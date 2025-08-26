Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

Ve středu Slovensko, ve čtvrtek Finsko, v sobotu Švýcarsko a v neděli Švédsko, taková bude cesta turnajem pro české barvy. „Chci vidět hráče, kteří budou startovat na šampionátu, poskládali jsme nejsilnější mužstvo. Jsem rád, že většina přijela a vypadají nachystaní. Priorita je udělat malý krůček v budování týmu,“ naznačil Augusta, že výsledky nejsou tím nejdůležitějším.
Trenér, který přivedl juniory ke dvěma bronzovým medailím v řadě, se dál drží svého hesla, že tým je vždy nad jednotlivcem. „Raději vezmeme týmového hráče, který je schopný obětovat se pro mužstvo a dělat malé věci,“ řekl Augusta, kterému pomáhají asistenti Robert Reichel a Pavel Trnka; druhý jmenovaný se do štábu vrátil po roční odmlce.
Nejde jen o taktické záležitosti, ale také o tmelení party, o hledání chemie. „S většinou hráčů jsme se viděli několikrát, vědí, co po nich chceme. První tréninky ukázaly, že mužstvo je srovnané, teď už to jen učešeme. Vštípíme do hráčů naše prvky, protože pak se rozjedou do klubů a budou hrát jiné systémy,“ osvětlil první muž střídačky. „Hlavně chceme vidět, jak drží pohromadě. Chceme, aby si prošli hezkými chvilkami, ale i špatnými, kdyby náhodou přišly.“
Program turnaje
Středa 27. srpna
Čtvrtek 28. srpna
Pátek 29. srpna
Sobota 30. srpna
Neděle 31. srpna
Vstupné
Denní balíček 150 Kč
Bedlivě pozorovat hráče budou Augusta a spol. i mimo led. „Samozřejmě sledujete vazby, kdo je s kým větší kamarád, kdo s kým v uvozovkách sedí na snídani, na večeři. Jakýkoli zásah do týmu totiž může ovlivnit nejen dotčeného hráče, ale i ty další,“ objasnil.
V nominaci se objevilo osm nadějí, které na posledním šampionátu v Kanadě pomohly k bronzu: Jakubové Milota a Fibigr, Tomáš Galvas, Adamové Jiříček, Jecho a Novotný, Petr Sikora a Vojtěch Čihař; ten se však připojí až o víkendu. „Už s námi byl, patří k hráčům, kteří by měli pomoct nastavit tvář týmu a předávat to dál. Chceme, ať se usídlí v sestavě Karlových Varů, což bude dobře i pro nás. Proto zůstal ve svém klubu.“
Z nominovaných chybí čtyři hráči, kvůli angíně Max Pšenička z Portlandu. „Někteří tady nejsou z objektivních důvodů, někteří zvolili jinou cestu. Tak to je a bylo každý rok, není nad čím brečet. Mrzí mě to vůči klukům, kteří sami sobě sebrali šanci o to bojovat,“ uvedl Augusta. „Hráči v pozici náhradníků už tady mohli být, jenže odletěli do Kanady a odmítli nám to. Kdyby měli malinko víc trpělivosti a zůstali v Česku o den dva déle, mohli být povolaní místo zraněných a omluvených. Ale takhle to je dnes nastavené, hráči mají trošku jiné priority než reprezentaci, nemluvím o šampionátu, tam chtějí všichni. Zase to otevřelo šanci jiným a to je na hokeji to krásné.“
Před šampionátem, který hostí od 23. prosince do 5. ledna americká města Minneapolis a Saint Paul, už nebude další možnost, aby se potkali hráči z Evropy a ze zámoří.
„Před mistrovstvím světa už nebude pro nás z Ameriky moc času. Ale navazujeme na nižší mládežnické reprezentace, chceme hrát podobně, není to extra něco nového. Jen to dostat do halvy a dělat ty věci častěji,“ vytyčil pro chomutovský turnaj obránce Mrtka, kterého si jako devítku draftu do NHL vybralo Buffalo.
Před šampionátem se sejde dvacítka už jen na listopadovém kempu, odehraje Turnaj pěti zemí na Slovensku. Jen s evropskými hráči. Loni se z této akce do nominace dostali ještě čtyři hokejisté.