Výzva, které se nebojí. Tomajko se schází s juniory, zatím mu chybí Mrtka či Benák

Stojí na prahu sezony, v níž se pokusí navázat na medailové úspěchy svých předchůdců.
Vždyť junioři pod vedením Radima Rulíka a poté Patrika Augusty získali čtyři cenné kovy ze čtyř šampionátů po sobě. Tomajko bude chtít přidat pátý.
„Ale samozřejmě víme, že to bude nesmírně těžké. Tlak si nepřipouštím a neřekl bych, že ho nějak vnímám. Vidím to spíše jako motivaci a skvělou výzvu. Musíme mít ale na paměti, že světová konkurence v této věkové kategorii je nesmírně vyrovnaná. My uděláme maximum pro to, abychom tuhle sérii prodloužili,“ pronesl na srazu v Chomutově.
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„Hra, co měla koule“. Bronzová osmnáctka jen potvrzuje hokejový posun. A jak dál?
Právě tam se v novém složení setkává juniorská reprezentace poprvé. V pátek už se ale přesouvá do Finska, kde odehraje čtyři přípravná utkání. Nejprve proti finské dvacítce, poté devatenáctce a nakonec se dvakrát utká s výběrem Švýcarska.
„Někteří kluci ještě nebyli na ledě, jiní ano, pár dnů potrvá, než se to srovná. Chceme hráče hlavně poznat, také chceme, aby oni poznali nás. Změnili se trenéři, takže je to zase něco jiného, i když styl hry je podobný. Proto tady máme tři brankáře a pět pětek, abychom jich poznali co nejvíce,“ pravil Tomajko.
Spoustu svěřenců už však zná z působení u osmnáctky, se kterou se loučil bronzem na letošním mistrovství.
„Někteří udělali velký krok a hodně se zlepšili. Jedna věc jsou výsledky a ta druhá hráče někam posunout. Zaměřujeme se hlavně na kluky, které jsme ještě neměli možnost sledovat na žádném předchozím soustředění. Mnozí z nich totiž v září zmizí do kanadských juniorek a pak už bychom je v průběhu podzimu v podstatě neviděli. Potřebujeme je sledovat v zápasech a vidět, jak se chovají ve vypjatých chvílích,“ přidal ještě.
Z kempu se však omluvilo mnoho opor, které v původní nominaci nechyběly. Nedorazil třeba obránce Radim Mrtka, útočník Adam Benák nebo draftovaný brankář Martin Psohlavec.
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„Je to dáno tím, že někteří kluci končili klubovou sezonu o něco později, jiní zase absolvovali rozvojové kempy NHL v zámoří, takže mají letní přípravu trochu odlišnou,“ odůvodnil Tomajko.
Reprezentaci však čeká o prázdninách ještě jedna akce, na konci srpna opět odlétá do Finska, kde se koná tradiční turnaj pěti zemí. A právě na něm by se měli ukázat i další hráči, i třeba ti nejlepší v ročníku, kteří posléze zamíří do svých klubů.
Nejen oni si pak budou zvykat na nový trenérský štáb. Realizační tým ve složení Tomajko, Zdeněk Kutlák a Jakub Venc však nebude fungující systém nijak drasticky měnit.
Nemají důvod. Výběry od šestnácti až dvaceti let mají shodnou koncepci, chtějí se prezentovat podobnou hrou, která navíc v poslední době přinesla i úspěchy.
„Nic zásadního tedy měnit nebudeme. Pro kluky, kteří byli ve dvacítce už minulý rok, to bude velmi podobné. Liší se jen maličkosti,“ popsal.
„Snažíme se do hráčů dostat herní základy, které po nich budeme vyžadovat. Času na přípravu pochopitelně není nazbyt. Teď se zaměřujeme na úplné základy, zejména na systém forčekingu, aby naše hra měla od začátku jasný řád,“ poodhalil, na co se během první akce nejvíce zaměří.
Komplex ve Vierumäki poskytne národnímu týmu zázemí až do 25. července. Další kemp pak začne dvacítce 22. srpna. Po třech dnech v Chomutově odletí rovněž do Finska, na turnaji v Espoo se utká s domácími Finy, Švédy, Švýcary a Slováky.
Složení současného týmu do 20 let
Brankáři: Marek Sklenička (Seattle Thunderbirds/WHL), Ondřej Štěbeták (Portland/WHL), Tobias Trejbal (University of Massachusetts/NCAA).
Obránci: Štěpán Černý (Hradec Králové), Kryštof Dyk (Karlovy Vary), Michal Jansa (Mladá Boleslav), Teodor Vápeník (Pardubice), Vashek Blanár (HV 71/Švéd.), Tomáš Mikel (Des Moines/USHL), Max Pšenička (Tucson/AHL), Ondřej Ruml (Ottawa 67's/OHL), Jakub Seidl (Calgary Hitman/OHL), Jakub Vaněček (Tri-City/WHL).
Útočníci: Šimon Fasner, Michal Šebesta (oba Vítkovice), Jakub Lev (České Budějovice), Vít Macek (Pardubice), Marek Peroutka (Litvínov), Dominik Řípa (Třinec), Matěj Tománek (Plzeň), Petr Tomek (Karlovy Vary), Jakub Frolo (Ilves Tampere/Fin.), Petr Věchet (Lukko Rauma/Fin.), Matěj Pekař (Ambri-Piotta/Švýc.), Matouš Jan Kucharčík (Youngstown/USHL), Matěj Mikeš (Red Deer/WHL), David Rozsíval (Green Bay/USHL), Vít Záhejský (Kamloops/WHL).