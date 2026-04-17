Moták k nároďáku sedí, umí hrát i útočně, líčí Jandač. Rulík? Dělal si nesmyslné alibi

Mezi lety 2013 až 2016 spolu vedli pražskou Spartu. Z Jandačova někdejšího asistenta Motáka se v brzké době po podpisu smlouvy stane nový hlavní reprezentační kouč. Už po zisku dvou extraligových titulů s Třincem. Po boku Pavla Grosse.
Jandač, který měl český výběr na starost při dvou mistrovstvích světa, Světovém poháru i olympiádě v Pchjongčchangu, teď v rozhovoru pro iDNES.cz přibližuje, co o novém tandemu soudí, i jaké výzvy na něj čekají. A současně upozorňuje na manažerskou chybu hokejového svazu při jednáních s dosluhujícím štábem Radima Rulíka.
Bude národní tým v dobrých rukách?
S tímto duem nemám vůbec žádný problém. A hlavně nevím, jestli mi to vůbec přísluší hodnotit. Důležité je, aby ti kluci měli klid na práci. Což když se vám nějaký turnaj nepovede nebo projev mužstva nebude úplně ideální, může se takový klid samozřejmě rychle vytratit. Jsem ale jen rád, že se zvolila česká cesta a ne cizinec. Pořád je u nás ještě dostatek borců, co můžou vést český nároďák.
Třeba Kamil Pokorný udělal loni parádní jízdu s Brnem a dneska prostě nevím, kde je. Já se i ptám, když tady je volný Varaďa, trenérská kapacita, jméno, bývalý hráč, proč to nedostal on?