Bronzoví junioři jsou doma. Oslavy měli bujaré, ale krátké. Augustu čeká jednání

Na setkání s novináři zavítali hlavní kouč Patrik Augusta s asistentem Robertem Reichelem a týmovým manažerem Otakarem Černým. Doplnil je také svazový prezident Alois Hadamczik.

Hráče tradičně zastupovalo evropské jádro, jmenovitě útočníci Matěj Maštalířský, Ondřej Kos, Vojtěch Čihař, Vojtěch Hradec, Jiří Felcman, Adam Novotný a Petr Sikora, obránci Tomáš Galvas s Vojtěchem Husineckým a náhradní brankář Jan Kavan.

„Klukům patří ohromný respekt. Oni úspěch udělali, nejvíc si ho zasloužili a ještě si ho oslaví,“ usmíval se Augusta.

Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

Výběr do dvaceti let pod jeho vedením natáhl ottawským bronzem sérii úspěšných šampionátů po stříbru z Halifaxu (2023), kde ještě pozici šéfa střídačky zastával současný kouč seniorské reprezentace Radim Rulík, a bronzu v Göteborgu (2024).

„Každá medaile je pro český hokej velmi cenná,“ připojil se Reichel. „Musím poděkovat hráčům za to, co předvedli na ledě i v šatně. Myslím, že se tím vracíme někam do roku 1998, tam byla atmosféra v kabině podobná. Věřím, že hráči si to budou předávat dál a ti mladší, co se teď účastnili, to jen ukáží dalším.“

Připravujeme podrobnosti...

„Jsme schopní se světovou špičkou hrát. Buďme hrdí a neplivejme si na práci. Máme šikovné hráče, možná nejsou tak vysoko draftovaní, ale jsem na ně obrovsky hrdý,“ vzkazoval mimo jiné kouč Augusta.

Velkou pozornost junioři vzbudili čtvrtfinálovým vítězstvím 4:3 nad domácí Kanadou, kterou vyřadili podruhé za sebou brankou v poslední minutě.

Po semifinálové porážce s Američany (1:4) bronz úspěšným nájezdem v dramatické bitvě se Švédskem (3:2N) zařídil kapitán Eduard Šalé. Mužstvo skvělými výkony na celém turnaji držel brankář Michael Hrabal.