arena (Saint Paul, Minnesota)
TV přenosČT sport, ČT sport Plus, Oneplay

Jak sledovat MS v hokeji do 20 let ze zahraničí

Platformu Oneplay můžete sledovat i v zahraničí. Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Jak oba týmy prošly do semifinále?

Kanada i Česko hrály ve skupině B. Kanada ji bez porážky ovládla, největší potíže měla paradoxně s Lotyšskem, které udolala 2:1 až v prodloužení. Mladí Češi postoupili ze druhého místa, když nezvládli pouze vzájemný zápas. Ve čtvrtfinále si pak oba týmy připsaly dominantní vítězství.

Zápasy Česka na MS do 20 let 2026:

DatumZápasVýsledek
27. 12. 2025ČESKO vs. Kanada5:7
28. 12. 2025ČESKO vs. Dánsko7:2
29. 12. 2025ČESKO vs. Finsko2:1 v prodl.
31. 12. 2025 ČESKO vs. Lotyšsko4:2
2. 1. 2026 (ČF)ČESKO vs. Švýcarsko6:2

Zápasy Kanady na MS do 20 let 2026:

DatumZápasVýsledek
27. 12. 2025Kanada – Česko7:5
27. 12. 2025Kanada – Lotyšsko2:1 (v prodl.)
30. 12. 2025Kanada – Dánsko9:1
1.1. 2026Kanada – Finsko7:4
3. 1. 2026 (ČF)Kanada – Slovensko7:1

Vzájemná bilance na MS do 20 let od roku 2017

TurnajFázeZápasVýsledek
MS U20 2026ZSKanada – Česko7:5
MS U20 2025ČFČesko – Kanada4:3
MS U20 2024ČFČesko – Kanada3:2
MS U20 2023FKanada – Česko3:2
MS U20 2023ZSČesko – Kanada5:2
MS U20 2023 ZSČesko – Kanada5:2
MS U20 2022SFKanada – Česko5:2
MS U20 2022ZSKanada – Česko5:1
MS U20 2021ČFKanada – Česko3:0
MS U20 2020ZSKanada – Česko7:2
MS U20 2019ZSKanada – Česko7:2
MS U20 2018ZSKanada – Česko5:1
MS U20 2018SFKanada – Česko7:2
MS U20 2017ČFKanada – Česko5:3

České medaile na MS v hokeji do 20 let:

Českým juniorům se po chudém období v posledních letech daří. Na posledních třech šampionátech vždy získali medaili.

RokMedaileZápas o medailiVýsledek
2025bronzČesko – Švédsko3:2 SN
2024bronz Česko – Finsko8:5
2023stříbroKanada – Česko3:2 PP
2005bronzČesko – USA3:2 PP
2001zlato Česko – Finsko2:1
2000zlato Česko – Rusko1:0 SN

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Kanada velkým favoritem. Na české mladíky nabízí lákavý kurz 5,5.

Kanada – ČeskoVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,465,035,51
MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Pittsburgh podruhé za sebou porazil Detroit, Crosby dvakrát asistoval

Aktualizujeme
Pittsburští hokejisté se radují z gólu Bryana Rusta v utkání proti Detroitu.

Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Pittsburghu 4:1 nad nevýrazným Detroitem. Oba celky se utkaly podruhé ve třech dnech a pokaždé slavili Penguins.

3. ledna 2026  20:50,  aktualizováno  21:03

Ani sebevědomí nepomohlo. Kanaďané si po debaklu Slováků libují: Umlčeli jsme je

Kanadský útočník Caleb Desnoyers (25) bere do kravaty slovenského forvarda...

Slovenští junioři opouští hokejové mistrovství světa s hodně rozporuplnými pocity. Ve skupině ukázali potenciál, byť prohrávali, drželi krok se silnými Švédy (2:3) i s USA (5:6). „Teď jsme si bohužel...

3. ledna 2026  16:09

Nejvyšší domácí zkáza za 22 let, Litvínov se omlouval: Třeba nám sprcha pomůže

Matej Tomek inkasuje gól.

Jako když idylická vyjížďka skončí tvrdým nárazem do zdi. Hokejový Litvínov se sbírá z nejtěžšího domácího direktu od října 2003. Páteční domácí výprask 1:8 od Plzně ukončil báječnou jízdu chemiků,...

3. ledna 2026  14:15

Galvasův zápis do historie. Překonal letitý rekord, ale přiznal: I já měl trochu obavy

Tomáš Galvas se raduje z přesné trefy proti Švýcarsku.

Když se potkali před zápasem, Patrik Augusta od něj slyšel: „Tak co, jste nervózní?“ Trenér hokejové dvacítky se jen pousmál: „Já jsem na rozdíl od tebe vždycky!“ Z výkonu Tomáše Galvase ve...

3. ledna 2026  11:30

Hokej je krásný i krutý. Olomouc ukončila s Libercem černou sérii, ukázal se Vitouch

Hráči Olomouce se radují z gólu do sítě Pardubic.

Olomouc ve svém prvním zápase roku 2026 porazila Liberec 5:3. Ve 37. kole hokejové extraligy se na Hané očekával souboj bratří Najmanů. Na Nový rok se však uskutečnil trejd, v rámci kterého se právě...

3. ledna 2026  9:50

Hronek asistoval za Vancouver, Rangers uspěli v duelu pod širým nebem

Filip Hronek u puku v utkání se Seattlem.

Hokejový obránce Filip Hronek se jednou asistencí připomněl v zápase Vancouveru se Seattlem 3:4 po sam. nájezdech. Do krize se propadající Anaheim padl už popáté v řadě. Naposledy tým českého...

3. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  9:08

Výkon bez hloupostí a lehkovážnosti. Augustu těšilo: Konec byl vyspělý, bez chyb

Zadumaný kouč české dvacítky Patrik Augusta

Výsledek 6:2 naznačuje jednoznačnou záležitost. Ale snadné to se Švýcary rozhodně nebylo. „Na začátku jsme možná byli trochu nervózní,“ uznal Patrik Augusta. Jak čtvrtfinále plynulo, nabíral dojem,...

3. ledna 2026  8:15

Kanadští junioři přejeli na MS Slováky 7:1, Finové vyřadili z boje o medaile Američany

Kanadský brankář Jack Ivankovic slaví výhru nad Slovenskem.

Švédští hokejisté přehráli ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů Lotyšsko 6:3 a popáté v řadě postoupili do bojů o medaile. V nedělním semifinále se utkají s Finskem, které porazilo Spojené státy...

2. ledna 2026  23:08,  aktualizováno  3. 1. 7:38

Plekanec si comeback na brněnský led osladil výhrou. Zazářil Ojamäki

Tomáš Bartejs z Komety (vlevo) sleduje Samuela Vigneaulta z Kladna

I druhý zápas v roli hlavního trenéra Tomášovi Plekancovi vyšel. Kladno v rámci 37. kola hokejové extraligy porazilo v Brně Kometu 4:2. „Po inkasovaných brankách jsme nebyli schopní se nastartovat,...

3. ledna 2026  6:59

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

3. ledna 2026  6:08

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

3. ledna 2026,  aktualizováno  5:37

