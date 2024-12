Poprvé po 24 letech. Na mistrovství juniorů se prohání patnáctiletý talent

Připsal si asistenci hned u prvního gólu Bielu, když mu trenér dopřál prostor i na přesilovce.

Nastupoval na křídle první formace, vedle hráče se zkušenostmi z NHL Aleksiho Heponiemiho a dvojnásobného zlatého medailisty z mistrovství světa Jereho Sallinena.

Do historie se zapsal ve švýcarské NL a teď také na probíhajícím šampionátu juniorů.

První zápas proti Česku ještě vynechal, proti Slovensku už ale v sestavě nechyběl. Stal se teprve čtvrtým patnáctiletým hráčem, který kdy nastoupil na mistrovství světa hráčů do 20 let.

Kanadský útočník Carson Rehkopf (vlevo) svádí souboj o puk se Švýcarem Jonahem Neuenschwanderem.

A prvním od MS 2001.

Předcházeli mu pouze dva hráči z Běloruska, konkrétně Andrej Kosticyn a Konstantin Zacharov, a Viktor Alexandrov z Kazachstánu, který jako jediný z nich také na turnaji v tomto věku dokázal přispět ke gólu (2+1).

Neuenschwander proti Slovensku naskočil na křídle třetí formace, trenér mu poskytl také čas na přesilovce. Do statistik se nezapsal, hlavně musel skousávat hořkou porážku 1:2, kdy Slováci využili obrovskou chybu Švýcarů v samotném závěru a rozhodli.

„Postupem zápasu se zlepšoval, velmi se mu dařilo v defenzivních úlohách,“ chválil mladíka kouč Švýcarů Marcel Jenni.

Neuenschwander strávil na ledě necelých třináct minut, na brankáře Samuela Urbana vyslal jednu střelu.

„Hrál tvrdě a na patnáctiletého hráče opravdu vyspěle. Jsem rád, že našemu týmu pomáhal,“ přidal Jenni.

Slova o vyspělosti musí Neuenschwander slýchávat často. Není zrovna časté, aby klučina z deváté třídy měřil 191 centimetrů a vážil přes 80 kilogramů.

Nebýt košíku před obličejem, ani by vás zřejmě nenapadlo, že je o tolik mladší než spoluhráči. A to platí i pro seniorskou soutěž, ve které před odletem do Ottawy stihl odehrát pět klání.

Patnáctiletý Jonah Neuenschwander debutuje ve švýcarské NL.

V domácí juniorské soutěži zvládá až o čtyři roky starším konkurentům naprosto s přehledem komkurovat, o tom svědčí také nasbírané body, kterých má za 26 zápasů už 24.

Možná si ještě vybavíte, když na juniorském šampionátu hrával takový Martin Nečas. Nemuseli byste se hrabat v dávné minulosti, objevil se na něm v roce 2019.

A teď si uvědomte, že Nečase dělí od Neuenschwandera více jak deset let.

Narodil se totiž v březnu roku 2009, na juniorském mistrovství se tak může objevit ještě čtyřikrát.

Draft do NHL ho čeká v roce 2027 a už teď je očividné, že na sebe strhává opravdu hodně pozornosti. A to zaslouženě.