Bronz nic neznamená. Slafkovský tepe slovenský hokej: Je jen o známostech

Se slovenskými médii nekomunikuje často, do svazu se opřel skrze zámořský portál The Athletic.

„Můžu říct o Slovensku tolik sr**ek, které bych rád změnil. Ale neudělám to,“ začal ostře, avšak neurčitě. Pak ale přeci jenom spustil.

Zaměřil se především na práci místní hokejové federace, jež by podle něj měla změnit spoustu věcí. Z citací poznáte, že se Slafkovský neostýchá používat hodně ostrá slova. Očividně mu nezáleží na tom, co si o něm přední činitelé budou myslet.

Slovenský útočník Juraj Slafkovský slaví gól Marka Hrivíka během zápasu s Německem na hokejovém MS.

„Na Slovensku je to pouze o známostech. Vidím to a všichni se o tom bojí mluvit,“ tvrdí. Vadí mu, že rozhodnutí vznikají na základě toho, kdo se s kým zná nebo kdo je čí otec místo toho, aby rozhodovala úroveň samotných hokejistů.

„Nejspíš potřebujeme, aby na svazu pracovalo více lidí, ale nikomu se tam nechce. Myslíte si, že si to přeje Marián Hossa? Ne. Nebo snad Marián Gáborík? Taky ne. To kvůli těm, kteří už tam pracují tak, aby z toho profitovali oni a ne slovenský hokej,“ kritizoval dále.

Chybí mu kvalitní trenéři u mládeže. Také v ní podle něj dochází k protekci, kde dostávají přednost hráči z domácích soutěží na úkor těch, kteří působí v zahraničí.

Proti tomu se svaz v nedávném prohlášení ohradil, ani tak ale nezamezil případům, kdy ještě náctiletí hokejisté přecházejí do české reprezentace. Tak se rozhodli třeba Vladimír Dravecký junior nebo Sebastián Taliga, kteří se snaží zlepšovat ve Švédsku a Finsku.

Ani Slafkovský na Slovensku dlouho nepobyl, byť reprezentaci zůstal věrný. Už ve čtrnácti letech odešel z Košic, aby se přes rakouský Salcburk a Hradec Králové vyšvihl až do finského TPS, odkud si ho vybral na draftu do NHL jako celkovou jedničku Montreal.

Juraj Slafkovský slaví gól proti Vegas Golden Knights.

Pozastavil se také u poslední zimní olympiády, kde slovenští hokejisté vybojovali mimořádně cenné bronzové medaile. Ačkoliv sám Slafkovský mluví o turnaji, kde se stal se sedmi góly v sedmi zápasech nejproduktivnějším hráčem, jako o svém největším úspěchu v kariéře, celé oslavy mírní.

„Buďme upřímní. Lidé se těmito věcmi uspokojí. Ale my jen měli štěstí, protože na olympiádě nebyli hráči z NHL, jinak bychom medaili nezískali. Myslíme si, že děláme věci dobře, ale tak to není, jenom se tak tváříme. A pak se to snažíme prodat lidem přes tyhle falešné výsledky,“ konstatoval.

Na to svaz ve středu odpoledne reagoval: „Názory Juraje Slafkovského vnímáme jako neuvážené vyjádření mladého hráče. Určitě se těžko četlo jeho spoluhráčům z bronzového týmu, trenérům, kteří ho nominovali, a funkcionářům, kteří mu dali v kariéře šanci postupovat. Věříme, že v budoucnu bude Juraj mediálně komunikovat se zodpovědností lídra reprezentace.“

V ní Slafkovský nastupuje už od roku 2021, v pouhých dvaceti letech má za sebou tři seniorské šampionáty.

Očividně ale nesouhlasí, jakým směrem se tamní svaz ubírá.