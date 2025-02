Kanadská slabina? Ani omylem! Brankář si vychutnal americké hvězdy, zase v Bostonu

V červnu 2019 líbal právě tady, pod střechou TD Garden, Stanley Cup. I při sedmém finále vyzrál na Boston Bruins. Ve snové nováčkovské sezoně, ač už mu táhlo na šestadvacet. V St. Louis dostal nečekanou důvěru chlapík vybraný až v závěru třetího kola draftu.

„Vypadám nervózně?“ proslul tehdy hláškou při odpovědích na opakující se dotazy reportérů, jestli není pod velkým tlakem.

Teď, o skoro šest let později, mohl klidně činit totéž. Stál v kanadské brance, kde se od člověka očekává hodně. Že budete jistotou v tažení za zlatem, o němž se v hokeji zaslíbené zemi nepochybuje.

Jenže Binnington čelil kromě pochybností také kritice, i v domovině. Novináři neustále vypichovali, že jinak našlapaný tým má na brankářském postu slabinu. Fanoušci mu vyčítali, že nechytí nic navíc. Nedůvěra rostla obzvlášť po závěrečném skupinovém zápase s Finskem, které Seveřané v závěru zdramatizovali, ovšem prohráli 3:5.

Kanadský brankář Jordan Binnington vyráží pokus Artturiho Lehkonena z Finska na Turnaji čtyř zemí.

Ano, gólmanské výkony nebyly kdovíjak skvostné. Binnington příliš nezaujal ani na posledním světovém šampionátu v Praze, v NHL poslední sezony na výraznější průlom také čeká.

Totéž dosvědčovala čísla na Four Nations. Úspěšnost zákroků lehce nad 89 %, průměr 2,6 inkasovaných branek na utkání. Že by ale zrovna góly s Finy byly jeho?

Už v prvním duelu s Američany tým držel až do konce ve hře. To nabušený kanadský útok se trefil jen jednou, což v kombinaci s nepovedeným riskem bez brankáře rozhodlo o porážce 1:3.

Při boji o celkové prvenství tentokrát svěřenci Jona Coopera třímali vyrovnaný stav. Kouč udělal dobře, že Binningtona po celý turnaj podržel v roli jedničky, po vítězném finále za ním zašel a cosi mu šeptal. Musel být hrdý, jak vše ustál. Také hráči na ledě v euforii tvořily dvě skupinky a jedna se zastavila právě u maskovaného muže.

On v prodloužení zařídil, že Connor McDavid mohl vstřelit vítěznou branku.

Strážce, jenž v NHL stále působí u Blues, při hrozbě náhlého konce vyrážečkou zastavil po přihrávce okamžitě z hranice brankoviště střílejícího Austona Matthewse, který už chtěl s většinou haly v Bostonu v probíhající 63. minutě slavit.

Dvě minuty nato se vyznamenal také úžasným zákrokem lapačkou při přesunu proti ráně Bradyho Tkachuka ze strany. A hned po následném buly si smlsl na dalším Matthewsově pokusu, jemně tečovaný kotouč zase stáhl ze vzduchu k sobě.

Podívejte se na úchvatné zákroky Jordana Binningtona v prodloužení finále Four Nations proti USA:

„Vytáhl snad tři nebo čtyři světové zákroky!“ rozplýval se McDavid. „Všechna čest. Velký zápas už tu chytal, těžké chvíle ho nedostanou. Je vítěz a o tom to koneckonců je.“

„Nechal si to nejlepší na konec, to vítězové dělají,“ usmíval se pro změnu trenér Cooper.

Generální manažer kanadského výběru Don Sweeney (vlevo) a kouč Jon Cooper na tiskové konferenci.

„Je to zábava. Ani si takové momenty moc nepamatuju, protože je do toho člověk ponořený,“ reagoval bezedným klidem oplývající Binnington. „Snažil jsem se dělat svou práci a povedlo se nám najít způsob, jak uspět. Takovéto okamžiky jsou pak výjimečnější.“

Nebo vám snad přišlo, že by „vypadal nervózně“? V Bostonu už asi nikdy nikoho nenapadne nyní jedenatřicetiletého chlapíka znevažovat. Ve dvou klíčových zápasech o trofej tu na něj letělo 66 střel. On propustil jen tři.

Při McDavidově trefě o to víc juchal. Pan nevýrazný přechytal hvězdného Connora Hellebuycka na druhé straně, střihl si piruetku, šel do kolen a zapumpoval si rukou. Tuhle chvilku si notně vychutnával. Mohl se klidně všem vysmát, provokovat. Ale to by nebyl jeho styl.

„Doufejme, že se od něj někteří z těch hejtrů vzdálí, upřímně byl fakt skvělý,“ dodával autor zlatého zásahu.

Cooper jen přitakával: „O tom sport vlastně i je. Vždycky se najde někdo, kdo bude pochybovat. Musíte toho využít k motivaci a najít si způsob, jak to zvládnout. Věřit si.“

NEVÝRAZNÝ A PODCEŇOVANÝ. Kanadský brankář Jordan Binnington (50) v akci na Four Nations, kde svému týmu nakonec pomohl ke zlatu.

Na sociálních sítích už se v souvislosti s jeho jménem asi nejčastěji skloňuje slovo „apology“. Omluva.

Binnington si ji zaslouží. Všem ukázal, že šlo v případě jeho soudů o těžký přestřel. A na jednom z nejnáročnějších hokejových postů – totiž v kanadské brance – se přihlásil o další příležitost.