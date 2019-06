Kde je úsilí budovat slovenský hokej? Rozpadlo se, štve Golonku

O víkendu bývalý slovenský hokejista Golonka vystoupil v televizi Tablet.tv a vyjádřil názor nejen na výkon domácích hokejistů, ale i na stav celého hokeje východních sousedů (viz box).

Pro iDNES.cz svá vyjádření vysvětlil, rozvedl a doplnil.

Co řekl Golonka v televizi? O výkonu slovenských hokejistů. „Progresivní by bylo, kdyby se podařilo získat medaili nebo postoupit alespoň do čtvrtfinále. Akorát se vymlouváme na smůlu. Sami jsme si to zkazili. Jenže se děje pravý opak, média hru oslavují a dělají z toho hysterii jako po zisku zlata v roce 2002.“ O tom, že Slováky trénoval Kanaďan Ramsay. „Nevinil bych ho za letošní šampionát. Spadl do jámy, která tu je patnáct roků. Miroslav Šatan (generální manažer) zapomněl přivézt hráče. Třeba Pánikovi dlouho trvalo, než se dostal z letního maléru (opilého Pánika zatkla policie). Ramsay neměl s kým komunikovat, polovina týmu neumí anglicky.“

Považujete tedy za chybu, že Slováky trénoval Kanaďan?

My jsme střední Evropané, stejně jako vy Češi. Vy jste akorát nepřipustili, aby vás trénovali cizinci. Ale jak by mohl být neúspěch Slováků jeho chyba? Nic proti němu nemám. Pracuje s hráči, které má k dispozici. Jen si Ramsay musí uvědomit, že nemáme milion profesionálních hokejistů a Slovák se za dva roky nenaučí bruslit jako Fin a hrát tak, jak Ramsay požadoval. Nezměníte hráče, jako je Hudáček nebo Nagy.

O víkendu jste zmiňoval, že Ramsay neměl s kým komunikovat. Není chyba také na straně slovenských hokejistů, že neumí anglicky?

Hlavní trenér by měl být podle mě Slovák. Ramsay ať radí, sleduje a posouvá náš systém dopředu. Komunikace je rozhodující faktor. Hráč je na ledě plný adrenalinu, trenér tam je od toho, aby mu vytkl chyby, poradil. Zároveň na lavičce má být osobnost, ne vyloženě trenér.

Vážně neoceňujete výkon Slováků, který se po několika letech zdál lepší než dřív?

Ramsay tu je dva roky... Slovenská osmnáctka vypadla z elitní skupiny, ti hráči teď jdou do dvacítek - taky spadnou? Za naší éry jsme horko těžko vybojovali účast na olympiádě, teď musíme hrát znovu kvalifikaci. To je velmi negativní. Média na Slovensku oslavují, jak nádherně hrajeme. Lidi si pochvalují naší pěknou hru. Ale vždyť jsme prohráli! Všechno. Nehrajte pěkně, vyhrávejte.

Vyhrávat by chtěl asi každý, to přece nejde jen tak udělat.

Je to o myšlení hráčů. Hokejisté, kteří vyhráli zlato v roce 2002, teď ovládají náš hokej. Je otázka, proč to jde pořád dolů? Co mám z toho, že hrajeme krásné kombinace, bojovně? Bojovat můžeš, ale musíš vyhrát. Němci byli také u Stalingradu dobře vybavení, ale prohráli. Není potřeba hrát pěkně, ale obětovat se.

Český trenér Vladimír Vůjtek řekl, že v jeho stříbrném slovenském mužstvu v roce 2012 byli osobnosti jako Handzuš, Chára, Šatan. To prý v Tatarovi a spol. letos neviděl (více zde). Souhlasíte s ním?

Jinak se vás zeptám. Jaké měli lídry Fini? O čem to mluvíte. Prosím vás, s tímto běžte pryč. Každý, kdo hraje v NHL, si teď myslí, že je nejlepší. Proč za Čechy hrál Gulaš a další? Byli jste od finále kousek, jsem přesvědčený, že byste byli mistři.

Vidíte slovenský hokej obecně skepticky, že?

Po rozdělení jsme měli dobrou trenérskou školu, ale vše se rozpadlo. Zatímco vy jste postavili výborné haly v Karlových Varech, Liberci, opravili jste Hradec, my byli rádi, že máme přikryté stadiony. Trvá třeba 15 let, než vychováte výborného hokejistu. A my po zlatu z roku 2002 mužstvo neměnili. Hráli stále ti samí. Přitom tehdy Kanada o šampionát neměla zájem, Rusko poslalo jen pár profesionálů, Američané samé studenty.

Chyběli vám v dalších letech noví hokejisté z domácího prostředí?

Dnes naši hráči tvrdí, že nepotřebujeme školy, že stačí, když hrajeme v NHL. Ale vývoj mladých hráčů jako Patrik Lamper, Adam Liška a Matúš Sukel záleží na rodině, domácích trenérech. A my je máme. Pálffyho, Cígera. Jak můžeme vědět, že hráči v Kanadě jsou lepší než ti u nás?

Matúš Sukel před mistrovstvím podepsal smlouvu s pražskou Spartou, předtím hrál za Slovan, pomůže mu nové prostředí v rozvoji?

No, Sparta už jednoho výborného slovenského hráče měla, který byl zlikvidován...

Myslíte Martina Réwaye?

Byl to největší slovenský talent. Přemýšlivý. A jak dopadl, když nebyl pod kontrolou? Takže u Sukela uvidíme, jak se uplatní. Je výborný hráč, hodně vyrostl. Velká škoda, že nebude Slovan pokračovat.

Hrozí, že v hlavním městě Slovenska nebude hokej.

Kde je naše úsilí z minulosti, když jsme budovali slovenský hokej? Já se ze zahraničí vrátil domů, nemusel jsem. Lidi si teď těžko vzpomenou, spíš řeknou, co si to dovolím říkat. Že teď je už jiná doba. Není jiná doba! Ne všechno je o penězích. Jde o srdce, státní znak.