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Zemřel sudí Kompalla. Kanaďan mu hrozil hokejkou, zlobili se na něj i Čechoslováci

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  10:09

Jean-Paul Parise se během památné Světové série v roce 1972 napřahuje proti rozhodčímu Josefu Kompallovi. | foto: 3icehockey / Instagram

Ve věku 90 let zemřel bývalý německý hokejový rozhodčí Josef Kompalla, od roku 2003 člen Síně slávy mezinárodní federace IIHF. O jeho nedělním úmrtí po krátké a těžké nemoci informoval německý svaz DEB.

Rodák z polských Katovic odřídil během kariéry přes 2000 zápasů německé ligy a více než 150 mezistátních utkání.

Kompalla dostal od IIHF důvěru na devíti mistrovstvích světa a také na olympijských hrách v letech 1976, 1980 a 1984.

Za vrchol jeho kariéry označil DEB řízení dvou zápasů ve vypjaté Světové sérii v roce 1972 mezi hráči tehdejšího Sovětského svazu a Kanady. V jednom z utkání vyloučil Kanaďana Jean-Paula Pariseho, který v reakci na trest památně napřáhl proti sudímu hokejku.

Na ledě se s ním setkávali i legendární českoslovenští hráči. V paměti hokejového národa zůstává křivda z olympijských her v Innsbrucku, kdy Kompalla neuznal týmu branku na 3:0 v utkání se Sovětským svazem. Národní tým nakonec zápas prohrál 3:4.

Stal se také členem německé Síně slávy, po skončení kariéry v roce 1992 působil jako pozorovatel a instruktor rozhodčích v IIHF. V Kompallových šlépějích vykročila také dcera Nicole, jež se stala rovněž hokejovou rozhodčí.

„Světový hokej ztrácí v Juppu Kompallovi mimořádnou osobnost, která se mnoho let podílela na rozvoji hokeje v Německu,“ uvedl německý svaz.

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