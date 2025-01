Už nás zase berou vážně, museli jsme zaujmout. Šance jsou velké, říká Sýkora

V noci na pátek se obě země znovu utkají. Ovšem pozor. I když kanadská reprezentace schytává kritiku ze všech stran a na turnaji v Ottawě se zatím trápí, pořád podle Sýkory zůstává jasným favoritem.

Zeptám se hloupě. Proč?

Je evidentní, že Kanada není v pohodě, má problém se střílením branek, úspěšnost střelby je nezvykle nízká (5,78 %), a to má na hráče vliv. Navíc na ně působí velký tlak veřejnosti a domácích médií, vždyť jsou zvyklí hrát vždycky nahoře. To vše hraje proti nim, ale Češi na to nemohou spoléhat. Potřebují mít zdravý respekt, Kanada do toho ve vyřazovací části vždycky dá všechno.

Václav Sýkora

Takže Češi potřebují zdravý respekt, ale i zdravé sebevědomí.

Ano, trochu mě zarážela některá vyjádření našich hráčů po prohře se Švédy (2:4): že jsme měli vyhrát a že jsme jim vítězství vlastně darovali. To mi jako dobrý pohled nepřijde. Švédi si zápas jednoznačně uhráli výborným výkonem sami. Nikdo nikomu tři body nedaroval. Věřím, že se trenérům podaří nastavit hráče dobře, cítím, že máme velkou šanci postoupit.

Já vyjádření hráčů chápal jako sebevědomý vzkaz. Že na Švédy měli a že si za prohru mohou svým způsobem sami.

Jestli chtěli dát najevo tohle, pak je to v pořádku. Máte pravdu, že sami mluvili o problémech, které je trápí. Že patříme mezi nejvylučovanější země na turnaji, což nejde. Kanada sice v přesilových hrách nezáří a my máme oslabení kvalitní, pořád ale soupeř dokáže využít okolo 18 procent početních výhod.

Juniory hlavně trápí laciné a zbytečné fauly.

Přesně tak. Zbytečné fauly v útočném pásmu, špatná kontrola hole, neúmyslné zásahy do obličeje soupeřů. Vyhození puku za mantinel se může stát, ale dvakrát nebo třikrát za zápas už je příliš. Těší mě, že si to hráči uvědomují.

Jste optimista?

Patrik Augusta a jeho kolegové mají tým v dobrém stavu. Myslím mentálním. Četl jsem teď Patrikův rozhovor a líbilo se mi, co říkal. O přístupu k zápasu, o nastavení v hlavách. Vystihl to přesně. A o fyzičku obavy taky nemám, sil máme dost.

Rád bych se zastavil u kapitána Šalého. On své góly snad vůbec neslaví!

Zvenku působí hodně chladně, že? Nevím, z jeho vyjádření a řeči těla mi přijde, že všechno bere strašně vážně, chce být lídrem a táhnout tým za úspěchem. Skoro bych řekl, že na sebe vytváří zbytečně velký tlak, že mu přijde, že musí stát všechno na něm a když nezvládne dát góly on, ostatní taky ne.

Eduard Šalé se raduje s Matějem Maštalířským po trefě proti Slovensku.

Což není pravda, máme čtyřgólové i třígólové střelce.

Patrik Augusta sám před turnajem říkal, že vybírá tým bez hvězd, zato pracovité kluky. Kdyby Šalé trošičku slevil z nároků sám na sebe, prospělo by mu to. Hrál by víc uvolněně, protože na ledě někdy opravdu působí jako v křeči. On je výborný střelec a má skvělý výběr místa. Často si ale najede do skvělé pozice, přijde mu dobrá nahrávka a on ji nezpracuje. Je to škoda.

Co čekat od čtvrtfinále?

To po mně chcete hrozně těžký úkol. U dvacítek výkony hráčů létají nahoru dolu, jednou podají špičkový výkon, podruhé je nepoznáváte. Jsem přesvědčený, že uvidíme špičkový a parádní hokej, obrovské nasazení a nepadne moc gólů. Bude to urputná bitva do poslední minuty.

Jsou Češi připravení na kanadské provokace a případné strkanice a bitky?

Věřím, že ano. Kluci ze zámoří jsou na to zvyklí, kluci z Evropy jsou taky dostatečně otřískaní. Trenéři je na to připraví. Ona i Kanada bude muset přemýšlet nad vyloučeními. Máme lepší přesilovky než ona a mohli bychom si jimi pomoct více. Řekl bych, že se bude hrát tvrdě, důrazně, ale taky férově.

Kanadská média označují Čechy za nového rivala. Co vy na to?

Za to můžou výsledky z posledních šampionátů. V té konkurenci něco znamenají. Je to dobře, už jsme všichni byli fakt dost nešťastní z výsledků mládeže ale i z herního projevu. Teď jsme naopak museli zaujmout, všichni nás sledujou a už nás zase berou vážně. Je to logické vyústění, jak se změnila nejen hra A týmu dospělých, ale i mládežnických kategorií.

Když teď budu advokátem pesimistů. Není označení rival přehnané? Mediálně vděčné?

Myslím, že ne. Samozřejmě výsledky na mezinárodní úrovni nevypovídají o stavu mládeže v domácím prostředí, protože konkrétně v českém národním týmu hraje spoustu kluků z ciziny. Podívejte na Švédy, mají prakticky půlku týmu z domácí nejvyšší soutěže dospělých SHL. Tomu říkám opravdová síla, proto jsou Švédové tak dobří. Na ně jsem hodně zvědavý, oni jsou mistři základních skupin, ale v play off to jen málokdy zužitkují. Proto jen dvakrát slavili titul.

A Češi?

Je to zkreslené. Máme daleko menší základnu mládeže. Když se u nás upraví soutěže, zkvalitní a zvedne se konkurence, budeme se všichni zvedat. Mluvím o tom proto, že teď Kanada slyší velkou kritiku, že se špatně vybrali hráči. Ono se to vybírá těžko, když těch kvalitních týmů dokážou vyrobit několik.