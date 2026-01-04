Kdy a kde sledovat zápas Kanada - Česko v TV?
Semifinálový zápas MS hokejistů do 20 let mezi Kanadou a Českem můžete živě sledovat na stanici ČT sport i na platformách ČT sport Plus a Oneplay.
|Datum:
|pondělí 5. ledna 2026 od 2:30 SEČ
|Dějiště:
|Grand Casino Arena (Saint Paul, Minnesota)
|TV přenos
|ČT sport, ČT sport Plus, Oneplay
Jak sledovat MS v hokeji do 20 let ze zahraničí
Platformu Oneplay můžete sledovat i v zahraničí. Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Jak oba týmy prošly do semifinále?
Kanada i Česko hrály ve skupině B. Kanada ji bez porážky ovládla, největší potíže měla paradoxně s Lotyšskem, které udolala 2:1 až v prodloužení. Mladí Češi postoupili ze druhého místa, když nezvládli pouze vzájemný zápas. Ve čtvrtfinále si pak oba týmy připsaly dominantní vítězství.
Zápasy Česka na MS do 20 let 2026:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|27. 12. 2025
|ČESKO vs. Kanada
|5:7
|28. 12. 2025
|ČESKO vs. Dánsko
|7:2
|29. 12. 2025
|ČESKO vs. Finsko
|2:1 v prodl.
|31. 12. 2025
|ČESKO vs. Lotyšsko
|4:2
|2. 1. 2026 (ČF)
|ČESKO vs. Švýcarsko
|6:2
Zápasy Kanady na MS do 20 let 2026:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|27. 12. 2025
|Kanada – Česko
|7:5
|27. 12. 2025
|Kanada – Lotyšsko
|2:1 (v prodl.)
|30. 12. 2025
|Kanada – Dánsko
|9:1
|1.1. 2026
|Kanada – Finsko
|7:4
|3. 1. 2026 (ČF)
|Kanada – Slovensko
|7:1
Vzájemná bilance na MS do 20 let od roku 2017
|Turnaj
|Fáze
|Zápas
|Výsledek
|MS U20 2026
|ZS
|Kanada – Česko
|7:5
|MS U20 2025
|ČF
|Česko – Kanada
|4:3
|MS U20 2024
|ČF
|Česko – Kanada
|3:2
|MS U20 2023
|F
|Kanada – Česko
|3:2
|MS U20 2023
|ZS
|Česko – Kanada
|5:2
|MS U20 2023
|ZS
|Česko – Kanada
|5:2
|MS U20 2022
|SF
|Kanada – Česko
|5:2
|MS U20 2022
|ZS
|Kanada – Česko
|5:1
|MS U20 2021
|ČF
|Kanada – Česko
|3:0
|MS U20 2020
|ZS
|Kanada – Česko
|7:2
|MS U20 2019
|ZS
|Kanada – Česko
|7:2
|MS U20 2018
|ZS
|Kanada – Česko
|5:1
|MS U20 2018
|SF
|Kanada – Česko
|7:2
|MS U20 2017
|ČF
|Kanada – Česko
|5:3
České medaile na MS v hokeji do 20 let:
Českým juniorům se po chudém období v posledních letech daří. Na posledních třech šampionátech vždy získali medaili.
|Rok
|Medaile
|Zápas o medaili
|Výsledek
|2025
|bronz
|Česko – Švédsko
|3:2 SN
|2024
|bronz
|Česko – Finsko
|8:5
|2023
|stříbro
|Kanada – Česko
|3:2 PP
|2005
|bronz
|Česko – USA
|3:2 PP
|2001
|zlato
|Česko – Finsko
|2:1
|2000
|zlato
|Česko – Rusko
|1:0 SN
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Kanada velkým favoritem. Na české mladíky nabízí lákavý kurz 5,5.
|Kanada – Česko
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,46
|5,03
|5,51