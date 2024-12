Hala ve varu, já bruslil jak blázen. Občas ale s fanoušky zpívám, bavil se Kořenář

Když pohlédnete do statistik, všimnete si, že Josef Kořenář ve čtvrtečním utkání s Finy zapsal pouhých čtrnáct zákroků. Že by se však nudil? Ani omylem. Musel zůstat soustředěný, v pohybu. „Deset minut jsem tam bruslil jak blázen,“ usmíval se gólman, který se rok po debutu vrátil do reprezentace. A kulisu v Pardubicích si u výhry 3:1 náležitě vychutnal.