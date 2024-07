Domácí olympiáda lákadlem. Trenér Jalonen má vést hokejového trpaslíka

S informací přišel server Ilta-Sanomat, jenž nejdříve oznamoval angažmá jako hotovou věc, v sobotu pak tvrzení lehce mírnil.

„Žádná smlouva neexistuje, ale vedli jsme o ní diskuze,“ řekl portálu sám Jalonen.

Pokud by se s tamním svazem na podmínkách skutečně dohodl, do země by se vrátil po 25 letech. Sezonu 1998/99 totiž strávil v tamní soutěži na lavičce dolomitské vesničky Alleghe.

V Jalonenově kariéře by se jednalo při nejmenším o překvapivý krok, ještě před pár lety se spíš skloňoval jeho případný odchod do zámoří, kde klidně mohl trénovat některý z celků NHL, alespoň v pozici asistenta.

Trenér Finska Jukka Jalonen udílí pokyny hráčům proti Kanadě.

Po šampionátu v Česku, kde Finové skončili až osmí, Jalonen u národního týmu skončil. Závěr štace se mu sice příliš nepodařil, jinak se ovšem zasloužil o nejlepší výsledky reprezentace v historii.

Stratég vydržel ve funkci s jednou přestávkou jedenáct let, vyhrál olympijské hry, jednou na nich dovedl své svěřence k bronzu. Z mistrovství světa se třikrát vracel domů se zlatou medailí na krku, v jednom případě se stříbrnou.

Italská reprezentace má k podobným úspěchů hodně daleko, to Jalonen jistě ví. I tak by ho ale mohla lákat.

Olympijské hry v roce 2026 totiž hostí Milán a Cortina d’Ampezzo a v domácím prostředí by Italové milerádi uhráli obstojný výsledek.

Proto by akvizice v podobě Jalonena dávala smysl. Finský stratég zapisoval v kariéře úspěchy především díky propracované taktice a kvalitní defenzivě.

Zklamání italských hráčů po sestupu do nižší výkonnostní divize.

Takový systém by mohl uplatnit i v novém působišti, kde nebude mít pod rukama zrovna nejšikovnější hráče světové úrovně. Urputnost, týmovost, hra srdcem a snaha eliminovat soupeřovy hvězdy by se měly stát charakteristickými rysy kádru.

Jalonen by přebral zaměstnání po kanadském Miku Pelinovi, jemuž se nepodařilo s Itálií postoupit do elitní divize mistrovství světa. V „béčkové“ skupině čeká zemi z Apeninského poloostrova už třetí sezona, když na šampionátu v roce 2022 sestoupil.

Na Jalonena by tak čekaly dva jasné úkoly: postoupit zpět mezi nejlepší a na olympiádě se pokusit překvapit.