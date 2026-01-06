Junioři galapředstavením opět vzbudili ohlas. Zvu vás na Hrad, vzkazuje Pavel

Byť poznali, jak krutá dovede být porážka na závěr skvělého šampionátu, stále se čeští junioři zasloužili o zisk teprve druhého stříbra v samostatné historii. Pohledným hokejem donutili desítky tisíc lidí v tuzemsku, aby se připravovali o kvalitní spánek. A hned zkraje nového roku jim rozdávali radost. Jejich úspěch logicky vyvolal řadu pozitivních ohlasů. Od hokejových zástupců až po nejvyšší ústavní činitele v zemi.
„Naši hokejoví junioři čtvrtým rokem po sobě stojí na stupních vítězů. Výborná reprezentace a skvělá vizitka českého hokeje,“ pochvaloval si výkony dvacítky prezident Petr Pavel hned ráno po finálové porážce 2:4 od Švédska.

V této mládežnické kategorii také Češi za posledních pět let posbírali nejvíce medailí ze všech zemí. Finsko za stejné období získalo dvě, USA, Švédsko a Kanada po třech.

Oproti jiným hokejovým zemím jim sice chybí zlato, pořád je však třeba připomínat, jak se zvedli od doby, kdy celých sedmnáct let končili bez cenného kovu. A až na dvě výjimky pokaždé ve čtvrtfinále.

„Právě posledních pět let ukazuje, že jsme se vydali nějakým směrem a že je správný,“ líčil trenér seniorské reprezentace Radim Rulík předtím, než oznámil nominaci na ZOH v Miláně. „Chci se připojit ke gratulaci, protože herní výkon s nejlepšími týmy světa byl skvělý, mám radost, jak to zvládali pohybově, v soubojích. Medaili si zasloužili.“

Vidět kluky slzet bylo silné. Bez nich bych nebyl nic, loučil se Augusta s dvacítkami

Byť tuhle sami hráči jistě nechtěli, po sociálních sítích koluje emotivní video, na kterém jsou zachyceny zarmoucené výrazy i slzy. Také loučící se kouč Patrik Augusta vypravoval, že si znovu uvědomil, jaký smutek stříbro obnáší a jak silné pro něj bylo sledovat vlastní svěřence.

Hokejisté moc chtěli. Jak se strašně vydali, potvrdili i v závěrečných minutách finále, kde i přes viditelný nedostatek energie svírali švédské soupeře v pásmu.

Smutní hokejoví junioři po porážce ve finále MS:

„Děkuji týmu za výborný hokej. I hráčům, co zůstali doma,“ vzkázal prezident hokejového svazu Alois Hadamczik. „Český hokej to potřebuje a pro hráče vytvoříme podmínky, abychom je měli i v české extralize, protože se díváme na budoucnost českého hokeje.“

Ke gratulacím se připojili také předseda Senátu Miloš Vystrčil, bývalý premiér Petr Fiala i současný předseda vlády Andrej Babiš.

„Jste borci a děkujeme vám za skvělou reprezentaci naší země,“ stojí na profilu na sociální síti X u posledního jmenovaného.

V zámoří si také konečně pořádně všimli Tomáše Galvase, draftem opomíjeného obránce, který na turnaji zapsal devět bodů (3+6) najednou srovnávají s Lanem Hutsonem, americko-kanadským megatalentem, který už druhou sezonou září v NHL za Montreal.

Upoutal také oboustranný respekt při podávání rukou, kdy Češi se stříbrnými medailemi zajeli pogratulovat Švédům.

V zámoří oceňují respekt mezi Čechy a Švédy po finále MSJ:

Úsměvný moment při něm obstaral Václav Nestrašil, druhá volba Chicaga (stále v rámci 1. kola z 25. pozice) na posledním draftu se potkala s prvním výběrem Blackhawks. S celkovou trojkou Antonem Frondellem. Český útočník mu cosi řekl a Švéd se začal naplno smát.

„Řekl jsem mu, ať jde do prde...“ pobavil následně Nestrašil i zvídavé novináře. V originále výrazem „F**k off“. Švéd pak jen v mixzóně dodával: „Je to super kluk, skvělej kámoš.“

Pozdrav útočníka Václava Nestrašila (14) pro Antona Frondella (16):

Je znát, že český hokej si zase získává respekt a pozornost, opět se dostává do těch nejexponovanějších duelů. A sbírá úspěchy.

„Hoši, velká gratulace a zvu vás na Hrad,“ doplnil Pavel ve svém vzkazu, na který zareagoval manažer reprezentace Otakar Černý.

„Pane prezidente, moc děkujeme za pozvání. Kdy by se Vám to hodilo?“

Klapka byl jediným střelcem Calgary, Vejmelka slavil na ledě Rangers

Adam Klapka sleduje dění na ledě.

Hokejový útočník Adam Klapka platil za jediného střelce Calgary v zápase NHL proti Seattlu, který si díky čtyřem trefám ze závěrečné třetiny odvezl výhru 5:1. Gólman Karel Vejmelka uspěl s Utahem 3:2...

6. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  8:18

Stříbro z MS? Extrémní úspěch! Kluci brečeli, ale já jsem pyšnej, říká Nestrašil

Zklamaní čeští hokejisté po finálové porážce se Švédskem.

Snažili se. Dělali, co mohli. Nechali na ledě úplně všechno. Ovšem ani to na zlaté medaile z hokejového mistrovství světa českým juniorům nestačilo. „Bolí to, ale musíme na sebe být hrdí,“ hlásil po...

6. ledna 2026  8:03

